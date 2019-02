Ingen griseflaks bak "Årets hest"

KRISTIANSAND: Navnet på hesten bød imidlertid på utfordringer.

Gustav Larsen fra Lindesnes har i en årrekke stått fram som en av landsdelens dyktigste oppdrettere av travhester. Da han valgte å beholde framfor å selge nå fem år gamle Grislefaksen G.L. trakk han lykkeloddet.

– Da jeg endelig fikk en hingst igjen og en med en slik avstamming, var jeg fast bestemt på å beholde den i mitt eie, fortalte Larsen da han sto med det synlige beviset på at Grislefaksen G.L. var stemt fram som "Årets hest" under lørdagens travgalla.

Grislefaksen G.L. stakk også av med prisen for "Årets 4-årige kaldblodshest", men innskriften på premien stemte ikke helt overens med hestens døpenavn. Leverandøren av premiene hadde nemlig sendt av gårde en plakett med inskripsjonen "Griseflaks G.L.". Larsen tok det hele med et stort smil og konstaterte glatt at det kun var hardt arbeid som lå bak hestens prestasjoner i løpsbanen.

