KIF-utøver med årsbeste i verden

EVJE OG HORNNES: Fabians bestekast i lørdagens stevne var på 62,89 meter.

Kastet er norsk aldersrekord for 17-årsklassen og samtidig årsbeste i verden.

Den gamle rekorden hadde fjorårets U23-europamester Sven Martin Skagestad med 59,11 meter.

Allerede i første omgang kastet Fabian den 1,5 kilo tunge diskosen 62,42 meter. Det var da ny pers med over fem meter og norsk aldersrekord med over tre meter. I femte omgang forbedret han seg selv til 62,89 meter som er årsbeste i verden. Tre kast var over 60 meter. Fabian hadde ikke forventet å kaste så langt allerede nå og var veldig godt fornøyd. Han støtte også 15,97 meter i kule (fem kilo).

Hans søster Stella Weinberg var på samme stevne og hun kastet 51,89 meter i spyd (600gr) i J19-klassen. Hun var ikke helt fornøyd med teknikken, men lengden var bare litt under persen hennes. Myron Weinberg stod over stevnet denne gangen. Etter en liten skade i Portugal er han under opptrening.