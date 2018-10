Karusellrekord i avslutningsløpet

KRISTIANSAND: Jan R. Hansen i Karusellutvalget oppsummerer torsdagens løp:

– Etter en grå morgen fikk vi sol og meget gode temperaturer på dette terminlistas siste karuselløp, som gikk i Baneheia. Løypa, presis den samme som tidligere, var i veldig god forfatning, så det var en fornøyelse for alle de 1100 små og store å ta seg rundt i terrenget denne ettermiddagen.

Arrangørene var svært fornøyd med oppslutningen. 1050 i voksenløpet på et avslutningsløp er det meste vi noen gang har hatt og Dyreparkens 1029 i 2016 ble dermed slått. Men sesongen er ikke helt over ennå. Av tellende løp gjenstår to utsatte løp, Rambøll-løpet 18. oktober og Hardhausen 3. november.

Sverre Larsen

De fem raskeste løperne av hvert kjønn, uansett alder, ble følgende i normalløypen:

Hos kvinnene ble det kjempetid på Camilla Kjelleberg Netland (16.51), som vant foran Monica Mjåland Thortveit (18.34), Ingvild Skagestad Engesland (19.04), Kjersti Fuglerud Sødal (19.12) og Charlotte P. Aspholm (19.38).

Hos herrene ble det fin seier til (start-nr. 1) Tormod Klungland (14.54), foran Geir Kongshaug (15.19), Frode Lindblom (15.30), Finn Terje Uberg (15.33) og Olav Meling Spikkeland (15.43).

Sverre Larsen

På Milslukerdistansen stilte det 159 løpere (mot 156 i fjor), og her ble det hos kvinnene seier til Unni Mesel (39.25), foran Inger Britt Bakstad (40.22) og Anne Lill E. Tøfte (41.10). Hos herrene ble det seier til Trond Hauklien (32.39), foran Marius Engeland (33.17) og Even Skuland (33.53).

Med god hjelp fra en klasse på 22 fra Grim skole fikk vi 31 stk. som ikke hadde vært med tidligere i år, og dermed økte tallet på ulike løpere som har deltatt på minst ett av løpene våre denne sesongen til 3311.

Ytterligere 90 nådde opp til 7 karusellpoeng, så tallet på premierte steg nå til 1716. Gjennomsnittet på sesongens 18 karuselløp er nå 1156 deltakere.

Sverre Larsen

Tormod Klungland (47), vinneren av herreklassen ordinær løype

Hvordan la du opp løpet?

– Jeg fikk ei luke relativt tidlig, og jeg hvilte litt i den. Jeg holdt høyt tempo, og løp jevnt og fint! Det var et greit løp, og jeg presset på for å få ei god tid!

Sverre Larsen

Camilla Kjelleberg Netland (15), vinneren av dameklassen ordinær løype

Hva slags løping liker du best?

– Jeg liker best de lengre distansene, og jeg er ikke så god på sprint.

Sverre Larsen

Adele Andersen (4)

Hva synes du er gøy med løping?

– Jeg liker å løpe fort! Og så er det fint å være med i barneløp.

Sverre Larsen

Arnulf Bærheim (42)

Hva synes du om dette arrangementet?

– Jeg likte løpet. Vi er en gjeng fra Bymisjonen her. Og så setter vi pris på det sosiale, og på å delta i karusell-løp!

Sverre Larsen

Erland Førde Møll (38)

Har du noen favorittløype?

– Det er LOS-løpet som vi har i dag. Det er mye opp og ned. Det er variert. Og jeg liker godt musikken fra korpset.

Hvordan holder du deg i form?

– Jeg deltar på løpene i karusellen. Jeg er også med i maraton, Oljestafetten, Svalandsgubben og Sommerløpet. Jeg trener styrke på egen hånd på Spicheren. Og løper litt utenom det.

Sverre Larsen

Hans Petter Ruud (68), arrangør fra Agder Energi BIL

Hvilke tanker gjør du deg om dette løpet?

– Løypa er fin og variert. Det er mye opp og ned, og det er også noen sletter her i det fine Baneheia-terrenget. Det er gode smil og en herlig stemning!

Sverre Larsen

Sverre Larsen

Resultater – Vanlig løype (3,85 km)

K10-14

-Andrea Sofie Emblem AuestadGjestekl.-Grim skoleFullf.

