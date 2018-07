Hold deg aktiv i sommervarmen!

For mange er det ferietid og jeg håper virkelig dere nyter det fine været sammen med familien, spiser god mat og skaper mange gode minner og opplevelser.

Det kan være vanskelig å holde i gang treningen når sommeren er her. Kanskje fordi vennene dine er hjemme fra studiene, barna er hjemme fra barnehagen og det er utallige andre aktiviteter som frister sammenlignet med de daglige rutinene. Et avbrekk i treningen er absolutt ikke dumt, men erfaring sier at da blir det ekstra hardt å starte på an igjen – så hvorfor ikke gjøre små tiltak for å holde kroppen litt ved like?

For noen er det ikke gøy å bruke solskinnsdager inne på et treningsstudio, men det er absolutt ingen unnskyldning for å ikke å holde seg i aktivitet. Derfor tenkte jeg å komme med noen tips til tiltak man kan gjøre utendørs for å få trent på de travle sommerdagene.

Styrketrening/HIIT (high intensity interval training): Synes du det er vanskelig å komme seg vekk fra huset, skal du ikke fortvile. Her legger jeg ved tre treningsøkter som har fokus på å styrke i hele kroppen, samtidig som du får hjernepumpen til å slå godt. Disse øktene kan du kjøre hjemme i stuen som på stranden.

Take it to the next level:

Hvis du ikke har hørt om Tufteparken og hinderløypen på Lauvåsen, er det absolutt noe jeg vil anbefale deg å sjekke ut. Der er det stativer man kan bruke, og her er det bare fantasien som stopper deg. Det er også et stort skilt i parken som viser deg forslag til øvelser du kan gjøre. Hinderløypen på Lauvåsen er også noe for seg selv. Ta tiden rundt løypen den ene dagen og se om du forbedrer tiden til neste gang.

Høyt og lavt:

Er du glad i litt fart og spenning kan du alltid dra til Høyt og Lavt Kristiansand ved Grotjønn. Der kan du og vennene dine boltre dere i tretoppene. Og med åtte ulike løyper er det heller ikke noe problem å finne den som passer deg og dine ferdigheter. Gi deg selv en utfordring, og sleng deg utfor zip-linen som er opptil 200 meter lang. Jeg garanterer mye moro og endorfiner.

Trappene ved Rossevann:

Glad i en utfordring? Ryktene sier at trappene på Rossevann kan gi deg akkurat dette. Med hele 249 trappetrinn kommer nok syren i beina fortere enn du aner. Pulsen vil stige og du vil få en real treningsøkt. Hvor mange runder tørr du å ta?

Aktivitet på vann og land.

På sommeren er det jo varmt i vannet, hvorfor ikke legge ut på en svømmetur - eller kanskje du har en kano/kajakk du kan låne? Du får beveget kroppen og sett den fine skjærgården vi har her på Sørlandet. Ellers finnes det en hel masse turløyper som for eksempel Sukkevann, Dønnestad, Odderøya, Tømmerrenna, Baneheia, Jegersberg og mye mer. Toppturer som Den omvendte båt, Havsyn eller Slettehei høres heller ikke galt ut. Smør med niste og ta med vannflaske – ut på tur, aldri sur.

Et lite tips er å laste ned ned appen ”Ut.no”. Den er helt genial hvis du vil finne den turløypen som passer deg eller turstier i nærheten av der du bor.

Generelle tips til å holde seg aktiv:

*Gå trapper i stedet for heis

*Bruk sykkel eller beina og la bilen stå

*Finn den aktiviteten som passer deg – det skal være gøy

*Hold deg i bevegelse når du har mulighet – litt bevegelse er bedre enn ingenting.

Inkluder barna: Har du barn er det ikke alltid lett å snike seg unna, derfor kan det være gøy å inkludere dem i treningen. Kanskje de også kan ta glede av det – og da blir treningen mye gøyere. I mange av aktivitetene over har man nemlig muligheten til å ta dem med. Skap minner og hold dere i aktivitet sammen. Når kvelden kommer kan man legge seg i sengen med god følelse og et smil om munnen.

