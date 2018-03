Radarpar trener Vindbjart junior 1

VENNESLA: Vindbjart er meget godt fornøyd med å ha på plass et ypperlig team som trenere for VFKs G19-lag 1 sesongen 2018. Dermed kompletterer trenerne for juniorlaget den beste gruppe trenere for lagene i ungdomsfotballen i VFKs historie.

85-modellen Frank er en av våre ambisiøse trenere, og har vært trener for juniorene og flere andre lag i klubben en del sesonger allerede.

Frank er en av VFKs trenere med UEFA B-trenerkompetanse, «flasket opp» i klubben og har spillererfaring fra VFKs A-lag, i tillegg til et par andre lokale klubber. Dessuten er Frank en ivrig crossfit-utøver, noe som tar all resterende fritid når han ikke trener juniorlaget.

Steinar er ny i trenerteamet denne sesongen. Men «heile bygda» kjenner Steinar som Venneslas lokale trubadur og «skald».

I tillegg har han lang erfaring som spiller på Vindbjarts A-lag for en (god) del sesonger siden nå. Sist, men ikke minst er Steinar en flott person som kan være med på å sy sammen den sportslige, og ikke minst sosiale biten på laget til beste for spillergruppa. Frank og Steinar utfyller hverandre på en fin måte og utgjør således et komplett trenerteam med mange kvaliteter.

Flere av juniorene vil gjennom sesongen få muligheter på klubbens seniorlag, noen er flyttet opp allerede, og de beste vil nok få prøve seg på A-laget framover. Flere juniorer har fått spilletid fram til nå denne sesongen og ser fram til fortsettelsen.

Frank og Steinar vil være et viktig bindeledd mellom klubbens junior- og senior-lag. Å få fram gode rekrutter som kan være aktuelle for seniorlaget er en av de viktigste oppgavene klubbens juniortrenere har.