"Prøvekaninene" er uteksaminert

KRISTIANSAND: 18. august 2016 begynte 27 spente og smånervøse elever på byens nye idrettslinje på Kvadraturen videregående skole. Spennende med ny linje for elevene selvsagt, men også for oss lærere. For vi begynte med helt blanke ark, vi også. Vi måtte selv tråkke opp veien videre. Nå har det gått tre år og den siste eksamen til «prøvekaninene» er unnagjort. Vi kan se tilbake på tre utrolig spennende og lærerike år.

Oppstarten

Det er viktig å få satt et godt miljø tidlig, så vi prioriterte at vi innen en måneds tid hadde vært både på "Høyt og lavt"-klatrepark, kanotur med overnatting og teambuilding på Luftforsvaret skolesenter Kjevik. Vi har spurt et par elever om oppstarten og hvordan det har vært å gå på idrettslinja på Kvadraturen.

Benjamin Vium Olesen

Stine Øvland (18):

– Da jeg begynte på idrett kjente jeg kun ei fra før, men ble kjent med resten på padleturen. Vi hadde padleturen relativt tidlig, noe som gjorde at vi raskt ble kjent med hverandre. Jeg spiller aktivt fotball. Selv om jeg spiller fotball på Gimletroll i 2. divisjon har bredde vært et bra valg for meg. Jeg har fått prøvd meg på aktiviteter som jeg ellers ikke hadde fått muligheten til, og jeg har fått bred kunnskap om idrett og trening. Linja har fokus på allsidighet og variasjon, som er bra for meg som trener så mye fotball utenom. Bredde gir meg et veldig bra grunnlag som jeg kan ta med i fotballen.

Benjamin Vium Olesen

Mariell Haugstøyl Andreassen (19):

– Min opplevelse på idrettslinja har vært svært positivt. Jeg fikk plass på idrett på Kvadraturen og takket gledelig ja til plassen min. Da jeg kom der første skoledag, kjente jeg ingen. Jeg er fra Vennesla og det var ingen andre fra min vennekrets som søkte seg inn på idrett og dermed var det en helt ny verden å utforske. Jeg husker jeg var veldig stille den første dagen fordi det var litt flaut, men etter klatreturen hadde jeg fått meg mange nye venner. Det å kunne ha to timer aktivitet hver dag er en luksus for dem som er glade i å være aktive. Ved å gå på bredde så prøver man mange nye og forskjellige idretter. Det er flere idretter jeg alltid har hatt lyst til å prøve som idrettslinja har gjort mulig for meg.

Benjamin Vium Olesen

Hverdagen på idrettslinja

Med ti timer trening/aktivitet hver uke får man en god start på dagen. Man får kroppen i gang og resten av skoledagen går dermed lettere. For man må huske at idrettsfag er en såkalt studieforberedende linje, så man har mange teoretiske fag også.

Benjamin Vium Olesen

Idrettsglede – allsidighet og variasjon

Idrettslinja er ikke kun for dem som satser på en idrett eller nødvendigvis er i svært god fysisk form, det er for alle som liker å være i aktivitet og som vil ha en aktiv vei mot generell studiekompetanse. Fokuset på idrettslinjen på Kvadraturen er idrettsglede gjennom allsidighet og variasjon, og ikke minst prøve seg på nye aktiviteter og komme ut av komfortsonen. Elevene skal få kjenne på den gode mestringsfølelsen av å klare noe de ikke har klart før!

Trine Syvertsen Bjerke

I faget aktivitetslære er vi innom et stort utvalg av både tradisjonelle og utradisjonelle aktiviteter. Alt fra turn, friidrett, badminton, dans og innebandy til flere forskjellige typer kampsport, ishockey, tennis, golf, parkour og amerikansk fotball. Friluftsliv har en sentral plass i faget. Og ikke minst: ekstremsport. Vi legger også stor vekt på at elevene skal bli flinke på basistrening.

Se video: Turnering i amerikansk flagg-fotball mellom Kvadraturen, Tangen og Vågsbygd vgs.

Benjamin Vium Olesen

Benjamin Vium Olesen

”Bredde ball” og ”bredde helse og fitness”

Hver tredje uke velger elevene hva de ønsker å ha de kommende seks øktene i bredde (to dager i uka): Ballspill eller helse og fitness. Innen ballspill rullerer vi mellom fotball, håndball, volleyball og basketball, mens vi på helse og fitness har alt fra styrkeprosjekt, gruppetrening som spinning, crossfit og yoga, kettlebell og olympiske løft til personlig trenerrollen.

Se video: Kettlebellsøkt. God trening!

– Det jeg digger med bredde på Kvadraturen er at vi på opp mot halvparten av øktene kan velge hva vi vil ha. Vi velger mellom "helse og fitness" og "ball". Særpreget til idrett på Kvadraturen er dessuten ekstremsport. Eksempler på dette er klatring inkl. Via Ferrata, rappellering fra bygg og fjell, surfing og wakeboard, forteller Stine Øvland.

Benjamin Vium Olesen.

Minner for livet

I løpet av tre år på idrett på Kvadraturen er elevene med på flere minnerike turer. Kanotur, vandretur, langrenn- (og ”skiskyting”!) og alpintur til Gautefall, wakeboard og wakesurf og ikke minst turene i Vg3: Surfetur og snøhuletur.

Benjamin Vium Olesen.

Benjamin Vium Olesen

Benjamin Vium Olesen

Elsket å surfe

Stine:

– Surfeturen var høydepunktet fra de tre årene på idrett. Å surfe er noe av det gøyeste jeg har gjort, fordi man fikk en så stor mestringsfølelse, og det var en opplevelse jeg ikke ville hatt utenom skolen. Gøy å se flere blomstre så mye av å bare surfe og stå ut en bølge.

Benjamin Vium Olesen

Benjamin Vium Olesen

Mariell:

– ”Via ferrata er en utrolig moro klatretur som jeg absolutt anbefaler å dra på. Vi var så heldige at vi fikk lov til å dra dit gjennom skolen og det var en helt fantastisk opplevelse. I begynnelsen var jeg litt skeptisk og visste ikke helt om jeg turte, men jeg pushet meg, tok på meg smilet og satte i gang. Jo lengre man kom opp i fjellveggen, jo finere ble utsikten. Jeg husker det var veldig varmt den dagen, men den kjølige brisen fra høyden passet på å kjøle meg ned. Den mestringsfølelsen jeg fikk når jeg hadde klatret til topps var bare helt ubeskrivelig. Det føltes så utrolig godt å kunne stå der oppe og tenke «Jeg klarte det!».

Fortsettelse følger

Etter tre år er vi nå utallige erfaringer rikere. Vi ser veldig fram til fortsettelsen, med to paralleller på hvert kull fra høsten av. En ting er all aktiviteten man har på idrettslinja, en annen ting er veien mot studiekompetanse. Men, det aller viktigste er jo at man trives på skolen. Vi er svært opptatt av å skape et inkluderende miljø og gode relasjoner, både elevene imellom og mellom elever og lærere.

Vi gleder oss til å ønske både nåværende og kommende kull velkommen igjen i august. Riktig god sommer.

Benjamin Vium Olesen

Benjamin Vium Olesen.

Trine Syvertsen Bjerke

Trine Syvertsen Bjerke