-Elisabeth KivleEgen bedriftFullført

-Frida Sireetorn VangGjestekl.-Grim skoleFullført

-Kaja EliassenØvrebø vgsFullført

-Maria TrelsgårdEgen bedriftFullført

-Marthe Wold SløgedaøGjestekl.-Grim skoleFullført

-Pia EierslandEgen bedriftFullført

-Sara Aasgard JordalGjestekl.-Grim skoleFullført

-Thea Ahmed OmmundsenGjestekl.-Grim skoleFullført

K15-19

1Camilla Kjelleberg NetlandEgen bedrift16.51

-Julianne Zahl-OlsenEgen bedriftFullført

-Marthe DokmoEgen bedriftFullført

-Renate FossdalSørlandet SykehusFullført

-Sara StrayEgen bedriftFullført

-Tiril Slåen SvendsenEgen bedriftFullført

K20-24

1Amalie ThorstensenStudent20.17

-Emma Sofie Wang MidbrødStudentFullført

-Kjersti OlesenKSIFullført

K25-29

1Kamilla LossiusEgen bedrift23.28

2Silje RefsnesEgen bedrift25.00

3Maria KimestadMizuno25.27

4Sofie EidskremKPIL27.27

5Tonje LitsheimKr.sand kommune34.57

-Emeline Benedicte FredriksenTrimtexFullført

-Hanne MoenKr.sand kommuneFullført

-Helene Fidje OlsenStudentFullført

-Hilde Frafjord FollesøSørlandet SykehusFullført

-Hilde Rakel FarestadNorgesplasterFullført

-Ida Ruud JohnsenTollvesenetFullført

-Ingrid SchiotzSørlandet SykehusFullført

-Karoline PettersenKr.sand kommuneFullført

-Kathrine Bolt-EvensenEgen bedriftFullført

-Stine GrønaasenVennesla kommuneFullført

-Tonje M. StenstadEgen bedriftFullført

-Torill HolmSongdalen kommuneFullført

K30-34

1Ingvild Skagestad EngeslandEgen bedrift19.04

2Vibeke GolfFIKO26.05

3Una Glende JansonEgen bedrift27.00

4Jorunn KallhovdKPIL27.27

4Trine B. LingeEgen bedrift27.27

6Gry Anette LillestøKr.sand kommune34.57

-Caroline Breidenthal OlsenCowiFullført

-Caroline ThorstensenEgen bedriftFullført

-Eli Lien LillebergenEgen bedriftFullført

-Gabriela MolinaEgen bedriftFullført

-Hege ØsterhusITE ØsterhusFullført

-Helle NordhagenSørlandet BBLFullført

-Kristine JohannessenKr.sand kommuneFullført

-Line HagaEgen bedriftFullført

-Marit Sofie OselandSørlandet SykehusFullført

-Marthe KimestadPhoneroFullført

-Marthe Rosenvinge ErvikArkivFullført

-Monica HannaasSørlandet SykehusFullført

-Tonje Aarhus RisinggårdPwCFullført

-Trude Pedersen SundtjønnUiAFullført

-Yvonne LarsengKr.sand kommuneFullført

K35-39

1Monica Mjåland ThortveitEgen bedrift18.34

2Hege Hennig LundeEgen bedrift21.59

3Elisabeth Haarr DønnestadRepstad22.09

4Stefanie JohnsenUNIT422.51

5Kristin ØygardenFundament23.17

6Irene ArntsenEgen bedrift23.30

7Astrid Grønås GranumEgen bedrift24.53

8May Snemyr FalkgjerdetDNB25.31

9Ingvild FormoMHWirth26.54

10Helene SkøienEgen bedrift29.28

-Anne Barbro LeipslandKr.sand kommuneFullført

-Anne-Karin JensenPhoneroFullført

-Åshild JohannessenKr.sand kommuneFullført

-Beate LygreSørlandet SykehusFullført

-Birgit Wigstøl KjelsrudPhoneroFullført

-Birgitte Haugeland OlsenSørlandet SykehusFullført

-Christine Ruud FjellheimNOVFullført

-Helene Holte SandvikEgen bedriftFullført

-Kathrine FærestrandKr.sand kommuneFullført

-Kristin MollestadTeam MosjonFullført

-Liv Ellen EnsbyAvinorFullført

-Nina Neleta HopenKirkens BymisjonFullført

-Trine UgelstadTTS MarineFullført

K40-44

1Charlotte P. AspholmLøplabbet19.38

2Solfrid Berg HovdenKr.sand kommune20.25

3Pia Riise BerlingKr.sand kommune21.00

4Anita MorkaEgen bedrift23.35

5Elin NessetKr.sand kommune24.50

6Anne-Grete KaspersenSørlandet Sykehus24.59

7Marit Sagen-SolheimKr.sand kommune26.08

8Cecilie TellefsenKirkens Bymisjon29.57

9Hanne BerlingEgen bedrift30.42

-Almira DzogovicKr.sand kommuneFullført

-Hanne GeelmuydenSørmeglerenFullført

-Hege EngerPhoneroFullført

-Heidi LindalenEgen bedriftFullført

-Hilde FuruborgKr.sand kommuneFullført

-Inger Mette SkaaraRevisjon SørFullført

-Kristin Anette HegglandSpareBank1-SR-BankFullført

-Kristine BarbølEgen bedriftFullført

-Linda BomannEgen bedriftFullført

-Marianne BøePostenFullført

-Marie ReiråskagSørlandet SykehusFullført

-Meike PollestadAgder EnergiFullført

-Merete StrømKr.sand kommuneFullført

-Nina Slåen SvendsenEgen bedriftFullført

-Rannveig FolleråsOasen skoleFullført

-Rita Gundersen ReinertsenStudentFullført

-Silje HalaasAvinorFullført

-Stine Borgen NilsenKr.sand PolitiFullført

-Tone Linnebo TrelsgårdKr.sand kommuneFullført

-Veslemøy HanssenSørlandet SykehusFullført

-Wenche HaugenSørlandet SykehusFullført

K45-49

1May-Lene Lunde UbergVennesla kommune20.35

2Hanne Therese EkraLærerne21.25

3My Choi HsiungSørlandet Sykehus21.48

4Merete Bryn BruskelandTangen vgs21.55

5Rita AbrahamsenEgen bedrift23.00

6Dung Tuyet NguyenEgen bedrift23.04

7Agnes Zahl-OlsenKr.sand kommune25.15

8Cathrine KrügerVA Fylkeskommune25.40

-Adiso KristoKr.sand kommuneFullført

-Anette MyhreKSIFullført

-Anita EngerEgen bedriftFullført

-Anne BjørnenakBerg-HansenFullført

-Anne Kari BorgersenNOVFullført

-Annette LangdalFalck HelseFullført

-Åse Anita HalvorsenKr.sand PolitiFullført

-Åse Hasselberg KorsmoKr.sand kommuneFullført

-Åshild SkoftelandLærerneFullført

-Birgit EliassenØvrebø vgsFullført

-Cathrine MurstadNye veierFullført

-Elin FossliSørlandet SykehusFullført

-Elin StrandHuntonitFullført

-Gro PettersenNorrøna StorkjøkkenFullført

-Hanne Christin HermansenEgen bedriftFullført

-Heidi ØstensenGumpen GruppenFullført

-Heidi SkeaNikkelverketFullført

-Inger Margrethe AxelsenKr.sand kommuneFullført

-Janne Kathrine Wongraven-DeansPhoneroFullført

-Jorunn FjeldkjønSørlandet SykehusFullført

-Kristin Log IndbjoTilsynsgampeneFullført

-Linda Varhaug RøsnesKr.sand kommuneFullført

-Lise PettersenKr.sand PolitiFullført

-Liv Hege Fosselie AasLærerneFullført

-Marianne HumborstadStatbilFullført

-Marion GottwaldKr.sand kommuneFullført

-Marit AmundsenCameron SenseFullført

-Mette IglandKvadr. skolesenterFullført

