Stiansen ny daglig leder i KCK

KRISTIANSAND: Vår kjære daglig leder, Daniel, har takket ja til ny jobb. 1. november begynner han som kreativ leder i Storform AS. Rollen som daglig leder er svært sentral i klubben, og styret har jobbet hardt for å finne den rette til å overta etter Daniel. Vi er derfor glad for å kunne presentere hans etterfølger: Jan Fredrik Stiansen.

Jan Fredrik er en kjent person i KCK og vi er glade for å ansette ham som daglig leder. Jan Fredrik er engasjert på mange måter i klubben som sportssjef, trener, sykkelpappa og frivillig. Alle disse engasjementene gir det beste grunnlaget for å gjøre en god jobb som daglig leder. Han kommer fra en lang karriere som leder og stabsarbeider i Forsvaret, og ser med spenning og glede frem til å ta fatt på oppgaven.

Vi i styret sier tusen takk til Daniel for en eksepsjonell innsats for klubben. Daniel har med sitt engasjement og sitt systematiske arbeid bidratt sterkt til god utvikling og fremgang i klubben vår. Daniel er en ivrig syklist som fortsatt vil være synlig og aktiv i klubben.