I skrivende stund er jeg på vei til Capri og innveiing. Jeg er klar for kamp og har hatt god trening i sommer og høst. Innveiing er i kveld og kampen er i morgen kveld. 3x3 min K1 -63 kg. Motstanderen min er Rosaria Cecere fra Italia. Jeg har sett henne i kamp mot en felles motstander vi begge har møtt (WAKO europamester og verdensmester Cristina Carusso.) Denne kampen tapte hun da den ble stoppet av lege grunnet kutt i siste runde.

Cecere er en slugger som kommer med tunge hooker. Så jeg må være skjerpet og tett i guarden , men samtidig er det en fordel at hun henter kraft til slagene og derfor er veldig åpen. Her gjelder det å lese og time riktig. Jeg føler meg trygg på at jeg skal få styrt kampen inn i det sporet jeg vil ha det, og jeg har god selvtillit på egene kvaliteter. Rosaria er også tidligere Italiensk mester i ITF taekwondo, så jeg forventer at hun har god bevegelse og kan sparke bra, men det kan jeg og.

Stefano Rivetta