-Mona HjelmelandStatbilFullført

-Monika MünzSørlandet SykehusFullført

-Nina FosseDagfin SkaarFullført

-Ragna HagelandKvadr. SkolesenterFullført

-Siri Berhus JohansenOneCoFullført

K50-54

1Kjersti Fuglerud SødalSørlandet Sykehus19.12

2Janne ThorstensenStatbil21.10

3Elisabeth Skaaland NesetSørlandet Sykehus22.52

4Hanne AanensenSørlandet Sykehus23.39

5Toril BrantzegCameron Sense25.21

-Amelia Garzon OsorioEgen bedriftFullført

-Ann-Lisbeth ReisænenKristiansand HavnFullført

-Anne Gro HansenVennesla kommuneFullført

-Anne Kirsti BrekkeElkem FiskaaFullført

-Anne Marie LandeRambøll NorgeFullført

-Anne Sofie KaalandTollvesenetFullført

-Annett Theiss SøgaardKruse SmithFullført

-Beate Kristin TverslandKr.sand kommuneFullført

-Beate Weistad KnutsenDampbagerietFullført

-Berit ColdalKruse SmithFullført

-Birte EierslandEgen bedriftFullført

-Bjørg Kari HauglandNikkelverketFullført

-Bodhil HofsethEgen bedriftFullført

-Camilla MidbrødSørlandet SykehusFullført

-Elin Bjerge HansenAgder EnergiFullført

-Elisabeth S. DahlEgen bedriftFullført

-Elise StraySørlandet SykehusFullført

-Grethe-Lill LundeSørlandet BBLFullført

-Gudrun Rosseland SørliPostenFullført

-Gunhild HagelandEgen bedriftFullført

-Hanne Liv RefsnesAgder EnergiFullført

-Helga BjerkeKr.sand kommuneFullført

-Helle GrytvikVismaFullført

-Hilde EftevågStormbergFullført

-Hilde HultinPhoneroFullført

-Inger Lise HæråsRevisjon SørFullført

-Inger Margrethe FidjeKr.sand kommuneFullført

-Judy ErlandEgen bedriftFullført

-Karen Adine NevlandCameron SenseFullført

-Kari HauglandEgen bedriftFullført

-Karianne ØenPostenFullført

-Kirsti LossiusStatbilFullført

-Kristin Eidem PedersenTilsynsgampeneFullført

-Kristin Mossing BerntsenMHWirthFullført

-Lene ValvikGumpen GruppenFullført

-Lisa HåbeslandCameron SenseFullført

-Liv Astri H. SkarbergSørlandet SykehusFullført

-Lukkhana Sae-LaoEgen bedriftFullført

-Margareth WathnePostenFullført

-Mari-Anne HallandvikKr.sand kommuneFullført

-Marianne AasenEgen bedriftFullført

-Marit NorbyKr.sand kommuneFullført

-Mona AluwiniKr.sand kommuneFullført

-Mona JohannessenSørlandet SykehusFullført

-Mona KristensenVA FylkeskommuneFullført

-Mone StusvigTeam MosjonFullført

-Nina Gumpen HansenGumpen GruppenFullført

-Randi Anita AanensenEgen bedriftFullført

-Reidun WigemyrEgen bedriftFullført

-Rita HolstMizuno NorgeFullført

-Shahba LatifKr.sand kommuneFullført

-Signe-Marie KileKr.sand kommuneFullført

-Siren R. HodneTeam MosjonFullført

-Siv Anne TollevikKvadr. SkolesenterFullført

-Siv Reiersen SamuelsenKr.sand kommuneFullført

-Solveig SchiaKr.sand kommuneFullført

-Tone EllingsenKr.sand PolitiFullført

-Torun Tryfoss SalvesenEgen bedriftFullført

-Ulla BenjaminsenEgen bedriftFullført

K55-59

1Turid Bråthen BerglundSørlandet Sykehus24.29

2Anne Lill GullsmedmoenEgen bedrift24.30

3Frøydis Aslagsen TønnessenTTS Marine27.54

4Wenche WessmanRevisjon Sør28.00

-Anne Grete MjålandKr.sand kommuneFullført

-Anne Sigfrid UppstadKr.sand kommuneFullført

-Åse HauglandKvadr. skolesenterFullført

-Barbro BerntsenNikkelverketFullført

-Bente Meberg GranKr.sand kommuneFullført

-Bente Norheim AbrahamsenSørlandet SykehusFullført

-Berit Eikaas IngebretsenTeam MosjonFullført

-Brit HaddelandSørlandet SykehusFullført

-Brita Kling CeliusEgen bedriftFullført

-Dorte KvistSørlandet SykehusFullført

-Eli JensenSørlandet SykehusFullført

-Elin Midtbø SørheimKr.sand kommuneFullført

-Elin PedersenKr.sand kommuneFullført

-Ester Tufte LarsenKr.sand kommuneFullført

-Eva MoenEgen bedriftFullført

-Gerd Eftevåg BjørgeMHWirthFullført

-Grete TvedtenT.O. SlettebøeFullført

-Grethe Ringøen VikesåSørlandet SykehusFullført

-Inger E. StandalMHWirthFullført

-Inger Helen HorsgårdKr.sand kommuneFullført

-Inger OlsenLærerneFullført

-Ingjerd LindSørlandet SykehusFullført

-Ingrid HeltneRepstadFullført

-Jorunn MørkesdalSparebanken SørFullført

-Jorunn StokkaKr.sand kommuneFullført

-June ØsterhusITE ØsterhusFullført

-June PettersenMerkantil ServiceFullført

-Kari ObrestadSørlandet SykehusFullført

-Karin Landa FrigstadSørlandet SykehusFullført

-Kjersti Aulin HeggemAgder EnergiFullført

-Konstanse SkeieMHWirthFullført

-Laila FjellheimTelesportFullført

-Laila RøinåsEgen bedriftFullført

-Lillian LieEgen bedriftFullført

-Lisbeth FrivoldAgder TaxiFullført

-Lisbeth Jensen GallefossKr.sand kommuneFullført

-Liv Kari I. KarlsenEgen bedriftFullført

-May-Britt StifossSørlandet SykehusFullført

-Mette CyvinEgen bedriftFullført

-Mette UnderlandEgen bedriftFullført

-Mona RosselandNOVFullført

-Monika HenriksenOasen skoleFullført

-Norunn GumpenEgen bedriftFullført

-Oona MyhreMerkantil ServiceFullført

-Signe Gunn MyreVA VegvesenFullført

-Solfrid BjørnstølAdvokatfirma TofteFullført

-Solfrid VisteEgen bedriftFullført

-Solveig Irene KileKr.sand kommuneFullført

-Tanja Stine BachmannKr.sand kommuneFullført

-Tone MosbergNorgesplasterFullført

-Torbjørg OmdalMHWirthFullført

-Torhild HenriksenEgen bedriftFullført

-Toril BenjaminsenEgen bedriftFullført

-Torunn HellerenTelesportFullført

-Turid SkjævestadStrømmestiftelsenFullført

K60-64

1Hanne Katinka HofgaardKr.sand kommune21.04

2Margaret Anne HealdKr.sand kommune21.25

3Johanne SeimSørlandet Sykehus24.19

4Nina SunnåsLærerne26.05

5Reidun KlunglandCameron Sense27.53

-Anne Gro TengesdalStatbilFullført

-Anne IsaksenEgen bedriftFullført

-Arnhild TrygslandEgen bedriftFullført

-Åse MyglandSørlandet SykehusFullført

-Astri RuudSchenkerFullført

-Aud Reidun HøigaardEgen bedriftFullført

-Aud Undheim AndersenNordeaFullført

-Berit H. MikalsenSørlandet SykehusFullført

-Birgit TveitPostenFullført

