Forsvarte KM-tittelen i bridge

FARSUND: Når høsten kommer, er det varsel om ny sesong for oss bridgespillere. I klubbene sparkes de ukentlige turneringene i gang, regionalt er det kretsmesterskap og helgeturneringer mens det nasjonalt avvikles seriemesterskap og større helgeturneringer.

Lørdag 13. oktober avviklet NBF Vest-Agder Bridgekrets sitt årlige kretsmesterskap for lag. Det vil si at to makkerpar – fire spillere – spiller som et lag. Det var 11 lag samlet fra Kristiansand i øst til Kvinesdal i vest, turneringen ble i år spilt i Farsund. Turneringen ble avviklet med åtte kamper á sju spill hver, det vil si at deltagerne spilte bridge i nesten åtte timer denne lørdagen. Spillere har fortalt om en flott turnering. Det er gledelig at årets KM fikk en så god deltagelse med lag fra hele regionen. I fjor kunne dere lese denne artikkelen om brødrene Helge og Roald Mæsel som har vunnet mer enn 80 kretsmesterskap. I helgens KM gikk de like greit hen og forsvarte sin tittel fra 2017 sammen med Ronny Kolnes og Martin Reinertsen fra Farsund. Lyngdal vant sølv og Søgne fikk en gledelig bronsemedalje. Resultat KM LAG 2018

Etter en sommer med fri og andre aktiviteter er det flere av våre trofaste klubbspillere som nå kjenner det begynner å klå i hendene etter å spille kort. Noen klubber har allerede begynt, andre har oppstart rett rundt hjørnet.

Fakta: Fakta om Bridge Norsk Bridgeforbund har rundt 9000 medlemmer og organiserer landslag samt alle mesterskap og turneringspill i Norge. Lokalt er landet delt opp i 19 kretser samt den enkelte bridgeklubb som har faste spillekvelder på de forskjellige steder i Norge. I Vest-Agder er det rundt 400 aktive bridgespillere og kretsen har stolte tradisjoner hvor kretsens spillere har vunnet mesterskap både nasjonalt og internasjonalt. Sesongen følger skoleåret, i sommerferien kan man spille festivaler og mesterskap. Har du lyst å lære mer om Bridge kan du besøke www.bridge.no hvor du finner informasjon om kurs og spilling i hele landet.

Nils Kvangraven

I Vest-Agder kan du spille klubbridge på følgende steder • Farsund BK - Tirsdag 18.00 Taksalen, Husan

• Kristiansands BK- Onsdag 18;30, Håndverkeren

• Rekrutteringsklubben Ruter 7 - Tirsdag 18;30, Håndverkeren

• Kvinesdal BK - Onsdag 18.00

• Lyngdal BK - Onsdag 18.00 Rosfjord Strandhotell

• Mandals BK - Tirsdag 18.30 Nøsted Kjettings kantine

• Søgne BK - Søgne Omsorgsenter, Kantinen -Mandag og torsdag kl. 18.30

• Søm BK - Onsdag 18.30 Randesund Bydelshus, Vardåsveien Les på Vest-Agder bridgekrets sin hjemmeside www.vabk.org

Et morsomt spill fra KM-lag

Karl Olav Hansen er en av de dyktige spillerne fra Lyngdal. I helgens KM vant han sølv og det var en fornøyd spiller som fortalte meg om et flott arrangement. Selvsagt hadde han et spill fra turneringen som fattet ekstra interesse, la oss se om du kjære leser kunne utfordret helgens deltagere i kretsmesterskapet. Dagens helg er velkjente Alf Terje Albert, en av de mest aktive ildsjelene i å rekruttere nye spillere. Men Alf Terje er også en svært dyktig spiller, se bare her

Spill fra KM Lag 2

Alf Terje Albert skulle altså finne det drepende utspillet. Før du leser videre kan du kanskje se om du består prøven, hva ville du valgt fra hand hånd etter disse meldingene? Alf Terjes valg falt på kløver, det ble en skikkelig killer da kortene så ut som dette:

Spill fra KM LAG 2

Spill fra KM Lag 1

Hadde han startet med en ruter eller hjerter ville spillefører enkelt vunnet sin kontrakt ved at han enten fikk finessen i hjerter servert i utspill eller trumfer ut ruter ess og kaster sin lille hjerter på ruter dame. Men med kløver ut kunne Clas Gundersen som øst ta stikket med ess og spille ny kløver tilbake. Spillefører vant stikket hos nord, men da finessen i hjerter ikke ordnet seg ble det beit.