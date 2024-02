Oppkjøringen de åtte siste ukene har gått veldig bra. Den siste delen ble gjort på den svenske klubben Allstars i Sverige, som er en populær plass for europeiske fightere som går i UFC. Flesteparten er innom for å få hard sparring. Alt var perfekt ei uke før kamp, da fikk Torpal influensa og ble sengeliggende.

Dette er ikke ideelt når vi skal «kutte vekt» og hvile. Fredagen dagen før kamp var det innveiing, og Torpal måtte veie maks 70,8 kilo. Vi visste han var innenfor før han gikk på vekta, men det vi ikke forventet var at Torpals motstander, Rene Santos fra Brasil, gikk på vekt og den viste 72,5 kilo – altså 1,7kg over det som er tillatt.

Det var opp til trener og utøver om vi ville takke ja til kamp, men for Torpal var det aldri et tema, han skulle gå kamp. Motstanderen fikk også «straff» for å bomme på vekt, 20 prosent av Santos lønn den kvelden gikk til Torpal. Det var også bare starten av det som skulle bli ei enda tyngre helg for brasilianere. Selv om han hadde erfaringen, og flere kamper i bagasjen, gjorde Torpal kort prosess.

Santos ble dominert i ringen stående, og da det gjensto 90 sekunder av runden, fikk Torpal inn en fin takedown, som var starten på slutten for Santos, Torpal fikk en dominant posisjon (topposisjon) og «hamret løs» helt til dommeren valgte å stoppe kampen. Torpal fikk dermed sin tredje strake seier etter at han ble proff i fjor, og flere øyne og større organisasjoner har allerede begynt å legge merke til prestasjonene hans. Det ryktes at neste kamp for Torpal blir en tittelkamp i Aalborg 18. mai.

Foto: Privat

Også Jan Rickard Joreid og Shahram Habib gikk kamp for Spartacus MMA i helga. Jan Richard imponerte alle de 1700 tilskuerne i den utsolgte arenaen med en teknisk knockout i andre runde. Shahram Habib våknet opp lørdag morgen med skikkelig feber og influensa, men stilte tappert opp til kamp. Dessverre ble det tap. Spartacus MMA hadde med seg 20–30 supportere som sørget for god lyd på tribunen, der det var kjempegod stemning.

Klubben vår er ingenting uten alle de som heier oss fram. Så får vi håpe Norge snart legaliserer MMA, slik at unge håpefulle talenter ikke må bruke alle sparepengene sine på å reise rundt Europa for å holde på med idretten de elsker.