Valldøl vant VM-mønstring

BYKLE: Aron vant både prologen og finalen og forteller her om sin jubeldag:

VM-mønstringa avsluttes for herrenes del med 10 km fri søndag.

– Jeg våknet på lørdag og kjente meg veldig «på» og pigg i kroppen. Hodet var på plass og jeg var veldig sulten på å gå til topps.

Det var en veldig god prolog med seier og jeg dro på meg masse selvtillit for resten av dagen. I kvart- og semifinalen handlet det om å komme seg greit videre uten å bruke for mye krefter. Det gikk helt etter planen og det lå an til en bra finale.

I finalen gjorde jeg et perfekt taktisk løp og kjørte gode svinger, før det var å kline til i siste bakken. Der klarte jeg å karre til meg noen meter før oppløpet og kunne kontrollere inn til seier. Veldig godt fornøyd med det. At jeg vant både prologen og finalen, var den beste VM-søknaden jeg kunne lagt inn for dagen.

Hovden Skigymnas

Men uttaket er ikke endelig, det må først gjennomføres gode renn rett etter nyttår på Konnerud. Gjør jeg det greit der, er det gode muligheter for en VM- billett.

Søndag var det 10 km skøyting og en litt tyngre dag for meg. Kroppen var utladet etter sprinten og jeg mangler ennå litt selvtillit i skøyterenn. Har slitt med skøytingen de siste åra og trenger nok litt tid på meg for å bygge det opp igjen.

På treningen i det siste har jeg lagt ekstra fokus på å gjennomføre spesielt hardøktene 10/10, og lete etter den gode følelsen. Har jeg hatt tyngre dager, har jeg droppet å følge planen og heller vente til jeg har kommet på «plussiden» igjen for hele tida å bevare den gode følelsen. Jeg har kuttet veldig mye ned på styrketreninga i årets sesong for å redusere totalbelastningen og heller få hardøktene tilnærmet perfekte.