Datoen som endret sørlendingene

KRISTIANSAND: - Jeg tror ikke folk vet hvor stort det var.

Ordene tilhører Even Elvenes, mannen som var sportssjef da Sørlandets Travpark åpnet dørene 16.juli 1988, og som sørget for at alle de største travprofilene var på plass. Inn dørene strømmet 33 000 mennesker.

– Kaos er det rette ordet for å beskrive åpningsdagen, forteller Dagfinn Aarum.

59-åringen var på midten av 1980-tallet en av landets aller beste travkusker, og ble også den første vinneren av et travløp på Sørlandets Travpark da han kjørte først over mål med kaldblodshingsten Storelan.

Aarum har vunnet over 3 000 travløp i sin karriere, deriblant noen av de aller største travløpene man kan vinne som kusk, og kjørt på de største arenaene som finnes i europeisk travsport.

– Jeg har kjørt under elitloppshelgen på Solvalla, men aldri vært bort slik publikumstilstrømning som under åpningsdagen i Travparken. Jeg har egentlig ikke vært borti noe lignende innen travsporten. Det jeg bet meg spesielt merke i er at publikum virkelig satte pris på sporten og oss utøverne, minnes Aarum snart 30 år etter at han ble historisk i sør.

Rex Rodney fikk politieskorte

Fædrelandsvennen meldte mandag 18.juli om «Jubelåpning» og «Århundrets trafikkaos».

6. juli 1988 stod nemlig biltrafikken fra Søgne i vest til Lillesand i øst. Så ille var det at Norges store travstjerne, Rex Rodney, stod i fare for ikke å rekke løpet han skulle starte i. Fra Sviland i Rogaland kjørte trener og kusk Kjell Håkonsen seg bom fast i trafikken før Søgne, og det måtte rekvireres politieskorte med blålys for å transportere «Rex’n» i motsatt kjørefelt helt frem til Travparken!

Mange rare blikk

Fra motsatt retning, fra Tønsberg, kom en ekvipasje av sjeldent skue langs E18. I baksetet på en eldgammel Cadillac, som ble brukt som startbil på Jarlsberg Travbane, satt Ellen Minge.

– Det var et veldig uvanlig syn på E18 kan jeg fortelle. Startbilen fikk lov til å kjøre på så store veier fordi vingene gikk over dørene på bilen. Vi fikk mange rare blikk på vi nedover til Travparken, mimrer Minge, som jobbet i administrasjonen hos Det Norske Travselskap.

Som manna fra himmelen

Innenfor portene ble det jobbet på høygir for å få alt ferdig i tide til åpningen. Renholdspersonalet måtte avslutte vaskejobben i det dørene ble åpnet. Da strømmet nysgjerrige sørlendinger til fra alle landsdelens kriker og kroker.

– Det hadde vært dårlig vær hele sommeren, det hadde regnet og vært kaldt. Da åpningsdagen opprant var det imidlertid strålende solskinn. Det var som manna fra himmelen, erindrer Elvenes.

I en kommentar i Fædrelandsvennen titulert «Smilets travpark» skrev Svein Mathisen: «Folk klatret i trær, på knauser, hang over gjerder, stod på biler for å følge duellene på banen (…) Før og etter 16.juli 1988 vil det hete nå. 16.juli ble dagen da sørlendingene smilte igjen.»

Satset alt på en dato

Hva var det så som fikk 33 000 mennesker til å gå mann av huse denne dagen? Hvordan kunne åpningen av Sørlandets Travpark ha slik appell hos befolkningen i landsdelen?

Mannen som fikk oppgaven med å markedsføre åpningen var Petter Corneliussen, Fredrikstad-mannen som noen år tidligere hadde grunnlagt travsportens TV-produksjonsselskap, Kanal H. Corneliussen halverte lønna for å ta fatt på jobben i Travparken, og satte i gang en kampanje som til slutt skulle ende opp med at han fikk markedsføringsprisen i 1988. Idèen var like enkel som den var genial. - Jeg hadde klokkertro på at vi ikke skulle markedsføre trav, men i stedet en dato. Jeg begravde ikke fokuset på travsporten, men prioriterte det ikke. I stedet brukte jeg 630 000 kroner på å markedsføre datoen 16.juli, forteller Corneliussen.

Hvit Mazda i Markens

En sentral rolle i markedsjefens plan hadde en hvit Mazda.

– Min hvite Mazda fikk trykket «16.juli» i grønt over hele panseret, samme farger som i logoen Travparken hadde på den tiden. Hver lørdag kjørte jeg fra Søm og inn til byen, og parkerte bilen i en sidegate så nærme Markens som mulig. Hvert 10.minutt gikk jeg tilbake til bilen og utløste alarmen. Støyen førte naturlig nok til at folk vendte sin oppmerksomhet mot bilen, og det første de så var datoen som var trykket over hele panseret.

Corneliussen trekker på smilebåndet over det pussige påfunnet. Oppmerksomhet fikk Travparken også da den oppfinnsomme markedssjefen inviterte til pressetreff for å vise frem den alpine tråkkemaskinen som pakket banen etter at treflis var lagt under toppdekket.

Responsen på disse stuntene var himmelsk, forteller Even Elvenes.

Veddet vekk kiloer

Corneliussen la i tillegg ekstra press på seg selv.

Jeg inngikk et veddemål med daglig leder Nils Ivar Gundersen og sportssjef Even Elvenes. På den tiden var jeg relativt overvektig, og nålen på badevekten stoppet ikke før på 96,5 kilo. Jeg hadde klokkertro på mitt opplegg rent faglig og trodde på suksess, så utfordringen om å ta av èn kilo per 1000. tilskuer tok jeg imot på strak arm, sier Corneliussen med et smil.

En fruktdiett ble påbegynt, og i løpet av våren gikk markedssjefen ned 10 kilo. Og trodde han var i mål.

Da Corneliussen kjørte sin hvite Mazda fra Søm til Travparken rundt klokken 10 lørdag 16.juli 1988 fikk han seg et sjokk. Det var allerede tjukt av mennesker, og køene som senere skulle prege hele dagen var lange, selv så tidlig på dagen.

– Jeg husker jeg stod i restauranten utpå ettermiddagen da daglig leder Nils Ivar Gundersen kom med en lapp i hånda som han viste meg. Vi hadde nummerert billettene, og på lappen stod det at vi hadde passert 30 000 tilskuere. Jeg skjønte at veddemålet mot kiloene hadde jeg tapt, men det var et veddemål det bare var artig å tape, humrer Corneliussen.

Asjetter på avveie

Dagen etter åpningen fikk man virkelig føle på kroppen hvor mange mennesker som hadde vært til stede i Travparken. På sin rydderunde fant administrasjonen asjetter med middagsrester helt på andre siden av travbanen.

- Jeg tror at blant de 33 000 menneskene som var til stede 16.juli var kanskje 1000 av dem travinteresserte. De 32 000 andre var mennesker som aldri hadde vært på trav tidligere, sier Corneliussen.

Markedssjefen fortsatte imidlertid på dietten etter åpningsdagen, og endte til slutt på 76,5 kilo. En vektreduksjon på nesten 20 kilo, 33 000 mennesker innenfor portene og markedsprisen i hånda var resultatet av en strategisk plassert hvit Mazda og fokuset på en dato. 16.juli 1988 var datoen som endret sørlendingene.