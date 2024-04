I helga var Flekkerøy Cycleklubb på lavlandsopphold i Spøttrup i Danmark. Vi leide et gammelt og ærverdig gods, og vertinnen var ei dame på 83 år. Jeg håper hun har vært blidere før, for hun var ikke spesielt fylt av verken gjestfrihet eller godt humør. Sjelden har 20 norske mannfolk hatt så mye respekt for ei dansk dame i løpet av ei helg i Danmark. Men godset var flott, og vi hadde ellers et topp opphold på landet i Danmark.

Jeg var med på sykkeltreningsleir for aller første gang, og i løpet av oppholdet syklet landeveisgjengen 35–40 mil. Den andre halvparten syklet alle terrengløypene i mils omkrets. Sykling er en lagsport. Vi fant tonen både på og utenfor veien, selv om ingen av oss havnet i grøfta. Da jeg våknet mandag, etter ei natt med kramper over alt, var ikke tonen like god, og jeg trodde min siste sykkeltur var over. Jeg brukte mer tid på å komme ut og opp av senga enn det tar å bli ferdig med arbeidet i Flekkerøytunnelen!

Etter noen helt nødvendige rolige dager var torsdagens plan å sykle alene 4 x Høiekleiva (Mosby-Stemmen tur/retur). Været var fint og værmeldinga god da jeg startet. Jeg hadde både friskt mot og fint driv, og første tur til Stemmen gikk over all forventning. En god fotballkamerat kom kjørende fordi, på vei til Støleheia med søppel, men jeg var så fokusert at han verken fikk blikkontakt eller et eneste ord ut av meg da han rullet ned vinduet.

På vei tilbake til Mosby begynte det å regne litt, men jeg snudde i rundkjøringen der og startet på klatring nummer to. Det burde jeg ikke gjort, for litt oppi kleiva kom tidenes regn-, hagl- og sluddbyge. Jeg måtte stoppe inntil autovernet, og mens jeg sto der og hang, kom kameraten min kjørende forbi igjen. Han hadde snudd fordi han var bekymret for meg, og mente at jeg var i så dårlig forfatning at han burde ta både sykkelen og meg på hengeren og kjøre oss til Støleheia for gjenvinning. Det ga meg merkelig nok nytt mot, for planen hadde egentlig vært å ringe 113. I stedet bestemte jeg meg for å fullføre to runder, selv om jeg har hørt at det er ingen skam å snu.

Det at det ikke finnes dårlige klær er bare tull, og bremsene på en racersykkel i styrtregn, hagl og sludd er enda dårligere enn Starts sesongåpning. Det var mer vann i veibanen enn i Otra, og jeg var sikker på at dette var min siste sykkeltur. Jeg har aldri vært kaldere og reddere enn på en racersykkel fra Stemmen til Mosby!

Langt om lenge kom jeg meg endelig tilbake til Hommeren, der jeg heldigvis hadde parkert bilen. Da jeg passerte Strai, tittet sola fram, i byen var det skyfritt, og da jeg kom til Flekkerøya, var det nesten full sommer.

Sykkelturen endte heldigvis godt, og på mandag er det ny treningstur. Målet er å sykle Kristiansand-Hovden 25. mai på under sju timer før jeg fyller 70 år, og det er et svært ambisiøst mål. Noen synes til og med at det er helt idiotisk, og i år skal vi være fornøyd selv om tiden skulle bli på over åtte timer. Det er tross alt mange år igjen til jeg fyller 70.