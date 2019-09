To persløp på åtte dager

UTØVERBLOGG: Hei! Nå er det lenge siden jeg har skrevet et eget innlegg for Lokalsporten. Forrige gang jeg skrev utøverblogg var jeg 16 år og konkurransedanser i freestyle/diskojazz med store ambisjoner. Det er litt morsomt å se tilbake på disse innleggene. Jeg gikk i tiende klasse på ungdomsskolen, og var klar for å flytte hjemmefra og ta satsingen opp et nivå på Norges Toppidretsgymnas Kongsvinger, dans.

Jeg var utrolig motivert til å utvikle meg som utøver og nå mine mål. Jeg var selvstendig og planla mye av treningen min selv, og utførte alltid det jeg bestemte meg for. Jeg visste hva som måtte til for å hevde meg i idrett og jeg la ned arbeidet. I dag er jeg 21 år, litt klokere og mye rikere på erfaring – på godt og vondt. Jeg er den samme Siren som for seks år siden. Jeg er like selvstendig, motivert og målrettet, men jeg er tryggere på meg selv som utøver og menneske. Jeg er ikke lenger er danser – jeg er løper.

Les også:

https://www.fvn.no/sport/i/xP7gll/Var-sa-tynn-at-livet-sto-pa-spill-Ett-ar-senere-er-Siren-blant-landets-beste-langdistanselopere

Jeg konkurrerte internasjonalt og danset på toppnivå i eliteklassen i Norge, fram til jeg var 19 år. I 2017 flyttet jeg hjem til Kristiansand for å ta et årsstudium i Engelsk på UiA (som i mitt hode var mitt “friår”), parallelt som jeg hadde lyst til å prøve å løpe litt mer. Jeg hadde lenge gått å kjent på en løpelyst, men jeg turte ikke å si det til noen, ikke engang familien min. Det gjorde ikke noe; det var min egen lille motiverende hemmelighet.

Vil du skrive om deg selv eller for din klubb? Rune Stensland, Fædrelandsvennens produktsjef for Lokalsporten, ønsker bidrag fra utøvere og klubber velkommen! Ta direkte kontakt med Rune på en av følgende:

Anders Jensen

Motivert av Kipchoge

«Jeg vil bli løper», tenkte jeg. Det var en skremmende, men spennende tanke. Jeg var jo tross alt danser på NTG i Kongsvinger. En kveldsstund satt jeg alene på hybelen min og så på «Breaking Two» på YouTube da Eliud Kipchoge forsøkte å løpe maraton på under to timer i Monza, Italia. Jeg fikk sommerfugler i magen. På dette tidspunktet visste jeg hva jeg ville.

Jeg løp en-to ganger i uka på NTG. Langturen min var på søndag og varte hele 40–45 minutter. Jeg hadde ingen pulsklokke, ante ikke hva “å løpe på pace” var, så jeg bare løp. Enkelt og greit. Hvis jeg følte meg bra, løp jeg hardt enten i form av progressiv langtur (hardt = 13km/h; langt=30min) eller intervaller på mølle (8*1min på 17-18km/t eller 4*4min på 13-14km/h). Følte jeg meg sliten, løp jeg rolig på lav intensitet og koste meg på turen. Jeg visste ingenting om løpsspesifikk treningsplanlegging. Jeg hadde bare hørt pappa prate om «polarized training» og «80-20 running», så jeg forsøkte å følge disse prinsippene til en viss grad.

80-90 prosent rolig og 10-20 prosent hardt; ingen mellomhard trening som tapper nok energi til at neste økt blir sub-bra, uten å gi stor nok effekt til å øke kapasitet.

Elsker å konkurrere

Løping var for meg befriende og enkelt; ingen kostymer, ingen sminke og selvbruning, ingen dommere med «scoreboard» og blyant. Jeg løp kun mot meg selv. Det gjør jeg egentlig fortsatt – selv når jeg har hundrevis av andre løpskonkurrenter rundt meg. Når jeg står på startstreken, tenker jeg på meg selv og mitt løp. Jeg elsker å konkurrere. Jeg elsker adrenalinet og energien, men jeg løper også fordi jeg synes det var gøy, utfordrende og jeg blir glad av det. Men, mest av alt elsker jeg å presse meg selv. Jeg liker å grave dypt, ha det vondt på trening og presse grensene mine forbi det jeg tror jeg klarer.

