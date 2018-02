ØIF Arendal med sjokktap mot tabelljumbo

NØTTERØY: Hjemmelaget hadde spilt 17 kamper i årets eliteserie før søndagens kamp, og kun vunnet mot Sandnes. 16 nesten strake tap i eliteserien. Avskrevet og klar for 1. divisjon. ØIF Arendal kom fra et forsmedelig hjemmetap mot Bodø. Revansjesugne. Det lå an til en skikkelig selvtillitsboost for bortelaget. Det ble alt annet enn det. Det ble tap 29-25.

Faktum er at ØIF Arendal aldri var foran Nøtterøy i målprotokollen. Ikke en eneste gang. Allikevel gikk aldri «alarmklokkene» i troppen nok til å mobilisere det som skulle til for å vinne kampen. For det er ØIF Arendal gode nok til. Men ikke i dag.

Nøtterøy viste sine intensjoner allerede fra start. 1-0, 2-0, 3-1, 4-1. Det var nok av signaler på at dette var dagen da Nøtterøy ville noe ekstra.

Bare rundt 40 minutters spill så det ut som om ØIF Arendal hadde tenkt å gjøre den jobben som måtte gjøres for å vinne kampen. Men det gikk straks over. Dessverre.

Og det var virkelig langt mellom høydepunktene for våre gutter.

Det beste man kan gjøre er å glemme dette så raskt som mulig. Komme seg videre. Gjøre ord til handling. Finne veien til å bli offensiv i den kinkige situasjonen man har satt seg.

I den grad noen skal ha skryt for prestasjon og innsats i kveld, må det være Svermen som trofast stiller opp på bortekamper og heier sine gutter frem. For alle andre aktører gjelder det å rette fokus mot neste kamp.

Til tross for tapet er ØIF Arendal fortsatt nummer to i eliteserien når fire kamper gjenstår.

Fulltid, 29-25

Pause, 13-11

Toppscorer ØIF Arendal: Sondre Paulsen, 5 mål

Toppscorer Nøtterøy: Salim Hasagic, 6 mål