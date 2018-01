Unge langrennsløpere sprudlet i Sandripløpet

ÅSERAL: Lørdag 6. januar arrangerte Vindbjart ski Sandripløpet 2018. Vi måtte flytte rennet vårt til Bortelid pga. for dårlige snøforhold for renn på Sandrip. Vi vil gjerne takke Bortelid ved Anstein Mykland, for å legge forholdene så godt til rette slik at vi kunne arrangere renn!

Bortelid viste seg fra sin beste vinterside med mange blå grader, vindstille, blå himmel og sol. De fleste løperne kom fra Oddersjaa SSK, Otra IL og Vindbjart IL, men det var også løpere fra Stavanger, Grindheim, Gjesdal, Gjerstad, Øvrebø, Rygene, Valle, Søgne, Birkenes og Imås.

Elisabeth Sløgedal

De ca. 80 løperne fikk gå i flotte løyper. Det blir spesielt spennende å følge Vindbjarts J15 og G15 som i år skal være med i Hovedlandsrennet på Lygna (Gjøvik). Flere av disse løperne plasserte seg høyt oppe på resultatlista under Ungdommens Holmenkollrenn i fjor.

Sjekk resultatene fra Sandripløpet her

Anstein Mykland

27. og 28. januar blir KM, langrenn arrangert på Hovden. Dette blir det neste store rennet for de lokale løperne.

