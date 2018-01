Dristug med dobbeltseier i regionmesterskapet

KRISTIANSAND: I helgen har det blitt arrangert aldersbestemt regionmesterskap i volleyball i Møvikhallen. Lørdag skulle U17 gjøre opp kampen om hvem som er best i regionen og søndagen var det U19 sin tur. Dristug stilte med guttelag i begge klassene.

U17: Det ble en tung start på dagen. Allerede i første puljekamp møtte guttene fra Åmli hjemmelaget KSK. På forhånd var det ventet at dette var den sterkeste motstanderen. Første sett begynte på verst tenkelig måte, og vi ble fort liggende under 1-7. Grunnen til dette var kanskje at to av våre spillere var helt nye. Laget vårt har verken spilt kamper eller trent sammen før turneringen.

Etter en rotete start fant vi fort fram til en god måte å spille sammen på, og klarte til slutt å dra i land seieren 26-24 i første sett. Andre sett ble aldri spennende, og endte til slutt 25-14 til Dristug.

I neste puljekamp stod Mandal på andre siden av nettet. Dette er et lag vi aldri har møtt før, og vi var derfor spente før kampen. Vi spilte bra, og vant greit 2-0. Siste puljekamp skulle spilles mot Søgne, men på grunn av sykdom måtte Søgne trekke laget.

Dermed var det klart for en finale mellom Dristug og KSK. Det var en spennende finale hvor KSK ønsket å revansjere tapet fra puljekampen. Etter mange gode ballvekslinger og mye bra spill vant til slutt Dristug kampen 2-0.

Annlaug Øygarden Brekke

U19: Søndag var det klart for U19-mesterskap. Dristugs gutter ønsket å leve opp til resultatet fra U17-laget som spilte dagen før. Også i U19-klassen stod KSK på andre siden av nettet i første puljekamp. Dessverre for guttene fra Åmli, ble KSK for sterke og vant den første kampen 2-0.

Etter at alle puljekampene var spilt, var det igjen klart for en finale mellom Dristug og KSK. KSK vant første settet overlegent med settsifrene 25-15. Da fikk guttene fra Åmli nok. Dristug snudde kampen og vant 2-1, med settsifrene 25-20 og 15-8 i de to siste settene.

De to beste lagene i regionmesterskapet får tilbud om plass i NM. NM U17 spilles i Førde 16.-18. mars og NM U19 spilles i Stavanger 9.-11. mars.

PS! I J17-klassen ble det seier til Kristiansand Volleyballklubb. I J19-klassen ble det seier til Kristiansand Sandvolleyballklubb etter seier over Kristiansand Volleyballklubb.