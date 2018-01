Tjomsland og Løvdal dominerer hestegalla-nominasjoner

Hvem blir den store vinneren under den årlige hestegallaen i Agder på Sørlandets Travpark? Det er det store spørsmålet etter at nominasjonskomiteen denne uken kunngjorde hvilke to- og firebeinte profiler som kjemper om de gjeve prisene.

Kjell Løvdal fra Vegårshei og Sørlandets Travpark-baserte Øystein Tjomsland er begge nominerte i hele fire kategorier. Begge kjemper om tittelen som "Årets trener", og mens førstnevntes stallhester er nominerte til "Årets 4-årige kaldblodshest" (Wellek og Mietor) og "Årets montéhest" (Troll Svenn), er Tjomslands hester nominerte som "Årets 3-årige kaldblodshest" (Eikronja), "Årets 4-årige kaldblodshest" (Eikfaksen) og "Årets eldre kaldblodshest" (Sjø Kongen).

I en av kategoriene er det allerede kåret en vinner, nemlig prisen som "Årets ponni". Denne tilfalt i år Smedens Betty Boop fra Høvåg. Shetlandsponnien trenes av søstrene Cecilia Linn Vatnedalen Andersen (9) og Emma Josefin Vatnedalen Ekhaugen (4). Hoppa var nummer fire i NM etter galopp og vant tre løp, deriblant Momarken Travbanes ponniløp.

Det er de lokale travlagene som sammen med en ekstern jury stemmer frem vinnerne av de ulike prisene i de øvrige kategoriene.

Samtlige nominerte til Hestegallaen i Agder 3.februar

Årets 3-årige kaldblods:

Bjønnum Baus

Eikronja

Bjørnemyr Tara

Moi Edel

Årets 3-årige varmblods:

Goldstile

Got You B.R.

Red Shankly R.S.

Championchip

Årets 4-årige kaldblods:

Eikfaksen

Mietor

Wellek

Aine G.L.

Årets 4-årige vamblods:

Fabian B.R.

Skylander Hill

Massive Attack

Puce Tanic E.

Årets eldre kaldblods:

Charm Elden

Kolnes Kjell

Ask Eld

Sjø Kongen

Årets eldre varmblods:

Whatsoflying S.S.

Elite B.R.

Wayne Brogård

Photo Va Bene

Årets montéhest:

Candy King

Sogni

O.M.X. Twenty

Troll Svenn

Årets amatørtrener:

Margrethe Nilsen

Rudolf Roland

Jan Erik Isaksen

Anne Cathrine H. Andersen

Årets trener:

Kjell Løvdal

Jenny Thygesen

Øystein Tjomsland

Kari Anne Knutsen

Årets oppdretter:

Knut Roland

Harald Wennesland

Rune Guttormsen

Marianne Klepaker

Richard Ekhaugen

Årets ponni (allerede utnevnt av juryen):

Smedens Betty Boop