UTØVERBLOGG: Etter oppfordring sendes det inn et lite «reisebrev» dette mesterskapet, som ble arrangert i Nærbø lørdag.

Strongman-sporten er ganske smal, spesielt på damesiden, men hele 34 deltakere stilte til dette norgesmesterskapet i enkeltøvelser. Ni av dem var damer, og to av dem er fra Kristiansand.

Både Gina Merethe Borøy og undertegnede er nye innen sporten og helt på « hobbyløfte-stadiet», men har lagt inn en god innsats i opptreningen i hele høst for denne konkurransen.

Trent av Norges sterkeste

Vi blir trent av Hans Jørgen Rulffs, som er godt utdannet innen trening og innehar Norges sterkeste-tittelen fra 2023 i sin vektklasse. Han har også satt verdensrekord i steinløft.

Øvelsene i NM var stokkløft, 18 tommers markløft og steinløft med atlasstein over en bom på 120 cm.

Vi var mest usikre på stokkløfting, men Gina Merethe klarte en 2. plass for sitt løft, mens jeg rotet det til og fikk underkjent løftet på 60 kilo.

I den den forhøyede markløftøvelsen gikk det mye bedre. Her er det absolutt en fordel ikke å være for lang i beina, men vektene ligger likevel så høyt at vi hobbyløftere har måttet legge inn godt med innsats og få en skikkelig peptalk fra vår trener for å ha selvtillit nok til å stille til start.

Heldigvis er strongman-miljøet så bra at de mest erfarne og drevne villig lærer vekk tips og triks for at andre skal kunne lære seg å bli sterk i samme øvelse.

Mange norgesrekorder

Gina satte norgesrekord i sin vektklasse u64 kilo og løftet elegant opp 220 kilo.

Gina Merethe Borø (36) fra Kristiansand satte norgesrekord både i 18 tommers markløft og i atlasstein i vektklassen u64. Foto: Privat

Jeg satte norgesrekord i fire vektklasser (u73 kilo, u81 kilo, åpen og i Master 40 +) med et løft på 260 kilo.

Se video av Ninette Berg i markløft:

Den siste øvelsen var løft av atlassteiner. Selv med en trener som har tatt verdensrekord i steinløft har dette vært den øvelsen vi har trent minst på i høst.

Det skyldes delvis at det meste av treningen i strongmanøvelser har foregått i en privat garasje, uten tilgang på slike steiner.

Likevel klarte Gina å sette norgesrekord i sin vektklasse med å løfte en stein på 61 kilo over den 120 centimeter høye bommen.

Jeg var fornøyd med mitt løft på 91 kilo, men det holdt ikke til noen rekord, da den ligger på 110 kilo i min vektklasse u73 kilo.

Se video av Ninette Berg i steinløft:

Var nær en hofteoperasjon

Vi gleder vi oss til en vanvittig forbedring i vår når vår trener Hans Jørgen endelig åpner sitt eget treningssenter med strongman-utstyr tilgjengelig.

Forhåpentligvis vil det også arrangeres noen fellestreninger og uformelle konkurranser her, slik at flere kan få gleden av å teste denne fantastiske sporten og få et innblikk i det supre miljøet.

For selv om det er gøy å ha navnet sitt på en norgesrekord og å få en tittel i en konkurranse, er det å trene kroppen allsidig sterk det beste med å drive med strongman.

For min del har jeg vært vurdert inn for en hofteoperasjon og har hatt flere våkenetter grunnet smerter. Nå har jeg trent meg mer eller mindre «frisk», og det kjennes bedre enn noen som helst tittel eller pokal.