Jeg elsker styrkefølelsen jeg får i det siste intervallet av en 6*8minutters-økt på 90-95 prosent. Når kroppen ikke vil mer, og alt skriker «stopp», men du fortsetter til du er ferdig. Det er en god følelse.

Jeg har alltid vært en “dansende friidrettsutøver” i hodet mitt. Det høres litt rart ut, men jeg kan selv huske at jeg sa nettopp disse ordene til mamma da jeg var 12 år og gjennomførte en 3000 meter test for meg selv på Kristiansand Stadion. Jeg trente ikke for et løp, men jeg hadde lyst til å se hvor hardt jeg kunne presse meg. Jeg husker ikke tiden (hvilket kanskje er bra), men i meg sitter ennå følelsen av å sprinte ned langsiden mot mål, og hente fram den siste lille energien for så oppleve den enorme mestringsfølelsen etter å ha passert målstreken. Den lille jenta på 12 år fikk nylig gjenoppleve samme følelsen. For to uker siden, lørdag 31. august, løp jeg min første 10 000 meter på bane under Stadionmila 2019 i Kristiansand.

Stor opplevelse

Det var en stor opplevelse og en god erfaring og ta med seg videre mot flere løp på bane. Jeg elsket hver eneste runde, og kanskje aller mest den siste. Tanken var tom og beina var stive etter å ha løpt de fem siste kilometerne av løpet i “sikk sakk” stil grunnet et stort heat med mange mennesker å passere. Målet var sub 36 minutter. Jeg hadde sluppet opp fartsholderen tre-fire meter foran meg da vi hadde tre runder igjen. Runde nummer 23 var tung, og ble løpt to-tre sekunder for sakte da det kostet meg mye å gå inn og ut av bane 1 i passering. «Svarte!», tenkte jeg. «Nå går det ikke. Sekundene løper fra meg!”.

“LAST LAP, SIREN! ALL OUT NOW! ALL YOU GOT”, ropte pappa.

Et løp er aldri over før det er over. Ingenting å tape, alt å vinne. Jeg skal løpe den siste runden som om det var min siste, sa jeg til meg selv. Runde nummer 25 gikk på 83 sekunder. Jeg løp alt jeg hadde de siste 100 meterne, og jeg passerte målstreken på 36:01,7 og ny pers på 10000m med 25 sekunder. Jeg vant parallelt kvinneklassen og ble nr. 19 totalt. Men, 35:59 ble det ikke og det irriterer meg.

Storfornøyd

Bommet jeg på målet mitt? Absolutt ikke. Jeg kom ikke under 36 minutter, men det betyr egentlig ikke så mye. Jeg løp det beste løpet i mitt liv og er enormt fornøyd med prestasjonen min. Jeg hadde det gøy og jeg følte meg sterk hele veien. Hadde jeg bikket under 36 dersom vi ikke var et felt på 50 mennesker i 36–40-minutterspuljen? Muligens, men mottoet mitt er tross alt “hurry slowly”, så det var kanskje intensjonelt å spare disse to små sekundene til en annen anledning? Én ting er sikkert; det tallet skal bli lavere på sikt, men jeg skynder meg langsomt og nyter framgangen min og hvert mål nådd i prosessen.

Søndag, og dagen etter Stadionmila, lå jeg i senga på morgenen og «scrollet» gjennom Facebook. Jeg så en post om Grimstad halvmaraton. Jeg hadde ikke hørt om løpet før, og visste ikke at det skulle foregå kommende helg, 8. september, men det så spennende ut. Jeg hadde en samtale med pappa og trener, Stephen Seiler, seinere på ettermiddagen over en cappuccino kafé. Vi diskuterte treningen jeg hadde gjennomført i sommer, 10 000 meter-persløpet, og planer for trening og konkurranser videre i høst.

