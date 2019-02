Kristiansand-danser på landslaget

KRISTIANSAND: Kristiansand Danseklubb har i helgen arrangert konkurranse i Tveithallen både i Norgesserien og Vestlandsserien Sportsdans og Vestlandsserien Freestyle.

Det har vært ei helg med flotte danseprestasjoner og masse idrettsglede. Det har vært sosialt samvær med dansevenner fra hele vårt langstrakte land.

Amalie Aune fra Kristiansand og makker Jens Kristian Riisøen Auring fra Lillestrøm vant både standard og latin i ungdom eliteklassen, og er blitt tatt ut til rekrutteringslandslaget.

Privat

Amalie og Jens Kristian trener og representerer NeRO sportsdanseklubb. I begynnelsen av januar flyttet Amalie til Lillestrøm for å kunne trene med Jens Kristian hver dag, og få en kontinuitet i treningen og slippe pendlingen Kristiansand-Lillestrøm hver uke. Amalie går nå siste halvåret på Kjellervolla ungdomsskole i 10. klasse og stortrives både hjemme hos familien Auring, på skolen og på treningene med NeRo.

Privat

Trenings- og konkurranse planen er klar for 2019, og det er treningscamper i Norge og utlandet som er på programmet de neste helgene. Internasjonale konkurranser hver måned er også satt opp på programmet for paret. Men en liten snarvisitt til Kristiansand til helgen blir det også tid til, da kombinert med treningshelg med Kristiansand Danseklubb, før de flyr tilbake til Lillestrøm for å trene med tidligere verdensmester i 10-dans, Konstantin Gorodilov & Dominika Bergmannova.