-Brit Ingeborg DanielsenSørlandet SykehusFullført

-Brita Nordby JohnsenTeam MosjonFullført

-Else BordenEgen bedriftFullført

-Eva Wikstrand EdvardsenKr.sand kommuneFullført

-Grethe NorbakkKr.sand kommuneFullført

-Inger Knutsen RomstølMerkantil ServiceFullført

-Inger VehusEgen bedriftFullført

-Ingunn BorøyOSM OffshoreFullført

-Janne Hagen VangStatbilFullført

-Jannicke GreipslandEgen bedriftFullført

-Kari FrøylandMHWirthFullført

-Kirsten B. FauskeKr.sand kommuneFullført

-Kirsten Lund LøklingSørlandet SykehusFullført

-Kjellaug FjordheimSørlandet BBLFullført

-Kjellaug GorisDNBFullført

-Kjersti StokkelienEgen bedriftFullført

-Klara SløgedalStatbilFullført

-Lillian FlydalVA FylkeskommuneFullført

-Linda FlaaEgen bedriftFullført

-Lisbeth NilsenKr.sand kommuneFullført

-Liv HalvorsenKr.sand kommuneFullført

-Liv Ida KordahlSørlandet SykehusFullført

-Liv Møller-HansenEgen bedriftFullført

-Marie Kristin HaarrSongdalen kommuneFullført

-Marit Nilsen LeipslandKr.sand kommuneFullført

-May Britt AasgaardSørlandet SykehusFullført

-May-Britt FarestadNorgesplasterFullført

-Nina RibeEgen bedriftFullført

-Rita HægelandSørlandet SykehusFullført

-Rita TorbjørnsenSørlandet SykehusFullført

-Sigrun FossheimSørlandet SykehusFullført

-Siri Marianne CowardStatbilFullført

-Sunniva AabelKr.sand kommuneFullført

-Thorhild Løvdal GundersenTeam MosjonFullført

-Tone Marie SpikkelandEgen bedriftFullført

-Tora TrydalSørlandet SykehusFullført

-Torunn EvensenBerg-HansenFullført

-Venke TveitEgen bedriftFullført

K65-69

1Arnhild KristiansenEgen bedrift31.13

-Anne Karin BeurlingEgen bedriftFullført

-Anne Marie LøvslandKr.sand PolitiFullført

-Anne Tonette Åmot TveterLærerneFullført

-Anne-Britt VaboEgen bedriftFullført

-Anni LundenEgen bedriftFullført

-Arina AxelssenEgen bedriftFullført

-Arny DanielsenKr.sand kommuneFullført

-Berit Lauvrak DaleSørlandet SykehusFullført

-Bjørg AurebekkVA FylkeskommuneFullført

-Bjørg-Eirin KilanderOptimeraFullført

-Eli ErikssenPostenFullført

-Eli HommeklandEgen bedriftFullført

-Elin Glad BalchenEgen bedriftFullført

-Elin GundersenSørlandet SykehusFullført

-Elin Pedersen SundtjønnKr.sand kommuneFullført

-Ellen KnutsenSørlandet SykehusFullført

-Ellen Margrethe KlunglandKvadr. SkolesenterFullført

-Ellen PauschertKr.sand kommuneFullført

-Ellen SmestadEgen bedriftFullført

-Elna SkjebstadDNBFullført

-Gerd Vigdis SlettedalSørlandet SykehusFullført

-Hildur Toft SundtjønnNikkelverketFullført

-Ingeborg Elise RojahnEgen bedriftFullført

-Inger Knutsen TønneSørlandet SykehusFullført

-Inger Lise KaaterudSørlandet SykehusFullført

-Inger Lise OsmundsenTelesportFullført

-Janne JohansenPensjonistFullført

-Kari GreibeslandEgen bedriftFullført

-Kari KjelleEgen bedriftFullført

-Kari LyngholtEgen bedriftFullført

-Karin Elisabet HildénSørlandet SykehusFullført

-Kathe Skjelbred JacobsenDNBFullført

-Kirsten SalthaugRambøll NorgeFullført

-Kristine OftedalNordeaFullført

-Laila OsKr.sand kommuneFullført

-Liv TenningenTeam MosjonFullført

-Magnhild IglebækStatbilFullført

-Møyfrid SandvikEgen bedriftFullført

-Olaug DrangeOptimeraFullført

-Randi S. FosselieEgen bedriftFullført

-Reidun FidjeLærerneFullført

-Reidun Rosander TønnesenEgen bedriftFullført

-Solveig S. TorjusenLærerneFullført

-Sølvi EvensenEgen bedriftFullført

-Torunn SteinvikColor LineFullført

-Tove MagnussenT.O. SlettebøeFullført

-Vibeke Holme TjømSørlandet SykehusFullført

-Wenche GraanerSørlandet SykehusFullført

-Wenche LudvigsenEgen bedriftFullført

K70-74

1Eva HaugedalEgen bedrift37.10

-Ann Kate AskildsenSongdalen kommuneFullført

-Ann-Britt Skår DahlLærerneFullført

-Ann-Elise RobertsenSørlandet SykehusFullført

-Anne ByremoEgen bedriftFullført

-Anne Grete Le PageEgen bedriftFullført

-Anne Sofie GrindlandPensjonistFullført

-Anne-Elisabeth JørgensenSongdalen kommuneFullført

-Anny BjørnhomEgen bedriftFullført

-Åse ReinertsenEgen bedriftFullført

-Aslaug MosbyKr.sand kommuneFullført

-Berit TønnessenMHWirthFullført

-Berit VesterhusKr.sand kommuneFullført

-Bjørg Reidun RolandUiAFullført

-Bodil KofoedT.O. SlettebøeFullført

-Britt GabrielsenNordeaFullført

-Edel Gladys HolteTollvesenetFullført

-Eldbjørg LarsenOceaneering RotatorFullført

-Elin Aaberg JohansenEgen bedriftFullført

-Inger Britt HandegardMHWirthFullført

-Inger Øgård ChristensenEgen bedriftFullført

-Inger-Grethe VaboCaverion NorgeFullført

-Jorun RoaldEgen bedriftFullført

-Kari BreenKr.sand kommuneFullført

-Karin FedericiAgder EnergiFullført

-Laila O. KarlsenEgen bedriftFullført

-Lili Margrethe JohansenEgen bedriftFullført

-Lillian Helene NordbyKr.sand kommuneFullført

-Liv Irene FlaatenEgen bedriftFullført

-Liv JakobsenKr.sand PolitiFullført

-Liv Marion ØinaEgen bedriftFullført

-Liv SkrettingEgen bedriftFullført

-Liv WaslandFædrelandsvennenFullført

-Marit Lauvrak EllefsenDNBFullført

-Marit OsmundsenEgen bedriftFullført

-Rannveig Opsal NielsenEgen bedriftFullført

-Reidun GustafsonRepstadFullført

-Rose JohansenRadisson BLU CaledonienFullført

-Signe LundeEgen bedriftFullført

-Siri HenriksenLærerneFullført

-Tonny Allis EsperåsOSM OffshoreFullført

-Tordis LarsenCBFullført

K75-79

-Anne Marie SaaghusEgen bedriftFullført

-Birgit DrangsholtEgen bedriftFullført

-Bjørg Lillian HommeEgen bedriftFullført

-Bjørg RistEgen bedriftFullført

-Bjørg StaalesenEgen bedriftFullført

-Ellinor MikalsenHuntonitFullført

-Kirsten SpikkelandKr.sand kommuneFullført

-Lilly Ragnhild FrivoldEgen bedriftFullført

-Reidun ØstervoldLærerneFullført

-Rose DunsethEgen bedriftFullført

-Sigrunn StedalEgen bedriftFullført

-Wenche FastTeam MosjonFullført

K80-84

-Eva BujordetJernbanenFullført

