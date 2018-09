ØIF Arendal klar for kvartfinale

OSLO: ØIF Arendal sparte fra starten av en del av spillerne som har spilt mest så langt i sesongen, men festet likevel grepet i den intime Jordalhallen, og fikk tidlig en to-tre mål stor ledelse. Til manges overraskelse klarte vertene fra 1. divisjon å bite seg fast. Selv om ØIF var fem mål foran en periode før omgangen var halvspilt, kjempet Vålerenga hardt og klarte til en viss grad å sette press på ØIF.

Stillingen var 12-8 etter et kvarter. Frem til knappe 22 minutter var ledelsen på ”bare” fire mål. Da sto det 15-11.

De neste minuttene økte ØIF til seks mål, men det var et Vålerenga-lag som ikke ville gi opp i Jordalhallen. Til pause hadde ØIF en ledelse på seks mål, 18-12. ØIF kontrollerte, men bakover slapp Vålerenga til litt for enkelt noen ganger, noe som også Marinko Kurtovic ga uttrykk for da han instruerte laget i time out-ene.

Vålerenga-målvakt Mats Møldrup leverte en god omgang og hadde flere kvalifiserte redninger.

I starten av andre omgang var det en del rusk i maskineriet til ØIF Arendal.

Vil du skrive om deg selv eller for din klubb? Rune Stensland, Fædrelandsvennens produktsjef for Lokalsporten, ønsker bidrag fra utøvere og klubber velkommen! Ta direkte kontakt med Rune på en av følgende:

Time out hjalp

Etter åtte minutter av omgangen hadde Vålerenga kuttet ned med to mål, slik at ØIF var fire mål foran. Det sto 20-16 da Marinko Kurtovic etter 8,24 tok time out og krevde slutt på å kaste gris ute på banen av sine spillere.

Spillebruddet så ut til å hjelpe, for ØIF-guttene svarte med å sette de to neste angrepene.

Og etter 12 minutter sto det 25-16. Etter 13,33 var forspranget blitt ti mål – 27-17, da Nökkvi Dan Elidasson satte inn sitt første for dagen. Da ØIF først koblet inn turboen, klarte ikke laget fra 1. divisjon å henge med på notene, selv i egen lekegrind.

Etter å ha ledet 30-20, kunne det se ut som roen senket seg noen hakk over ØIF-spillerne, for vertene scoret nemlig tre mål på rappen, uten at ØIF klarte å kvittere i mellomtiden.

De yngre slapp til

Men de siste ti minuttene valgte Marinko Kurtiovic å slippe til de yngste spillerne i troppen for å gi dem verdifull matching. 24-årige Laurits Mo Rannekleiv var i angrep den eldste spilleren på ØIF-laget i sluttminuttene. Som vanlig byttet han med Kenny Ekman (31) i forsvar. Det endte altså med 38-29-seier og en ny kvartfinale for ØIF Arendal.

Kampens store spiller: Martin Lindell. Han har ikke fått vist hva han kan i eliteseriekampene så langt, men i Jordalhallen herjet ØIFs svenske distanseskytter. 12 mål noterte kampens toppscorer seg for.

ØIF Arendal: Kristijan Jurisic, André Bergsholm Kristensen – Josip Vidovic 2, Kristoffer Haugen Pedersen 2, Martin Lindell 12, Jørg William Fiala Gjermundnes 1, Nökkvi Dan Ellidason 2, Eirik Heia Pedersen, Laurits Mo Rannekleiv 2, Olaf Richter Hoffstad 6, Kjetil Åndal 1, Jesper Munk 2, Maximilian Jonsson 2, Sander Løvlie Simonsen 6, Kenny Ekman.