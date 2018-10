Målfest for Donn

KRISTIANSAND: Donn kom fra en sterk borteseier 2-0 mot Halsen forrige helg og tok med flyten videre da de slo Madla 4-1 på Kongsgård.

Donn stilte med følgende lag: Nils Fredrik Udjus – Fredrik Tangen, Asle Bruce Mollestad, Marius Hammersmark (K), Brian Jensen – Bjarte Richardsen, Niklas Brenna Karlsen, Jesper Minge Jansen, Truls Anthonsen, Sander Bakke Michelsen – Stian Ingebrethsen.

Forrykende start

Allerede etter to spilte minutter får hjemmelaget en strålende start på kampen. Sander Bakke Michelsen setter ballen nydelig i nærmeste hjørne etter et strålende innlegg av Fredrik Tangen. Etter dette kjemper Madla seg tilbake i kampen og reduserer på straffespark etter 22 minutter. 1-1 på Kongsgård. Som forventet kommer det mange lange baller fra et veldig fysisk Madla-lag, men lakkskoguttene fra Lund står godt imot og er farlige på kontringer.

Etter 30 spilte minutter kommer Donn på nok en kontring hvor Sander og Brian kombinerer fint på venstresiden. Et par av Madlaspillerene går rett i pølsebua og har ikke annet valg enn å legge Brian i bakken og skaffer dermed straffe til Donn. Stian Ingebrethsen går frem til straffemerket, men Madlas keeper redder mesterlig.

Etter 41 minutter blir Sander lekkert flikket gjennom av Jesper Jansen. Aleine med keeper er Sander sikker som banken (se bort fra Lehman Brothers) og Donn går til pause med 2-1 ledelse.

Scoring i krysset

Sondre Tveito er kommet inn som en erstatning for en «skadet» Hammersmark i pausen. Andre omgang begynner som første omgang avsluttet - det blir slått mye langt fra laget fra Stavanger og Donn svarer med samme medisin.

Utover i 2 omgang tar Donn i større grad styringen i spillet. Det blir lengre mellom hver gang Madla er på besøk i 16 meteren til Donn. Inne i 77. minuttet, skulle Donn endelig senke skuldrene men Niklas ble felt 25 fra Madlas mål og ved ballen står Brian Jensen. Han limer ballen bort i lengste kryss fullstendig utagbart for keeper. Donn føler seg nå trygge og kan leke seg rundt med laget langveis fra.

Like etter byttes Jacob Just inn, benytter muligheten til å ta med seg ballen helt fra egen 16 meter og løper fra samtlige spillere på Madlalaget. Han gir vår andre innbytter Andreas Sersland en enkel oppgave med å sette spikeren i kisten og 4-1 til lakkskoklubben.

Donn står da med to strake seiere og har etter alle solemerker sikret plassen sin i neste års 3 divisjon.

Lakkskoklubben ligger nå på en 6. plass i året Norsk tipping-liga avdeling 3 med 37 poeng.

Neste motstander er tabellnabo Staal Jørpeland som spiller på Jørpeland den 20 oktober. Årets siste kamp for Lakkskoguttene er hjemmekamp mot naboklubben Start 2.

Kampen spilles lørdag 27.10 på Kongsgård kl. 1200.