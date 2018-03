Nok en rekord av Kristen Fløgstad

GRIMSTAD: Den ferske aldersrekorden til Fløgstad er på 4,70 meter og gjelder for klassen 70–74 år. Han har fortsatt norgesrekorden for seniorer med 8,02 meter fra 1972. Fløgstad har nå hele åtte norske aldersrekorder i lengde og tresteg i tillegg til den svært seiglivede norgesrekorden.

I helgas veteran-NM, arrangert i den flotte nye friidrettshallen i Grimstad, var Fløgstad litt uheldig på 60m hekk og snublet i starten, men sølvmedalje ble det likevel.

Friidrett.no

Anny Undheim fra Framsteg og Finsland vant både 60m med tida 9, 84 og 200m på 32,31 i klassen 60-64 år. 200m tida er et lite sekund bak hennes egen norske innendørsrekord på distansen. Den siste lokale medaljen tok Jon Fjeld fra Søgne IL, i klasse 65-69 år i høyde uten tilløp hvor han ble nummer to med et hopp på 1.18.