-Gudveig JørundlandLærerneFullført

-Solveig HaslerudNordeaFullført

-Sylvi HilleEgen bedriftFullført

M10-14

-Adrian SkøienEgen bedrift29.28

-Ahmad AhmadGjestekl.-Grim skoleFullført

-Aleksandar RadicGjestekl.-Grim skoleFullført

-Elias Junior Sirak EliasGjestekl.-Grim skoleFullført

-Eron ZejnullahuGjestekl.-Grim skoleFullført

-Fardin AspendarGjestekl.-Grim skoleFullført

-Fredrick Bakke HåkonsenGjestekl.-Grim skoleFullført

-Harald EkornåsvågEgen bedriftFullført

-Harsjin HassanGjestekl.-Grim skoleFullført

-Henrik Eikeland IversenGjestekl.-Grim skoleFullført

-Isah AvdicGjestekl.-Grim skoleFullført

-Jacob HaugelandGjestekl.-Grim skoleFullført

-Jaden HansenEgen bedrift27.56

-Jakob JohannessenMacGregorFullført

-Josef KlunglandPer Klungland28.08

-Malik Aslanovitsj GamajevGjestekl.-Grim skoleFullført

-Sean Victor HansenEgen bedrift25.49

-Tobias TønnessenGjestekl.-Grim skoleFullført

-Tony LeGjestekl.-Grim skoleFullført

-William WolfensteinGjestekl.-Grim skoleFullført

-Yousif AbdouGjestekl.-Grim skoleFullført

M15-19

1Truls KlunglandPer Klungland16.30

-Henrik DokmoEgen bedriftFullført

-Ibrahim Jamal Ali FayedGjestekl.-Grim skoleFullført

-Mustaf Mohamed AliGjestekl.-Grim skoleFullført

-Snorre SlettebøeT.O. SlettebøeFullført

M20-24

1Olav Meling SpikkelandEgen bedrift15.43

2Kristoffer Braathen SannesStudent17.49

3Ola Brunes StakkelandNordea18.00

M25-29

1Espen Coward RefsnesLærerne17.08

2Petter Marki ErichsenKSI17.17

3Anders SkuggevikStudent17.34

4Ørjan Svaland AasLærerne18.02

5Preben RichardsenEgen bedrift19.17

6Erlend FalckPwC19.49

7Henrik Svaland AasMulticonsult20.41

8Helge RosenvoldNordea22.00

9Joakim SkoltPwC22.33

10Marius TraaholtPhonero23.26

-Anders ZieglerPwCFullført

-Glenn FossheimNorrøna StorkjøkkenFullført

-Kjetil DahlPhoneroFullført

M30-34

1David OmaElkem Fiskaa17.14

2Eirik Mørch AaenEgen bedrift17.49

3Gunstein SkomedalElkem Fiskaa17.56

4Arnfinn JensenNHO18.18

5Ferdinand FredriksenEgen bedrift18.57

6Mads Ljøstad NilsenEgen bedrift20.18

7Alexander SimonsenSørlandet Sykehus21.20

8Daniel BentsenEgen bedrift22.27

9Thor Håkon Bang HansenPhonero23.00

-Grunde BirkelandSeafrontFullført

-Jørgen EnghEgen bedriftFullført

M35-39

1Arne KristoffersenKr.sand kommune16.41

2Magne SørvigLSK16.58

3Marius MoenKr.sand kommune17.41

4Jan-Rune JohansenDagfin Skaar18.31

5Daniel JacobsenEgen bedrift19.07

6Mads HatlevikUiA20.09

7Dan Joakim Gården VoilåsVA Vegvesen20.16

8Erik SørensenKSI20.22

9Øyvind Stenvik AndersenKr.sand kommune20.32

10Timo HelmersKilden21.09

11Espen NilsenFalck Helse21.20

12Thomas DønnestadRepstad22.03

13Andreas BorgersenMizuno23.18

14Arnstein Bernt OlsenNOV25.53

15Abilio AraujoNOV26.48

-Bjørnar KlunglandSørlandet SykehusFullført

-Eivind EgeElkem FiskaaFullført

-Eivind JohansenNikkelverketFullført

-Hans-Jakob OmlandNordeaFullført

-Jan Inge GundersenVismaFullført

-Kristian JortveitNikkelverketFullført

-Svein Arild SyvertsenEgen bedriftFullført

M40-44

1Geir KongshaugEgen bedrift15.19

2Tommy BolsøyCameron Sense16.30

3Lars Jarle YttriNOV17.31

4Alf Reidar LundeKr.sand Politi18.20

4Terje HeiselTratec Norcon18.20

6Glenn AateigenEgen bedrift19.45

7Marius WestgaardLærerne20.07

8Morten BomannVest-Agder-Museet20.21

9Ingvald GrimstveitEgen bedrift20.52

10Dagfinn LiestølEgen bedrift22.05

11Eirik DahlTangen vgs23.03

12Jan Roger AdalbéronTTS Marine23.04

13Arve UdøKr.sand kommune23.20

14Roger Magne AndersenKirkens Bymisjon25.00

15Arnulf BærheimKirkens Bymisjon29.57

-Arild TrelsgårdAgder EnergiFullført

-Bjørnar SandbakkMHWirthFullført

-Geir Vatne SangvikBoss IndustriFullført

-Jan Egil EgrenPostenFullført

-Kjetil PaulsenKr.sand kommuneFullført

-Nicolai Sand KarlsenEgen bedriftFullført

-Petter HæstadEgen bedriftFullført

-Roger Arne JohnsenNikkelverketFullført

-Thomas OlsenArkivFullført

M45-49

1Tormod KlunglandPer Klungland14.54

2Frode LindblomTangen vgs15.30

3Andreas Herstad DolmenNikkelverket16.13

4Ståle ThortveitSørmegleren16.22

5Christian von der OheEgen bedrift17.24

6Håvard FlåLærerne17.33

7Stig André JansenAgder Taxi17.57

8Svein Knutsson NomelandSørlandet Sykehus18.28

9Arne Landmark BakkenVA Fylkeskommune18.53

10Rune Zahl-OlsenSørlandet Sykehus19.04

11Kenneth FinsådalEgen bedrift19.21

12Ragnar HauklienReturkraft19.37

13Gunnar MollestadEgen bedrift19.45

14Ove PollestadSparebanken Sør19.47

15Rune SalthaugAgder Energi20.14

16Harald SteinslandEgen bedrift20.17

17Knut Arild KnutsenEgen bedrift20.37

18Nils Tore EkraRambøll Norge21.25

19Knut Funderud SyrtveitAgder Energi21.27

20Dag SvingenT.O. Slettebøe21.48

21Atle JohannessenVA Fylkeskommune21.58

22Trond Kjetil SæterlidNikkelverket22.09

23Alfredo SeljåsSeafront24.11

24Vidar SkartveitEltelnetworks VA24.20

25Roy Georg AbrahamsenTeam Mosjon28.04

-Ådne Prestø LieNikkelverketFullført

-Bjørnar SvendsenRPC PackagingFullført

-Dan BerntsenNikkelverketFullført

-Frank FosseDagfin SkaarFullført

-Hans Jørgen BeckmannKr.sand PolitiFullført

-Jan DaleneBoen BrukFullført

-Jan G. JohannessenNikkelverketFullført

-Jens Petter KittelsenPhoneroFullført

-Kjetil TønnessenNOVFullført

-Peder-Olav ØlbergNikkelverketFullført

-Robert MellefontEgen bedriftFullført

-Rune SolheimNOVFullført

-Sverre LarsenTeam MosjonFullført

-Tom Fraser SkeaNikkelverketFullført

-Tor Henning LienNOVFullført

-Vidar FidjeElkem FiskaaFullført

M50-54

1Finn Terje UbergVennesla kommune15.33

2Geir JernæsLærerne16.42

3Rune SkuggedalElkem Fiskaa16.55

4Frank SalvesenKr.sand Politi16.58

5Sigvald AamodtOneCo17.21

6Håkon NymoTeam Mosjon17.55

7Gunnar HaraldstadT.O. Slettebøe18.03

8Tom Egil RosselandMHWirth18.04

9Fred-Arne SivertsenAsplan Viak Kr.sand18.15

