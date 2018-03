Krister Hagen overtok ledertrøya

Det skjer etter lørdagens kongeetappe med en avsluttende motbakke på 5 km á 7 % i gjennomsnittlig stigning.

– Det ble en klar tredjeplass i dag. Jeg prøvde å gå for seier, men det ble litt for tøft. Den offensive kjøringen resulterte i gultrøye og det er jeg godt fornøyd med. Det er et resultat av hardt arbeid og godt lagarbeid at vi sitter i denne posisjonen før morgendagens siste etappe, sier Krister Hagen, som allerede har begynt å tenke på morgendagens etappe.

Det er meldt regn og 8 m/s og Magnus sier :

– Da er det alle mann til pumpene for å forsvare ledertrøyen.

Ledelsen er uoffisielt to-tre sekunder.

Videre forteller han at laget var aktivie i starten og demmet godt opp på bruddforsøkene som var i starten av løpet. Etterhvert gikk det et sterkt sjumannsbrudd. Team Coop satte opp Fredrik Ludvigsson for å hjelpe Team Virtu. Ved bunnen av bakken var det kun ett minutt opp til bruddet, så det ble innhentet fort opp den tunge siste stigningen.

Det var sterkt av Krister å sitte med de beste på slutten og han viste god form og selvtillit med å prøve å støte 700 meter før bakketoppen. Krister knuste Kasper Asgreen i spurten om tredjeplassen som gjør at han ikler seg den gule ledertrøyen etter lørdagens kongeetappe.