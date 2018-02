Sørlandets sprekeste - enn så lenge

Jeg er den sprekeste mosjonisten på Sørlandet. Det er helt sant, for en resultatliste lyver aldri. Har jeg hørt. I skrivende stund topper jeg altså hele driden. Les mer om Sprekingen her. At jeg leder, kan ha noe å gjøre med at det er jeg som har gjennomført flest av segmentene. At jeg la en av sykkelturene mine over heia fra Saga til Justvik på traktorveier med 20-30 cm snø. At jeg har kjørt til Strai for å gå på ski i regnvær i frykt for at det var årets siste snø som regnet bort. Eller at jeg tok lønsjen på sykkelsetet på Drivenesheia en gang i januar.

Hvem er jeg? 35 år, kone, to barn, bærer på en drøm om å en gang slå gjennom og bli noe stort. Neida. Det feltet har reist. Jeg har vel egentlig aldri hatt kontakt med det feltet. Utenom i sykling da. Der er det nemlig mulig å gjemme seg litt vekk, bli med som gratispassasjer og gå under radaren. Jeg har sittet på hjulet til mange ekstremt spreke syklister det siste tiåret. I det hele tatt har syklingen gitt meg utrolig mange fantastiske opplevelser i ritt, lagsykling til Hovden og på rolige, nydelige langturer i inn- og utland.

Ski. Det er ikke min sterkeste side. Synet av min staketeknikk egner seg egentlig ikke i dagslys. Er ikke så god på dobbelspark med glipptak heller. Men hva gjør man ikke for å prøve å komme høyest mulig på en resultatliste? I fjor prøvde jeg til og med rulleski for første gang! Og nå skal jeg snart finne frem fotballskoene med skruknotter for å komme meg gjennom løpesegmentene før snøen forsvinner.

Jeg elsker å sykle og er generelt glad i å trene og konkurrere. Sprekingen er med på å motivere til å trene variert siden det innebærer landeveissykling, terrengsykling, ski, rulleski og løping. Når det blåser stiv kuling fra sør-østlig retning en sen høstkveld, er det Sprekingen som gjør at en hiver seg på sykkelen og prøver én gang til opp Drivenesbakken.

Kommer vinden fra vest må en frem med terrengsykkelen og psyke seg opp til bakken opp fra Saga. Det er jo mange som enten ikke vet om eller bryr seg om Sprekingen, men hvis de er på Strava så er de automatisk med i konkurransen. Og i skrivende stund ligger de altså bak meg på resultatlista. Hadde dette vært en takketale på slutten av sesongen måtte jeg husket å takke kona. Men vi er jo bare så vidt i gang, så jeg må bare beklage på forhånd.

Jeg vet at jeg ikke kan vinne til slutt, men det kan jo bli mange gøye interne kamper likevel. Jeg ønsker derfor å utfordre noen personer i ulike miljøer. Jørgen Eide, Vidar Austrud, Morten Christoffersen, Jan Vidar Hovland, Kjell Are Sangvik, Bjørnar Eretveit, Andreas Nordal, Tyge Carlsen, Hans Martin Aamodt, Daniel Marinas, Øystein Sylta, Joakim Hansen, Martin Hoff, Phillip Kaspersen, André Bjerke, Thomas Heggland Nordbø og Christian Haave. Jeg tror ikke dere har noen sjanse, men dere kan jo ta utfordringen likevel?

PS! Til alle dere andre, det skal en spasertur til for å passere meg på sammenlagtlista.

