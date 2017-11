KRISTIANSAND: - Det er en voldsomt bra hest de dagene alt fungerer, det er veldig gøy å få kjøre en slik hest, fortalte en svært fornøyd Vidar Tjomsland etter at Whatsoflying S.S. hadde overrasket spillerne i V65-5. Den seks år gamle vallaken til familien Isaksen fra Kristiansand gjorde grovjobben selv utvendig for lederhesten og var en særdeles sterk vinner. Samtidig satte sørlandshesten ny rekord da han kom i mål på 1.13,6a/1609 meter, en sterk vinnertid for årstiden.

- Jeg hadde ikke ventet at han skulle vinne fra "dødens", det var utrolig sterkt. Jeg vet ikke hvor dette skal ende dette her, det er fantastisk, fortalte en overlykkelig Jan-Erik Isaksen etter løpet. Seks år gamle Boen Odin tok sin første seier siden mai da han sammen med Johan Kringeland Eriksen sprintet inn til seier på 1.31,7a/2140 meter. Hesten som ble reddet fra vannmassene i siste liten da flommen herjet som verst på Birkeland tidligere i høst, har funnet seg vel til rette på Kringeland Eriksens stall på Inntjore i Grimstad. Ida Jansen fra Birkeland er stallansatt hos den dyktige sørlandstreneren, og eier Boen Odin sammen med sin samboer Ole Andreas Blålid Tveit.

- I dag møtte han hester som han normalt sett har vært bedre enn tidligere. Han har respondert bra på å bytte treningsmiljø og i tillegg har vi endret litt på balansen. Nå går han med aluminiumssko på alle beina, og det synes jeg har gjort hesten rappere i steget. Ida gjør en utrolig god jobb med ham, han blir bedre og bedre, fortalte Johan Kringeland Eriksen etter løpet.

En kraftig forbedret Feseth Pål gjorde sitt til at jubelen stod i taket hos Øystein og Jan Tormod Gilja fra Vanse. Sammen med Marius Høitomt ledet den fire år gamle vallaken hver meter av sitt løpet og rekordforbedret seg til 1.33,9/2140 meter.

- Han var forbedret i dag. Jeg har lagt om treningen på ham litt, og det så ut som det hjalp. Dette var gøy!, smilte eier Jan Tormod Gilja etter løpet.

- Feseth Pål var fin i dag. Han har slitt litt med å legge seg til, men nå var han stabil og fin. Han tok en fortjent seier, mente Marius Høitomt overfor TV-kanalen Rikstoto Direkte.

Det var anløp til dramatikk før V65-4. Halereimen, som holder selen på plass, løsnet hos Loquito Star og bare en rutinert og rolig Øystein Tjomsland fikk reddet situasjonen. Han fikk roet sin hest såpass at banemannskapet kunne hjelpe til med å feste ustyret igjen. Loquito Star var på ingen måte preget av situasjonen da startbilden slapp hestene av gårde, pilte til tet og forsvarte seg med nebb og klør til sterk seier på 1.15,2a/1609 meter.

Jørn Amundsen fra Risør har satset hardt på travsporten de siste par årene, og er virkelig i ferd med å lykkes. Sørlendingen står i spissen for andelslaget Stall Jonas, som i tre år gamle Got You B.R. har en særdeles kapabel hoppe i sitt eie. Søndag tok den toppstammede 3-åringen sin andre strake seier på like mange forsøk da hun vant på 1.18,5a/2140 meter sammen med Eirik Høitomt. Amundsen eier også Got You B.R.s storebror, Elite B.R., som har vunnet tre løp i år og løpt inn nesten en kvart million kroner.

Sørlandsfremgangene ble innledet allerede på Jarlsberg fredag. Fire år gamle Osen Expressa, tilhørende Rune og Ludvig Jensen fra Tveit, gjorde ingen feil i sitt debutløp og vant sammen med sin trener Jan Roar Mjølnerød på fine 1.32,7/2100 meter. Osen Expressa er også oppdrettet på Sørlandet, og er en lillesøster til seiersmaskinen Osen Prinsessa fra Iveland.