Frigstad knuste høyre albue og knakk den venstre i åttedelsfinalen i NM borte mot Bergsøy i høst. Nå har ulykkesfuglen god tro på at han er med når Elverum venter i semifinale i Arendal, og Frigstad håper å kunne «flytte halve Kristiansand» en liten time østover.

– Vi har stukket kjepper i hjulene på Elverum tidligere denne sesongen vi (26–27-tap i Terningen Arena i høst), men nå må vi stikke et par kjepper inn i hjulene deres til om en liten måned, sier Frigstad og utdyper:

– Semifinalen i Final8 er tross alt den største kampen klubben spiller denne sesongen. Det begynner å bli noen år siden gamle KIF vant NM i Gimlehallen i 1980. Vi kjenner på hva som står på spill, men gleder oss noe enormt.

For lørdag 24. februar venter Elverum. I potten ligger en finalebillett mot vinneren av Kolstad vs. Haslum.

Håper på stor publikumsstøtte

Det passer Frigstad at Final8 – med juniorfinaler, semifinaler og finaler og en folkefest en helg til endes – er berammet til 23.–25. februar. Høyrebacken har – under radaren – vært tilbake i rein håndballtrening etter den ulykksalige dobbeltskaden han pådro seg i åttedelsfinalen borte mot Bergsøy i begynnelsen av oktober. 30-åringen fikk et puff i 33–30-seieren, som gjorde at han måtte ta seg kraftig for i fallet.

Resultatet ble nær fem måneder på sidelinja etter at bildene viste en knust, høyre albue og en brukket venstre albue. Mens Frigstad var på skadestua og siden på treningsstudio for opptrening, gjorde lagkompisene jobben i kvartfinalen mot Halden og sikret seg semifinalebilletter til Final8 i Arendal.

– Den gode armen min fikk den enkleste skaden. Jeg har allerede vært i trening på parketten i en uke, men jeg må ha noen uker til før alt er på plass og det håndballmessige blir bedre, sier den venstrehendte bakspilleren.

– Som betyr at Final8 er innen rekkevidde for din del?

– Final8 er absolutt innen rekkevidde, svarer han og håper «halve Kristiansand» flytter til Arendal og Sparebanken Sør Amfi i Final8-helga. Som kjent skal by-naboene Vipers også kjempe om NM-gull i Arendal.

Fordeler

KRS har flere fordeler når Final8 kastes i gang, mener kristiansanderen.

– Vi blir for hjemmelag å regne når vår semifinale spilles i Arendal, mindre enn én time unna Kristiansand. Jeg vet at det er mange som allerede har sikret seg billett, men vi håper og tror selvsagt på at kristiansanderne viser hvem som er best og hvem som har hjemmebane når Elverum kommer sørover. Vi fant noen metoder mot Elverum i Terningen Arena. For dette blir en håndballfest der vi har vår virkelig store sjanse denne sesongen.

Slik så det ut under Final8 i Sparebanken Sør Amfi i Arendal i fjor. Foto: @handballfoto – Kenneth McDowell

– Rammene rundt finalekampene i fjor var veldig bra og gøy å være en del av. Dessverre ble det tap mot Kolstad for vår del, men denne sesongen har vi bedre mulighet for å ta oss til finalen. For oss handler det om å være offensive i underdog-rollen. Det er en semifinale der mye – mye – står på spill. Europacup-billetter og ikke minst en finalebillett. Vi kan skrive klubbhistorie denne helga i Arendal. Vi gleder oss til Final8 og vårsesongen som helhet. Det er kun meg som ikke er helt tilbake, men januar har sett lovende ut på treningsfeltet for vår del. Vi skal være klare, mener Frigstad.

Færøysk glede

Det er ikke bare Frigstad og brorparten av troppen som har trent seg godt opp i januar – eller fått nye opplevelser for livet. Det siste har klubbens tre landslagsspillere fra Færøyene virkelig fått smaken på. Færøyene tok håndball-Europa med storm i gruppespillet i EM i Tyskland. Helgi H. Høydahl – med sin far som utenriksminister, og Trondur Mikkelsen var sentrale da Færøyene spilte uavgjort mot Norge (!) i gruppespillet.

Lagkamerat Bjarni I. Selvindi satt på tribunen gjennom mesterskapet. Der satt han antagelig fint sammen med 10 prosent (!) av landets befolkning. Ingen glemmer Færøyene etter årets gjennombrudd på internasjonalt nivå – verken på banen eller tribunen. Med tilbake til Kristiansand har gutta fra havet fornyet håndballglede og troen på alt er mulig. Bare man vil nok.

– Det merkes i treningsarbeidet at de har kommet hjem igjen med glede, optimisme og mye energi. Den opplevelsen de fikk i Tyskland, smitter over på oss. Vi er klare for både vårsesongen og ikke minst vår mulighet til å skrive klubbhistorie i Final8. Vi er i rute, fastslår Øyvind Frigstad.

PS! Kristiansand Topphåndball møter Nærbø torsdag 1. februar på hjemmebane i REMA 1000-ligaen. Deretter står Bergen, ØIF Arendal og Kolstad for tur før Elverum står klare i Arendal og Final8 24. februar.