10Helge NesetMHWirth18.24

11Kjetil NorbyEgen bedrift18.59

12Bent Einar SveinallOneCo19.23

13Trond SørensenEgen bedrift19.46

14Tung Hua HsiungNikkelverket20.01

15Sigmund BrekkaTeam Mosjon20.21

16Fredrik EngeEgen bedrift20.43

17Pemba Lama TamangCameron Sense21.01

18Harald VingerhagenEgen bedrift21.25

19Nils Erik RypestølNOV21.37

20Terje MydlandNOV21.51

21Frode LauritzenEgen bedrift22.00

22Harry Verner HartvigsenTangen vgs23.13

23Sigurd LundTeam Mosjon23.17

24Trond BaadeTeam Mosjon23.39

25Svein TjemslandStatbil24.07

26Kristen BueF & A Egeland24.40

27Jo Vegard AardalVA Vegvesen26.27

28Dag Ottar HansenEgen bedrift29.37

29Leif G. HolandNHO33.50

-Åge MørkesdalSparebanken SørFullført

-Alf Gunnar UllebergElcom SørFullført

-Aril BergmannThe Light GroupFullført

-Arild BerganT.O. SlettebøeFullført

-Arild SkaiåEgen bedriftFullført

-Dagfinn NesjeKr.sand kommuneFullført

-Eivind SannesNOVFullført

-Flemming OlsenEgen bedriftFullført

-Frank IversenKr.sand kommuneFullført

-Frank Robert DahlNikkelverketFullført

-Geir StrandReber Schindler HeisFullført

-Gøran SandstrømEgen bedriftFullført

-Gudmund LykkedrangTelesportFullført

-Harald MurstadSørlandet SykehusFullført

-Helge Woxeng NygårdEgen bedriftFullført

-Jan Hilmar AuslandRPC PackagingFullført

-Jørgen KilenNorgesplasterFullført

-Lars Elling EkornåsvågEgen bedriftFullført

-Lars R. HannestadColor LineFullført

-Martin Johan VindheimTeam MosjonFullført

-Morten EgelidKr.sand kommuneFullført

-Nils Arne JohannessenTrimtexFullført

-Nils Tore AuglandAgder EnergiFullført

-Ola TaraldrudAgder EnergiFullført

-Øystein A. KvåseEgen bedriftFullført

-Øyvind RønningOptimeraFullført

-Per Atle MoenReturkraftFullført

-Per Ole Lie LavreEgen bedriftFullført

-René GrapendaalHuntonitFullført

-Rune GrimsbyCameron SenseFullført

-Steinar BerganNikkelverketFullført

-Steinar JustnesHuntonitFullført

-Svein Arne BerntsenSørlandet SykehusFullført

-Svein O. OlsenCameron SenseFullført

-Svein-Olav NordihusOneCoFullført

-Terje LarsenNikkelverketFullført

-Tor BerganNikkelverketFullført

-Ulrich DalsethCBFullført

M55-59

1Stein-Erik ScheieTelesport17.23

2Gunnar CowardEgen bedrift18.41

3Joar KvaaseOtera18.57

4Dag BrekkanJernbanen19.10

5Oddvar BorgersenCameron Sense20.32

6Bjørn KristensenKvadr. Skolesenter20.39

7Terje G. FrigstadEgen bedrift21.16

8Tore HansenLillesand kommune21.23

9Lars Helge FossdalSørlandet Sykehus21.43

10John Rune IngebretsenTeam Mosjon22.00

11Harald WeggeElkem Fiskaa22.08

12Atle BergsetSparebanken Sør22.11

13Bjørn AngsundFuture Production22.19

14Pål Alfred LarsenStatbil22.34

15Jan JensenEgen bedrift22.50

16Arne B. AndersenStatbil23.12

17Finn Egil OlsenMHWirth23.46

-Asgeir NæssVeidekke AgderFullført

-Børre HornnesKr.sand kommuneFullført

-Dag Inge EspelandEgen bedriftFullført

-Fabio OsorioEgen bedriftFullført

-Halvard BirkelandEgen bedriftFullført

-Jan Helge RefsnesMekonomen Sørl.p.Fullført

-Jan RøinåsEgen bedriftFullført

-Jan Torger NilsenElkem FiskaaFullført

-Jan Vidar ØdegaardKr.sand PolitiFullført

-Jens AasHydro VigelandFullført

-John ZahlCameron SenseFullført

-Leif BirkelandJernbanenFullført

-Leif LitsheimEgen bedriftFullført

-Lloyd FlatebøPostenFullført

-Oddvar SørheimKr.sand kommuneFullført

-Ole LossiusEgen bedriftFullført

-Reidar WessmanEgen bedriftFullført

-Roar TvedtenT.O. SlettebøeFullført

-Rolf Harald BodinTollvesenetFullført

-Steinar Sætra-PedersenGumpen GruppenFullført

-Svein-Erik RustadAgder EnergiFullført

-Tarjei AustegardEgen bedriftFullført

-Terje NandrupTeam MosjonFullført

-Tom HagaEgen bedriftFullført

-Tom VestabyRejlersFullført

-Tom-Arne StallemoHuntonitFullført

-Tor Arild RysstadValle SparebankFullført

-Trond AndersenCBFullført

-Vidar JakobsenAgder EnergiFullført

-Vidar SannesLSKFullført

M60-64

1Rune LøklingNikkelverket16.44

2Lasse JohnsenAdv.f. Myhre & Johnsen18.47

3John HansenAsker & Bærum Politi20.24

3Leif JohannessenTeam Mosjon20.24

5Bjarte VestølUiA21.20

6Vidar HåverstadEgen bedrift21.54

7Olav RykkelidJernbanen22.03

8Pål Martens BratlandEgen bedrift22.33

9Arnfinn FolkvordNikkelverket22.45

10Helge JohannessenTINE Kristiansand22.51

11Terje Cederberg HansenSøgne kommune23.18

12Geir Arne IglebækMHWirth24.25

13Kurt SnemyrKr.sand Dyrepark25.05

14Arvid BrattlandGumpen Gruppen25.32

15Vidar MyhreKr.sand kommune26.08

16Odd Gaute DrivdalEgen bedrift26.34

17Asbjørn NarvestadRepstad26.40

18Roy SheppardCB28.08

-Alf Steinar VikesåEgen bedriftFullført

-Arne MyklebostEgen bedriftFullført

-Asbjørn EideViaNovaFullført

-Bjørn ReinhartsenOneCoFullført

-Bjørn-Egil HauglandHuntonitFullført

-Eilif JohanssenTeam MosjonFullført

-Geir Ove SteensohnSørlandet SykehusFullført

-Helge GlendrangeJernbanenFullført

-Helge Matre FjermerosMHWirthFullført

-Henning HolstEgen bedriftFullført

-Ivar Johan AasHuntonitFullført

-Jan Martin DrivdalMHWirthFullført

-Johnny ChristensenEgen bedriftFullført

-Johnny HansenEgen bedriftFullført

-Jon MatreEgen bedriftFullført

-Kristian LangelandMHWirthFullført

-Lars CowardEgen bedriftFullført

-Lars Edvin OlsenVaroddFullført

-Martin UglandKr.sand PolitiFullført

-Nils BjørgeMHWirthFullført

-Nils Martin PedersenSparebanken SørFullført

-Odd Erik MagnussenEgen bedriftFullført

-Odd Steinar GranPostenFullført

-Øystein BakkeTollvesenetFullført

-Øyvind TorgersenKr.sand kommuneFullført

-Per Arvid TredalFuture ProductionFullført

-Per Frode HansenFuture ProductionFullført

-Roar EngeslandEgen bedriftFullført

-Roar ThorkildsenEgen bedriftFullført

-Rune BerentsenStatbilFullført

-Solvar BrandserEgen bedriftFullført

-Stein ØynaGoman BakerietFullført

