Målfest mellom Start 2 og Donn

KRISTIANSAND: I flott solskinnsvær tok Start 2 imot FK Donn til lokaloppgjør i Norsk Tipping Ligaen på Sparebanken Sør Arena.

Og det skulle bli en spennende og målrik kamp.

Allerede etter to minutter viser Start seg fram offensivt når Trygvason kommer til en avslutning fra skrått hold, men skuddet blir reddet av Donns sisteskanse. Etter dette svinger det litt fram og tilbake uten at det blir skapt noen store sjanser.

Fakta: Kampfakta Start 2s lag: Pedersen, Hammer Berger, Eftevaag, Gundersen, Myhre (Sturla Enersen 66'), Aremu (Dirisa Gamachis 66'), Ugland, Hadzic, Sjøkvist, Floki Finnbogason (Strømland Lien 60'), Tryggvason (Sabaun Mir 80') Donns lag: Udjus, Lind, Hammersmark, Ørebek – Karlsen, Gundersen, Skraastad, Tangen – Michelsen, Ingebrethsen, Igland Mål Start 2: Sander Sjøkvist 2 og Strømland Lien Mål Donn: Wigardt og Sellæg

Lagene går og føler litt på hverandre, men etter halvtimen kommer Start til en veldig stor sjanse. Tryggvason kommer seg fri på kanten og legger 45 grader ut til Ugland, som dessverre får skuddet sitt blokkert.

Volleyscoring

Minuttet etterpå er ungguttene farlige frampå igjen når en avslutning fra Tryggvason går noen få centimeter utenfor mål. Etter 35 minutter sitter scoringen endelig for Start. Hadzic kommer til et innlegg fra venstresiden, innlegget blir headet ut, men på returen kommer Sjøkvist og banker den i mål på volley fra kort hold. Resultatet 1–0 står seg til pause.

– Vi starter kampen litt nølende, men etter 20 minutter begynner spillet å sitte bedre og vi skaper flere sjanser. Vi kommer ofte i overtall og klarer å utnytte de riktige rommene. Vi kommer til flere store sjanser, men er ikke effektive nok. Jeg synes vi hadde fortjent å lede med flere mål etter de sjansene vi skapte i de første 45 minuttene, forteller Start 2-trener Adolfo Rodriguez.

Frisparkmål

Etter timen spilt får Start et frispark fra 20 meter som Mikael Ugland bøyer knallhardt over muren, og tvinger Donns målvakt til å gi retur. På returen er Floki, men han blir satt under hardt press og avslutningen blir for svak. Etter 61 minutter kommer Donn til et hjørnespark og Start sliter med å klarere ballen. Etter litt klabb og babb setter Wigardt inn utligningen for Donn. Ti minutter seinere får Start 2 frispark, og det banker Sander Sjøkvist i mål.

Etter hvert som minuttene går må Donn satse mer offensivt og ti minutter før slutt slår gjestene en bakromspasning på kantspilleren Jacob Just. Han holder på ballen før det kommer et løp fra Sellæg som får ballen og triller inn 2-2-scoringen.

Flekkefjæring avgjorde

Start må igjen presse på i håp om å få vinnermålet. Med tre minutter igjen å spille av ordinær tid blir innbytter Kristian Strømland Lien spilt gjennom. Alene med keeper gjør han ingen feil, og banker inn 3-2-scoringen som blir kampens siste mål. Dermed tar Start tre viktige poeng.

– I andreomgangen var Donn gode. Jeg likte måten de spilte på. Det er et flott lag med mange gode spillere og det hadde ikke vært ufortjent om de hadde fått med seg noe fra denne kampen. Når det gjelder vårt eget spill, synes jeg vi var svake i andre omgang. Vi stresset med ball, gjorde enkle balltap og framsto ikke på den måten vi ønsket. Det positive med andreomgangen var at vi var mer effektive og satte sjansene våre bedre, konkluderer Rodriguez.

En svært viktig bidragsyter til at det endte med tre poeng for Start 2 var Sander Sjøkvist. 20-åringen, som tidligere i vår har blitt belønnet med proffkontrakt og plass i A-stallen, var naturligvis fornøyd med å ha spilt en god kamp mot rivalene Donn.

– Det er alltid deilig å score mål. Det er bra for selvtilliten og absolutt noe jeg ønsker å bygge videre på. Jeg vet at trenerne følger med, og jeg er fornøyd med kampen jeg spilte og at det ble tre poeng, sier Sjøkvist.