Jeg nevnte Grimstad halvmaraton, og etter litt diskusjon, ble vi enige at jeg kunne stille. Jeg hadde planlagt en langtur søndag uansett, så hvorfor ikke gjøre det om til en hurtig langtur i konkurranse, tenkte jeg. Ennå synes jeg det er vanskelig med balansegangen mellom trening, hvile, restitusjon og prestasjon. Det er her pappa/trener holder meg i tøylene. To løp på to helger virket noe skremmende, men fullt mulig dersom jeg trente smart uka mellom dem. Jeg var sliten i kropp og hode etter Stadionmila, og jeg bruker alltid to-tre dager på å hente meg ordentlig inn igjen før treningen kan fortsette som normalt.

Dagene etter løp er jeg spesielt opptatt av å spise mer og kun trene rolig og nyte følelsen av et vel gjennomført løp. Jeg koser meg gjerne ekstra med mer cookies, sjokolade og iskrem til den daglige kveldsdesserten. Ben and Jerry’s iskrem i smaken Blondie Brownie Core er en «post-race»-favoritt!

Treningsuka

Slik trente jeg uka mellom Stadionmila og Grimstad halvmaraton:

Søndag: Rolig langtur, 19km

Mandag: Fri

Tirsdag: Volum økning – 2 økter:

1. Rolig løp, 16km + 20 min styrke/stabilitet – mage/rygg 2. Rolig løp, 9km + 4* strides

Onsdag: Vekslende tempo, langtur – 20 min rolig – 40 min halvmaratonfart – 20 min rolig

Torsdag: Rolig tur, terreng, 15km

Fredag: Volum dropp – Rolig løp, asfalt, 13km + 6* strides

Lørdag: Volum dropp – Rolig løp, terreng, 8km (gikk i bakkene for å holde intensitet veldig lav)

Søndag: Grimstad halvmaraton

Alle økter på lav intensitet gjennomføres i sone 1 og noe lav sone 2 (60-70% av makspuls). Jeg løper alltid på følelse. Dersom jeg kjenner meg lett i kroppen, går gjerne farten opp, men den relative intensiteten forblir den samme ettersom jeg er bedre restituert og kan holde høyere fart mindre kostbart. Dersom jeg er sliten i kroppen, løper jeg roligere.

Privat

Det er ikke så mye «hokus pokus» med treningen min. Jeg liker det enkelt og tror at for å bli en god løper må man løpe mye og smart. Det er viktig å lytte til kroppen når treningsmengden er stor, så for meg fungerer det ikke å la klokke og “snittfart” styre hvor fort eller sakte jeg løper fra dag til dag (unntaket er konkurransespesifikke økter).

Noen dager våkner jeg og har lyst til å løpe i terreng med skog, bakker og fin natur. Andre dager trives jeg langs veien med noe bedre driv i steget. Dagen før halvmaratonløpet tenkte jeg først: «Jeg vil ikke bli tung i beina så jeg burde ikke løpe i terreng»; men jeg har innsett at slike små detaljer betyr lite så lenge totalbelastningen forblir den samme. Jeg valgte å løpe i terrenget på lørdag for hodet, ikke beina.

Nervevrak

Jeg har drevet med idrett hele livet og jeg har konkurrert siden jeg var ni år, men fortatt er jeg like nervøs før et løp som når jeg sto på dansegolvet med nummer på brystet for første gang. Helt seriøst, jeg et «nervous wreck». Stressnivået mitt er skyhøyt, jeg får angstanfall og fokuserer på de minste detaljer. Hele familien min kan bekrefte dette, og jeg må bare sende dem en beklagelse for denne Siren «pre race edition». Det er litt slitsomt, men jeg har akseptert at dette er meg og snur det til min fordel.