-Svein Arne WetrhusTeam MosjonFullført

-Svein Erik MarumDagfin SkaarFullført

-Svein Helge MollestadTeam MosjonFullført

-Terje TaraldsenAgder EnergiFullført

-Tom TorjussenTeam MosjonFullført

-Tor GrindheimEgen bedriftFullført

-Tore LangaardPostenFullført

-Vidar SandtveitOptimeraFullført

M65-69

1Edgard EllertsenNikkelverket18.31

2Paul JoreidTeam Mosjon20.49

3Bjørn Dag TruchsVisma20.56

4Olav BørveEgen bedrift22.26

5Rolf M. DanielsenSørlandet Sykehus24.34

6John HaarrKr.sand kommune25.36

7Bengt O. KlemoRPC Packaging27.04

8Dag DanielsenEgen bedrift28.10

9Ole Ingar PaulsenStatbil28.47

10Thor Øystein OlsenAgder Bilskade36.26

-Alf SundtjønnNikkelverketFullført

-Arild VehusTeam MosjonFullført

-Arne FidjeMHWirthFullført

-Arne LelandOptimeraFullført

-Arnfinn EkbergVA VegvesenFullført

-Carl Viggo AxelssenEgen bedriftFullført

-Eric RasmussenPostenFullført

-Erik GeelmuydenEgen bedriftFullført

-Hans Olav HagenVA VegvesenFullført

-Hans Olav OmlandUiAFullført

-Harald MyhreNikkelverketFullført

-Helge MoseidPostenFullført

-Inge Torrey TjømKBRFullført

-Jan Olle RasmussenSørlandet SykehusFullført

-Jens StienPostenFullført

-John Magnus HumborstadTeam MosjonFullført

-Kjell BjærumAgder EnergiFullført

-Kjell Egil GjerdeIdrettensFullført

-Kjell Sverre LandeliusTeam MosjonFullført

-Knut FosselieTeam MosjonFullført

-Magne Reier JørgensenSørlandet SykehusFullført

-Mardon DrangsholtNordeaFullført

-Odd Gunnar RøylandKr.sand PolitiFullført

-Oddvar SkårEgen bedriftFullført

-Oddvar VårdalKr.sand kommuneFullført

-Per MagnussenT.O. SlettebøeFullført

-Per Otto OseJernbanenFullført

-Roar HoldøEgen bedriftFullført

-Rolf ThommesenPensjonistFullført

-Sjur BjoraaKr.sand kommuneFullført

-Svenn Erik LarsenPostenFullført

-Terje AasenAgder EnergiFullført

-Tor Harald NilsenTeam MosjonFullført

-Tor Helge FosselieMHWirthFullført

-Tor Reidar HommeBertel O. SteenFullført

-Tore HeidenreichTeam MosjonFullført

-Torstein N. KovelandTINE KristiansandFullført

-Vidar OsmundsenSørlandet SykehusFullført

M70-74

1Dagfinn JohnsenFinn & Albert Egeland22.34

2Jan Magne StrandbergReber Schindler Heis22.47

3Hans A. DrangeOptimera26.11

4Audun KjøstvedtTeam Mosjon26.22

5Gunnar Kristian VindenæsLSK28.25

6Sigmund SalthaugRambøll Norge30.30

-Åge HolgersenNikkelverketFullført

-Arild MarkussenVennesla kommuneFullført

-Arnsten AriansenEgen bedriftFullført

-Arvid BentsenTelesportFullført

-Asbjørn AbrahamsenTINE KristiansandFullført

-Birger RøinaasLærerneFullført

-Bjørn AurebekkEgen bedriftFullført

-Bjørn UsterudPostenFullført

-Dag Tormod TrondsenNikkelverketFullført

-Erik TønnesenEgen bedriftFullført

-Finn ThomsenEgen bedriftFullført

-Fritz Ivar LundbakkEgen bedriftFullført

-Gunnar A. NordbyAgder EnergiFullført

-Gunnar FossestølEgen bedriftFullført

-Gunnar Johan IglebækAgder EnergiFullført

-Håkon KiledalStatbilFullført

-Harald MandtEgen bedriftFullført

-Helge DyrkolbotnLSKFullført

-Helge HenriksenLærerneFullført

-Helge L. GrindheimEgen bedriftFullført

-Helge StrømAgder EnergiFullført

-Hilmar Tony OpdahlEgen bedriftFullført

-Ivar KaafjordTeam MosjonFullført

-Jon Anders ØsthusAgder EnergiFullført

-Kai AndersenElkem FiskaaFullført

-Kai GybergVaroddFullført

-Kai KarlsenAgder EnergiFullført

-Kåre EidsaaKr.sand kommuneFullført

-Kjell AbildsnesEgen bedriftFullført

-Kjell HoltheNordeaFullført

-Kjell TønnessenTelesportFullført

-Leif KofoedT.O. SlettebøeFullført

-Leif Kristian RøedNikkelverketFullført

-Magne FinneKruse SmithFullført

-Marco FedericiAgder EnergiFullført

-Nils SørlieEgen bedriftFullført

-Odd JakobsenEgen bedriftFullført

-Oddleif LianArkivFullført

-Odfinn LokaNordeaFullført

-Øivind FredriksenOptimeraFullført

-Ole Sivert SommersethElkem FiskaaFullført

-Per Gunnar ØstervoldLærerneFullført

-Stein ErikssenNordeaFullført

-Svein RolandNordeaFullført

-Sven Erik FagermannLSKFullført

-Sverre Kaddeberg SkaarTeam MosjonFullført

-Sverre StrømmenEgen bedriftFullført

-Thomas Stav JohanssenGevir 07Fullført

-Thorstein HanssenEgen bedriftFullført

-Tom BakkenEgen bedriftFullført

-Tom LindelandEgen bedriftFullført

-Tor Erik WaslandKr.sand kommuneFullført

-Toralf AsklandEgen bedriftFullført

-Tore SvennevigPostenFullført

-Tore TangenKr.sand kommuneFullført

-Walter FlønesAgder EnergiFullført

-William EdvardsenEgen bedriftFullført

-Yngvar SkaarLSKFullført

M75-79

1Ragnar JakobsenTeam Mosjon22.30

2Kjell Andreas KnudsenPosten24.57

3Harald FlåDNT Sør25.30

4Arne Hallvard HolteEgen bedrift28.31

-Arild VesterhusEgen bedriftFullført

-Arnfinn BorøSøgne & Gr. Sp.bankFullført

-Benny JakobsenReber Schindler HeisFullført

-Bjarne FidjeEgen bedriftFullført

-Bjørn SyvertsenVennesla kommuneFullført

-Jack HansenEgen bedriftFullført

-Jan Åge EsperåsRadisson BLU CaledonienFullført

-Jan Ove OlsenEgen bedriftFullført

-John Arvid LieLærerneFullført

-Johnny Arnt BessesenNikkelverketFullført

-Jostein HandegardMHWirthFullført

-Kåre DunsethEgen bedriftFullført

-Nils Andreas PersenElkem FiskaaFullført

-Olav LarsenCBFullført

-Ove Eeg ChristiansenEgen bedriftFullført

-Paul AskildsenEgen bedriftFullført

-Tore OlsenRadisson BLU CaledonienFullført

M80-84

1Oddvar AbrahamsenOptimera31.31

-Arne RafaelsenNikkelverketFullført

-Bjørn EkbergEgen bedriftFullført

-Einar JørundlandLærerneFullført

-Harald R. HilleEgen bedriftFullført

-Jan A. StølenUiAFullført

-Kai Birger FlåEgen bedriftFullført

-Kjell SangvikEgen bedriftFullført

-Olaf DrangsholtPostenFullført

-Per Oddgeir SaurEgen bedriftFullført

-Per Steen SandellNikkelverketFullført

M85-89

-Karl Arthur AndersenEgen bedriftFullført

-Reidar RingereideUiAFullført

Resultater – Milslukeren (7,5 km)

