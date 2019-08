Stallkolleger kjemper om NM-tittelen

Til daglig er Stine Birkeland (34) og Per Vetle Kals (22) kolleger hos Øystein Tjomsland i Travparken.

NM for stallansatte har vært kjørt siden 1988, og har sett sørlandske vinnere som blant annet Geir Mikkelsen og Vidar Tjomsland. Når årets mesterskap går av stabelen på Bergen Travpark lørdag, er det Vidar Tjomslands samboer Stine Birkeland og deres felles kollega Per Vetle Kals som utgjør sørlandshåpene. Fire løp skal kjøres før en sammenlagt vinner kan kåres.

– Stine vinner det siste av de fire løpene, melder Per Vetle Kals fredag morgen.

– Da vinner Per Vetle de tre andre da, kontrer 34-åringen med et smil.

– Små marginer avgjør

Birkeland har konsentrert seg mindre om løpskjøringen dette året, men har vunnet ett av de fire løpene hun har stilt til start i. Den Søgne-bosatte 34-åringen har ry på seg for å være en av de aller dyktigste oppasserne i landet. Gjersdølen Kals regnes som et av Norges største kusketalenter, og har de to siste årene slått seg virkelig opp i en bransje der det er tøff konkurranse om oppsittene.

– Jeg vet litt lite om hestene jeg skal kjøre under mesterskapet foreløpig, men jeg gleder meg veldig, forteller Birkeland.

– Det er små marginer som avgjør, men unngår vi galopp i løpene har jeg i hvert fall et mål om en plass på pallen, understreker Kals.