Når jeg er nervøs, så vet jeg at jeg er klar for å løpe fort neste dag. Jeg har funnet metoder som hjelper meg å holde hodet (litt) kaldere og fokusere på det jeg kan kontrollere. Jeg går jevnlig til akupunktur hos Steffen Eriksen ved Sentrumsklinikken Kristiansand, jeg løper i terrenget for å fjerne tankene fra tallene på klokka og konkurransesituasjonen, og jeg skriver til meg selv i treningsdagbok og på egen blogg (sirenamelia.wordpress.com) for å samle tankene og forberede hodet på oppgaven min. Jeg må tro på meg selv, vite at jeg er forberedt og minne meg på hvorfor jeg løper. Det er gøy – og desto gøyere er det når overskuddet er der og kroppen er klar for å gi alt.

Jan Skaregrøm

Topp stemning

Det var en fantastisk fin dag i Grimstad med fint vær, masse folk og god stemning. Det var så gøy å være med på arrangementet. Som bonus gikk det veldig bra! Dette var mitt andre halvmaraton. Mitt første var i mai, Sandnesløpet og NM 2019. Der løp jeg inn på 1.23,48. Jeg setter meg sjeldent et spesifikt tidsmål før løp, men jeg visste at 1.24 var rimelig å klare.

Jeg var bedre forberedt nå enn i mai. Jeg stilte meg på startreken, følte meg klar, og begynte å løpe. Jeg åpnet kontrollert de første fem kilometerne. Jeg måtte restarte klokka etter to kilometer da den stoppet å fungere, men det gjorde ingenting, fordi jeg brukte den ikke uansett. Jeg løp som vanlig på følelsen og i denne dagen var den sabla god! Etter første runden (en runde var omtrent 5,3km) føltes det lett, så jeg satt opp farten et hakk. Halvveis i runde to gikk det for lett. Fra dette punktet sluttet jeg å tenke. Jeg bare løp, fortere og fortere, uten frykt for å feile.

«Go for it! I’ll go hard and if I crash in the final lap, so be it! No fear! I’m running like a Kenyan», sa jeg til meg selv underveis (ja, faktisk på engelsk).

Etter tredje runde ropte pappa: «You are flying!». Jeg følte meg selvsikker. Jeg tenkte på siste runde som sluttspurten – en 5,3km innspurt og gledet jeg meg til å kjøre hardt opp den lange, slake bakken en siste gang. Jeg løp inn til 1.19,55 og ny pers med fire minutter på mitt andre halvmaraton. Det var gøy, det ble seier i kvinneklassen og jeg er godt fornøyd!

Fra treneren (og pappaen):

Som idrettsutøver er de trekkene som gjør Siren til en ganske god utholdenhetstype også de trekkene som kan jobbe imot henne. Jeg kjenner henne godt, men lærer fortsatt hver uke som treneren hennes. Siden mai har vi blitt klokere sammen og tatt noen justeringer:

Vi har redusert intensiteten litt på de ukentlige intervalløktene. Siren stiller til hver intervalløkt med en diger spade; hun er alltid klare for å grave dypt. Det er bra, men ofte har resultatet vært at hun trenger for mye restitusjonstid og da går det ut over treningsmengden. Det kan være snakk om bare å holde igjen de siste fem-seks pulsslag per minutt på de siste to drag (mindre sone 5 og mer sone 4). Med jevnere restitusjon, har Siren økt treningsmengden med mer rolig trening, og det virker som at hun responderer bra. Beina til Siren tåler mye løping. Fokuset er på søvn og energiinntaket. Noen dager løper hun to ganger. Det må til dersom hun skal løpe så fort og så langt som hun drømmer om. Men, det krever at hun er snillere med kroppen ellers! Siren sliter med redusere antall kilometer løping nok inn mot konkurranser. Jenta er genuint glad i å løpe. Så pass ærlig kan jeg være og si at hun viser litt OCD-tendenser, og liker (trenger?) endorfinene som en lang løpetur eller intervalløkt forsyner hjernen med. Hun har blitt klok(ere) av skade og flinkere til å stole på treningen som er lagt ned, samle overskudd og hvile fram toppformen før de løpene hun satser på.

Takk for at du leste! Jeg er enda en “newbie” i langdistanseløping og lærer mer og mer hver dag. Gleder meg til fortsettelsen!

Les flere innlegg av Siren Amelia Seiler her