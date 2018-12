Malene Rypestøl med tre gull i nordisk mesterskap

– Jeg er selvfølgelig fornøyd med mine tre gull, men skulle ønske at tidene var et hakk bedre, sier Malene.

Hun svømte inn til gull på 400 meter fri, 200 meter medley og 400 meter medley. Dette var i klassen 18–20 år, men Malene hadde likevel best tid uansett klasse. Tidene hennes på de to medleydistansene var tett på hennes egne juniornorgesrekorder. På 400 m fri var hun noe lenger bak egen pers, men hun slet litt med vond mage i mesterskapet.

– Jeg ser tilbake på et spennende år med mye opplevelser og framgang. Neste år kan bli tøft ettersom jeg bare skal konkurrere i seniorklassen på nasjonale og internasjonale stevner. Jeg har som mål å sette personlige rekorder, sier hun.

Malene har levert tre gode stevner i høst – Nordsjøstevnet, NM og nå nordisk mesterskap. Kommende stevneperiode er i april med Bergen Swim Festival og Stockholm. VM-kravet på 200 m medley er krevende – 2.13 minutter.

Også Ole Marius Rist Jensen fra Team Sør/KSA var med i nordisk mesterskap. Hans beste resultater var på 100 og 200 m bryst. Han ble nummer sju i finalen på begge øvelsene i sin aldersklasse. 100 m bryst var best, med tiden 1.05,72 var han bare 11 hundredeler bak hans personlige rekord satt i november i år. Han svømte en flott brystetappe på medleylaget med 1.0,21, men laget ble dessverre disket for tyvstart under veksling.