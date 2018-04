KBK-duo overrasket med NM-gull

KRISTIANSAND: Emma Wåland (18) og Jonas Østhassel (16) fra Kristiansand Badmintonklubb spilte to av sine livs beste kamper da de først slo ut Sofia Macsali/Markus Barth fra Bergen i semifinalen, og deretter Vera Ellingsen (Bergen)/Toheed Ahmed Saeed (Frogner) i finalen.

De kunne juble for seieren og tittelen som junior norgesmestere i mixed double etter sifrene 23-21 og 21-12 i finalen.

KBK

– Jeg visste det var mulig for dem å vinne, men de hadde på ingen måte noe favorittstempel på forhånd, sier KBK-trener Rik Hermans.

– Emma dominerte nettet og var kompromissløs der og gjorde jobben lettere for Jonas bak på banen. Jonas på sin side spilte lurt og slo smashene sine gjennom gang på gang. Imponerende rett og slett, sier en stolt og glad trener.

KBK

Tre medaljer til Emma Wåland

Emma Wåland har kommet sterkt tilbake etter å ha vært skadet store deler av fjorårssesongen, og var KBKs beste kort på forhånd. Hun innfridde forventningene og mer til, med en medalje av hver valør, etter å ha vist flott badminton med styrke, teknikk og fighting spirit som det lyste av.

I tillegg til gullet i mixed double, spilte Emma seg helt frem til finalen i damesingle. Hun spilte støtt og godt med fine seire fram til finalen, men der var Vera Ellingsen fra Bergen rett og slett for sterk:

KBK

– Jeg spilte dårlig fra start og kom fryktelig bakpå. Det ble bedre i annet sett, men det var ingen god finale fra min side, sa en skuffet Emma etter at kampen var over i to sett.

Tilskuerne fikk se en god Bergen-jente, som har en bronsemedalje fra senior NM tidligere i år, og bare glimtvis Emma på sitt beste.

KBK

Emmas tredje medalje erobret hun sammen med klubbvenninne Thea Tønnessen (17) i damedouble. Det ble tap i to sett i semifinalen, men KBK-jentene spilte bra og gav motstanderne god motstand. Thea har vært mye skadet i år, så hennes doubleprestasjoner var bedre enn forventet.

Ung KBK-tropp

KBK stilte med 14 deltakere i årets junior-NM som ble spilt på hjemmebane i Badmintonsenteret. Flere leverte lovende saker og fikk fin mesterskapserfaring. De aller fleste av dem har både ett, to, tre og fire år igjen i juniorklassen som går opp til 19 år.

KBK

Disse KBK-spillerne deltok i junior-NM: Emma Wåland (18), Thea Tønnessen (17), Rikke Østhassel (19), June Bøhn (15), Marie Mørk (16), Julie Marie Abusdal (15), Jonas Østhassel (16), Jonas Tønnessen (16), Kevin Elson (15), Herman Ruud (15), Markus Markussen (16), Thomas Iversen (16), Mats Markussen (19) og Morten Grødal (17).