UTØVERBLOGG: Jeg har trent hardt og godt de siste ukene før dette stevnet. Jeg har også forandret litt på teknikken min for å komme raskere inn i midten av rotasjonen. Det funket veldig bra i dag. Jeg startet med et kast på 60,12 meter, som var aldersrekord i Norge i 18-årsklassen med den 1,75 kilo tunge juniordiskosen. I andre kastet forbedret jeg den til 60,62 meter. Det kastet føltes veldig bra og jeg merker at jeg har enda bedre lengder inne.

Deretter kastet jeg med den to kilo tunge seniordiskosen og forbedret min aldersrekord fra 55,09 meter til 55,65 meter. Jeg er godt fornøyd med dette og gleder meg gleder meg allerede til kommende stevne, som er i Sverige neste søndag. Fremover skal jeg fortsette med tung styrketrening og finpussing av teknikken så alt sitter til EM om en snau måned.

