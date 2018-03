Tøffe dueller da Arendal møtte Jerv

ARENDAL: Arendal-rener Mattias Andersson var likevel godt fornøyd med prestasjonen i fredagens treningskamp.

– Nå begynner vi å se det vi ønsker oss på banen, sier han.

Arendal var det beste laget i 1. omgang og skapte flere store målsjanser, uten å få uttelling. Etter hvilen var det Grimstad-laget som hadde ballen mest, men det var likevel Arendal som scoret kampens første mål etter rundt 60 minutters spill i den iskalde vinden på Myra.

Fabian Ness så at en pasning mot Jervs keeper ble for svak og satte fart for å komme først i duellen. Han vant kampen om ballen - og kunne dermed snu seg rundt og plassere ballen i åpent mål fra 20-25 meter. På mange måter var scoringen også symptomatisk for Arendal - for det var vilje til å vinne dueller, vilje til å gjenvinne ballen, vilje til å løpe hele veien. I tillegg evner laget i perioder å få det kjappe pasningsspillet til å sitte og dermed ser det alt i alt ut som et riktig godt fotballag i store perioder av kampen.

- Vi slipper inn et litt unødvendig baklengsmål etter en corner, og jeg kjenner at det irriterer meg litt. Likevel er det mye mer å være fornøyd med enn å irritere seg over i dette oppgjøret. Vi har vist veldig fin utvikling de siste ukene, og dersom vi fortsetter å se tilsvarende fremgang frem mot sesongstart, så blir dette veldig bra, sier Mattias Andersson.

Nå venter to tøffe treningsuker, før serieformen skal spisses de to siste ukene før seriestart med treningskamper mot henholdsvis Moss og Fredrikstad. Begge disse kampene spilles i Østfold.