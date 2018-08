Gullhesten nærmer seg målet

STAVANGER: Kristiansand-mannen Kjell Terje Leire kjøpte i 2015 den da ett år gamle Goldstile for 110 000 kroner på Klasseløpsauksjonen i Oslo. Håpet var klart allerede den gang; dette skulle bli en hest for de store anledninger.

Goldstile har da også vist seg som et talent helt utenom det vanlige, men samtidig gjort det vanskelig for seg selv med mange galopper, og håret har blitt en anelse gråere for eieren gjennom de tre siste årene. Sammen med trener og kusk Pål Buer har Leire imidlertid vært klar på at årets sesong skulle gjennomføres med ett mål for øyet; Norsk Travderby på Bjerke søndag 9. september.

På Forus tirsdag kveld viste den høykapable sørlandshesten at han blir en joker i leken når årgangens aller beste hester samles til dyst for å kjempe om èn million kroner, ja premiepengene kan faktisk bli dobbelt så store for Goldstile som er påmeldt det som kalles Premiesjansen.

– Vi fikk de svarene vi ville ha i dag, og Goldstile vant ukjørt. Han har gjort det litt vanskelig for seg selv i løpsbanen, men fremstår nå som en mer eller mindre komplett hest, roste Pål Buer i seiersintervjuet med TV-kanalen Rikstoto Direkte etter at Goldstile vant på 1.15,5a/2040 i en hvirvlende avslutning.

Onsdag 29.august kjøres Derby-kvalifiseringene, da med et sterkt sørlandskort på startstreken.

–Derby har vært målet siden i fjor, og Kjell Terje Leire og jeg ble enige om ikke å kjøre noen løp av betydning før det. Goldstile er god nok til å kjempe helt oppe, fastslo trener og kusk Buer.

Goldstile har nå vunnet fem løp på 13 starter i karrieren og sprunget inn 322 000 kroner. I fjor vant han kvalifiseringen til Norsk Travkriterium og ble nummer fem i finalen. I år blir han en av jokerne i Norsk Travderby.