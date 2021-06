Lindland må ta sjanser i Østerrike

En massekrasj som Lindland uskyldig havnet inn førte til null poeng i sesongstarten i Monaco. Nå venter to nye løp i Porsche Supercup på Red Bull Ring i Østerrike de to kommende helgene, og der endrer Lindland taktikk.

– Jeg kjører vanligvis taktisk for å hente mest mulig poeng i mesterskapet. Men nå må jeg ha poeng, og er nødt til å ta større sjanser enn vanlig for at det skal holde til seier, sier Lindland.

Lindland har vunnet ProAm-klassen i Porsche Supercup tre år på rad og målet er et nytt gull i år. Red Bull Ring i Østerrike er en bane Lindland liker seg godt på, og hvor han tror han kan gjøre det bra:

– Ja, i utgangspunktet er dette en bane som passer meg fint. Det kan bli regn til helgen, og jeg har ikke fått testet den nye bilen på regn, men det skal nok gå bra. Jeg har også konkurrenter som har kjørt noen løp i andre Porsche-serier siden Monaco, og således har mer kjøretrening, men om alt klaffer skal vi likevel på en god dag kunne utfordre om å ta seieren i ProAm.

Noe som imidlertid kan bli en utfordring i Østerrike er punkteringer. Det har på tester vært noen utfordringer med punkteringer ved høye temperaturer på de nye dekkene som brukes i Porsche Supercup, og til helgen er det også meldt veldig høye temperaturer.

– Dette er noe vi må ta hensyn til på innstillinger av chassis og blant annet lufttrykket, også hvordan vi legger opp løpet og kjører rent strategisk ute på banen kan være helt avgjørende for at det vil holde, sier Lindland.

Løpet førstkommende helg heter Steiermark Grand Prix og starter med en trening fredag 17.25, før det er klart for kvalifisering lørdag klokken 13.25. Løpet går søndag 12.25, og sendes direkte på Viaplay og V Sport i Norge. Løpet helgen etter går under navnet Østerrike Grand Prix, og som alle andre løp i Porsche Supercup kjøres disse som forløp til Formel 1.