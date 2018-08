KBK-duo tatt ut til junior-EM

KRISTIANSAND: – Jeg er sykt fornøyd med å bli tatt ut til EM, sier Jonas Østhassel, som fyller 17 år i oktober.

– Det har vært et stort mål for meg og det jeg har jobbet mot gjennom sommeren, legger han til. Europas beste badmintonspillere under 19 år møtes til et lagspill og en individuell turnering i Latvia i september. Norge har havnet i gruppe med Belgia, Moldova og Tsjekkia i lagdelen av mesterskapet. Sportssjef i Norges Badminton Forbund, danske Johnny Askevig, er fornøyd med trekningen:

– Vi har havnet i en grei gruppe og har tro på at vi kan kjempe om seieren mot alle tre lagene. Han sier videre at både Emma og Jonas er tatt ut på bakgrunn av gode resultater i vår og at de imponerte på sommerens ti dager lange landslagssamling i Kristiansand. De har blant annet vunnet mixdouble sammen i junior-NM i år.

– Det blir primært på doublesiden vi kommer til å bruke de to KBK-spillerne og de vil spille mixdouble sammen. Begge to styrker laget i doublespillene, sier Askevig. EM-laget består av fem jenter og fire gutter. I tillegg til de to sørlendingene, reiser Vera Ellingsen (Bergen), Marie Christensen (Frogner), Sofia Macsali (Bergen), Emilia Norberg (Sandefjord), Markus Barth (Bergen), Trygve Ellingsen (Stavanger) og Ludvig Smith-Meyer (Nøtterøy) til mesterskapet i Latvia.