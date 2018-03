Politiet vant etter fotballthriller

KRISTIANSAND: Selv om det er skikkelig vinter utendørs, nærmer våren seg og sesongavslutning. Oldboysklassen hadde siste kamprunde torsdag 1. mars og det ble en skikkelig trilleravslutning der de tre beste plassene ble avgjort helt til slutt. Politiet og StatBIL lå likt i poeng før siste runde, mens Elkem lå ett poeng bak. Alle disse tre kunne gå helt til topps hvis alt gikk deres vei.

Fredrik Fredriksen

StatBIL møtte Kristiansand kommune OB1 i siste kamp og de to lagene har en lang og tøff kamphistorikk seg i mellom. Kampen ble preget av et voldsomt engasjement og høyt tenningsnivå som endte i rødt kort for en av spillerne til StatBIL. Med én mann mindre slet StatBIL med uttellingen og stillingen var 1-1 til det gjenstod tre minutter, da klarte StatBIL å pirke ballen over mållinjen og kunne sikre seieren resten av kampen.

Politiet måtte nå vinne for å sikre serievinnertittelen i sin kamp mot Kristiansand kommune OB2. Det tok litt tid før scoringene kom, men til sist kunne de sikre mesterskapet med en 5-0 seier.

Elkem kunne ha gått helt til topps hvis de hadde vunnet siste kamp og de to andre lagene hadde tapt. Men Elkem tapte litt overraskende for MhWirth og berget tilslutt tredjeplassen på bedre målforskjell. Det ble dermed en spennende og dramatisk avslutning for oldboysklassen, men vinnerne ble som det har vært de siste sesongene: Politiet.