K25-29

1Ida Blomli KjøstvedtEgen bedrift45.48

2Maria HavenEgen bedrift47.13

3Tine Amalie FalkumEgen bedrift47.50

4Marit Elise StenstadEgen bedrift56.20

4Ulrikke GrønbergEgen bedrift56.20

-Kristina Lindquist PedersenSørlandet SykehusFullført

K30-34

-Eva Helén TandbergKSIFullført

K35-39

1Helene Eik AndersenEgen bedrift44.58

2Katja Mamaeva ChristoffersenNOV46.52

3Teresa PhamEgen bedrift48.45

-Anne May BreisteinVaroddFullført

K40-44

1Anne Kristin HolteVA Fylkeskommune42.31

2Kathrine GregersenEgen bedrift48.19

3Hege Pedersen UdjusEgen bedrift54.40

-Katrine BrunEgen bedriftFullført

-Tonje NilsenSørlandet SykehusFullført

K45-49

1Unni MeselAquarama39.25

2Sigrun DrangsholtLærerne42.14

3Hege Andersen HommeEgen bedrift54.40

4Elizabeth Martinez MoralesCB57.50

-Anette Risvand FossheimVA FylkeskommuneFullført

-Anita Torland KivleSørlandet SykehusFullført

-Aud Sørbø AuslandLærerneFullført

-Marianne Fidje MjålandSørlandet SykehusFullført

-Marit Høgetveit GladKr.sand kommuneFullført

-Torill Wikne HaagensenEgen bedriftFullført

-Trine GlomsakerStena RecyclingFullført

K50-54

1Inger Britt BakstadTeam Mosjon40.22

2Anne Lill E. TøfteEgen bedrift41.10

3Trine Beate ResmannEgen bedrift55.30

-Anny HermansenKr.sand kommuneFullført

-Bente Gullsmedmoen HaugeLærerneFullført

-Eli JohannessenT.O. SlettebøeFullført

-Gunn GrødemSongdalen kommuneFullført

-Inger ReinhartsenOneCoFullført

-Nelly Merete GrapendaalKr.sand kommuneFullført

K55-59

1Siri Marit AaslandEgen bedrift44.52

2Mona GuttormsenMulti Regnskap54.40

3Gro HaatveitValle Sparebank55.00

-Anne Marie TjessemTeam MosjonFullført

-Anne Merete HalvorsrødBerg-HansenFullført

-Anne-Britt FrivollTangen vgsFullført

-Enny-Karin VindheimKr.sand kommuneFullført

-Eva CowardLærerneFullført

-Inger LygreKr.sand kommuneFullført

-Ingrid ViervangSparebanken SørFullført

K60-64

1Marit PenneKr.sand kommune51.00

2Vivian HolmKr.sand kommune60.00

3Annie H. VigsnesKr.sand kommune68.03

-Elin R. Langøy IlebekkSørlandet SykehusFullført

-Ellen Britt EngelstadSørlandet SykehusFullført

-Kari Bergstad TredalNordicFullført

K65-69

1Elin StrayVA Vegvesen52.10

-Kari HalvorsenEgen bedriftFullført

-Kirsten FinnestadEgen bedriftFullført

-Solveig RasmussenSørlandet SykehusFullført

-Torunn HegglandDNBFullført

-Vigdis HåbeslandVA FylkeskommuneFullført

K70-74

-Aase KiledalStatbilFullført

-Bjørg MyklandPostenFullført

M15-19

1Trond HauklienEgen bedrift32.39

M20-24

1Morten CowardStudent42.04

M25-29

1Marius EngelandHennig-Olsen Is33.17

2Even SkulandEgen bedrift33.53

3Stian VollenHellvik Hus34.30

4Dag-Erik TvedtNOV34.41

5Espen GrundetjernUiA36.29

6Benjamin RasmussenKirkens Bymisjon43.13

7André Kristian KjøstvedtSweco Grøner44.20

-Max HegerEgen bedriftFullført

M30-34

1Kjetil Løyte LiaKirkens Bymisjon42.27

2Øystein HeggernesEgen bedrift54.18

3Eivind Johan IsaksenSweco Grøner55.53

-Morten TryfossPhoneroFullført

M35-39

1Roy Christian FlaaNikkelverket38.57

2Erland Førde MøllKirkens Bymisjon41.20

3Christian SkomedalEgen bedrift43.20

4Martin NerheimOneCo46.11

5Alf SynstadElkem Fiskaa61.30

-Erlend StienAsplan Viak Kr.sandFullført

-Thomas AndreassenSørlandssent. EiendomFullført

M40-44

1Samir KolukcijaVA Vegvesen42.17

2Tom JensenEgen bedrift43.08

3Lars HoåsEgen bedrift44.30

-Sigmund LodeIdrettensFullført

-Tor Ivar MjålandEgen bedriftFullført

M45-49

1Svein Erik BjorvandSPISS37.43

2Geir ClausenKBR42.16

3Ole Dag KvammeEgen bedrift44.34

4Sverre HilleKruse Smith46.31

5Kjell TorkelsenAdvokatfirma Tofte50.26

6Kai GimreEgen bedrift57.00

-Alf Borge StusvigTeam MosjonFullført

-Helge FramnesStena RecyclingFullført

-Rune ReinertsenEgen bedriftFullført

M50-54

1Jan Kåre EriksenKr.sand Politi37.03

2Gunnar LauvslandT.O. Slettebøe39.01

3Torbjørn SkaarMHWirth39.04

4Tor Jøran KivleMHWirth40.06

5Ole Johan BueklevRepstad41.10

6Yngvar KiledalHandelsbanken42.55

7Arne HodnemyrEgen bedrift44.20

8Bjørn Helge CarlsenVA Fylkeskommune45.13

9Michael HaagensenEgen bedrift46.30

10Svein EikaasSeafront57.00

-Ivar FossdalHuntonitFullført

M55-59

1Hans-Jørgen FiskaadalVestre Torv42.45

2Geir Brekke OlsenT.O. Slettebøe42.50

3Asle FarestadNorgesplaster44.20

4Ole Gunnar SørliNordea45.15

5Arvid HaaverstadEgen bedrift46.30

6Øyvind JensenKruse Smith46.31

7Petter NygårdKr.sand kommune49.10

8Per NygårdRepstad50.44

9Bernt Stigan BerntsenSørlandet Sykehus59.00

-Bernhard MoseidjordStena RecyclingFullført

-Jan KjellevandStena RecyclingFullført

-Jan Øyvind PedersenVA VegvesenFullført

-Jon Ivar StakkelandRasmussengruppenFullført

-Jon Steinar ViervangSparebanken SørFullført

-Robert CowardKr.sand kommuneFullført

-Tom Kjetil MurbergEgen bedriftFullført

-Tom-Ole KirkhusNordeaFullført

M60-64

1Knut OwingVA Fylkeskommune38.41

2Øistein RosenTeam Mosjon44.23

3Reidar SæstadDNB47.20

4Svein GrundetjernKr.sand Dyrepark48.05

5Ole Ingvar GauslaaJernbanen52.29

6Jan E. VollsetTangen vgs53.26

7Carl Georg OmdalStatbil55.00

-Hans Petter BentsenSørlandet SykehusFullført

M65-69

1Per SlettedalMHWirth48.50

2Kristen BueTeam Mosjon50.14

3Arne MoenTeam Mosjon55.30

4Arne Tolli PedersenKr.sand kommune58.00

-Anders TorbjørnsenJernbanenFullført

-Bjørn Egil HansenEgen bedriftFullført

-Geir SørvigStena RecyclingFullført

-Hans Petter RuudAgder EnergiFullført

-Kåre BerleTeam MosjonFullført

-Kjell Ivar SangeslandTeam MosjonFullført

-Leif Otto TorjusenLærerneFullført

-Oddmund SjøveianKr.sand kommuneFullført

-Oddvar OmdalKruse SmithFullført

M70-74

1Knut PilskogFirenor50.03

2Karl Ivar MoenCaverion Norge55.42

3Jan Reinhard HansenEgen bedrift58.31

4Arne PaulsenEgen bedrift71.00

-Erik Bugge NilsenEgen bedriftFullført

-Gunnar Magne KåsaAgder EnergiFullført

-Hans H. SchelderupTeam MosjonFullført

-Kåre VestølElkem FiskaaFullført

-Kjell I. SvendsenRadisson BLU CaledonienFullført

-Svein Arne AndreassenTelesportFullført

-Svein GrummedalNOVFullført

-Willy PettersenOceaneering RotatorFullført

M75-79

1Borgar HauglandTeam Mosjon54.29

-Helge BreenNordeaFullført

-Odd Kåre RistEgen bedriftFullført