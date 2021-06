Pangåpning av Egeland i rallycross-NM

ULLENSAKER: Egeland Motorsport gikk i helgen inn i sin fjerde sesong i rallycross-NM. Fjorårets sesong var kort og brutal. For med koronarestriksjonene hengende over seg, var det lenge usikkert om teamet i det hele tatt ville stille til start i årets NM. Om lag to uker før sesongstart hadde teamet bestemt seg, og la blant annet ut dette på sin Facebook-side:

Etter mye frem og tilbake, vurdering opp imot restriksjonene og flere runder med oss selv – har vi bestemt oss for å stille til start på 1. NM runde. Hvorvidt vi kommer til å kjøre full NM-sesong i år, vurderes fortløpende og vil blant annet være avhengig av sponsormidler og restriksjoner – ettersom valget om å kjøre, ble tatt såpass sent. Vi krysser fingrene og håper at samfunnet åpner mer opp i løpet av sesongen – for vi vil så gjerne ha med hele gjengen på tur!

Natt til søndag regnet det på Gardermoen, så banen var sleip og glatt under treningsrundene. I første omgang kjørte Egeland inn til en tredjetid. I andre omgang trodde han selv han holdt på å tyvstarte, så han gikk av gassen litt og fikk med det en dårlig start og kjørte inn til en niendetid. I tredje omgang kom heatet snaut ut starten før det smalt skikkelig og teamkameraten til Egeland, Stian Søsæther, fikk seg en rundtur som resulterte i at løpet var sluttkjørt for hans del. Hvilke følelser som gikk gjennom Egeland når tredjeomgangen skulle omgjøres, vites ikke, men han kjørte da inn til bestetid.

Tre kvindøler i finalen

Resultatene fra de innledende omgangene kvalifiserte til andrespor i A-finalen. Både sjåfør og team syntes det var spesielt å stå i A-finalen, side om side med to klubbkolleger. For til høyre, i førstesporet, sto Per Magne Røyrås, mens Guttorm Lindefjell sto til venstre i tredjesporet. Egeland fikk en suveren start og holdt ledelsen så godt som hele løpet.

Idet Egeland kjørte ut av alternativsporet forsøkte en konkurrent å komme seg forbi, men den gule RX7-en suste av gårde og sikret seieren i den første NM-runden. Lindefjell kjørte inn til andreplass og Røyrås til en fjerdeplass. Egeland vant ikke bare løpet, men sikret seg også en god ledelse i NM-sammendraget med 40 poeng, Sju poeng foran klubbkollega Røyrås, som har 33 poeng. Lindefjell ligger på tredjeplassen, tett på med 32 poeng.

Topp motivert

Brått var motivasjonen tilbake i Team Egeland, som nå jobber hardt for å få til full NM-sesong. Mazdaen står i verkstedet på Egeland og de kommende dagene skal både motor og girkasse tas ut og gås over – teamet skal med andre ord være skikkelig godt forberedt til den kommende NM-runden.

Som nevnt innledningsvis, har bilsporten også vært preget av koronarestriksjoner. Antallet teammedlemmer har vært begrenset til 3 og det er nok denne begrensningen som har preget teamet mest. For Team Egeland har alltid ankommet med full buss, hvor alle har sine ansvarsområder med alt ifra mekking til mediene og mat. For oss handler NM like mye om det sosiale som å kjøre bil. Derfor er det svært motiverende at vi forhåpentligvis kan dra flere sammen, som et team – på 2. NM runde som arrangeres i Skien 24.–25. juli.