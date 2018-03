Tilbake på vinnersporet

SKIEN: Bjønnum Baus, som er eid, oppdrettet og trent av Gaut Bjønnum og hans sønn Kjetil, innledet karrieren på best tenkelige vis i fjor høst med to strake seire. Etter ytterligere tre starter fikk den flotte hingsten en god løpspause før han var tilbake på startstreken i slutten av februar. Med et løp i kroppen var 4-åringen klar for å ta steget tilbake øverst på seierspallen. Sammen med dyktige Per Vetle Kals (21) slapp han aldri konkurrentene inn på livet, og tok hjem seieren på 1.34,1a/2100 meter på en tungsprunget skiensoval.

– Dette var voldsomt godt, sa Gaut Bjønnum med et smil etter løpet.

Seierskusken var ikke sen om å dele ut rosende omtale til Bjønnum Baus.

– Han blir litt tråkk når han kommer foran, men han samlet seg til slutt og det ble vel ganske sikkert til slutt. Dette er en hest som er voldsomt kapabel, og jeg tror hesten kommer til å utvikle seg veldig ved å få gått noen løp nå, fastslo Kals.

Den 21 år gamle stallmannen har hatt en fantastisk start på 2018 som kusk. 14 starter har gitt fem seire, èn andreplass og fire tredjeplasser.