Kristian fra Våg på landslaget

KRISTIANSAND: – Da jeg fikk vite om uttaket, fikk jeg sjokk og ble veldig stolt, sier Kristian med et stort smil.

– Det blir utrolig moro og spennende å spille for Norge, legger han til.

Samlingen for LM02 er i Frankrike 4.-8. april og Norge spiller to landskamper mot Frankrike under oppholdet.

IK Våg har jobbet en stund med guttesatsing i klubben og Odd Ivar Hjetland er glad for at denne satsingen nå gir resultater.

– Det er veldig gøy at vi har med en spiller på 02-landslaget, sier han, og legger til:

– Sist gang en Våg-gutt var på landslaget tror jeg var da Preben Vildalen var med. At vi nå har med en spiller på guttelandslaget, er en flott bonus som gir inspirasjon og enda bedre mulighet for de som kommer bak.

Kristian trener opptil åtte ganger i uka med håndballøkter og styrketrening. Han er linjespiller og har spilt håndball siden tredje klasse.

– Jeg ønsker å komme så langt som mulig som håndballspiller. Vi har et utrolig godt miljø og et fantastisk trenerteam i Våg og samarbeidsklubben Fløy. Per Bård Torvik har vært spesielt viktig i min utvikling som håndballspiller, sier Kristian.

Svein André Svendsen / NHF

Han spilte på Bylaget i turnering i Stavanger 2.-4. mars og opplevde å vinne hele dette uoffisielle NM med Kristiansand. Han imponerte såpass i kampene at han ble valgt ut som turneringens beste linjespiller og ble tatt ut på All Star-Team.

– Det var utrolig gøy å spille for Bylaget. Det gikk veldig bra og det var moro å slå Bergen 34-18 i finalen og ta gullet.

Svein André Svendsen / NHF

Landslagstrener Kristoffer Froestad forteller at Kristian har en veldig fin høyde og at han er en stor gutt med fysikken i orden.

– Kristian er sterk i forsvar og han er en flink gutt som kan bli veldig god, skryter landslagstreneren og utdyper:

- Han er dyktig til å få tak i ballen, veldig treningsvillig og er god til å ta til seg informasjon og jobbe på ting han skal bli bedre på.

Norges guttelandslag født 02/03 med Kristian Gyberg på laget har altså sine første landskamper med dette nye landslaget i Frankrike etter påske. Kampene spilles fredag 6. april kl. 20.00 og lørdag 7. april kl. 20.30.

– Jeg gleder meg vilt til å spille landskamper for Norge. Dette blir spennende og lærerikt, sier Kristian med ettertrykk.