Selvtillits-boost for Arendal Fotball

Bunnsolid defensivt. Klare fremskritt spillemessig. Og noen store sjanser som burde blitt mål. Det er det viktigste å ta med seg videre etter 0–0 mot Sandnes Ulf onsdag.

Onsdagens treningskamp, som ble spilt i Lyngdal, ga flere positive svar for Steinar Pedersens og hans spillere.

– Jeg føler vi gjør mye av det vi gjør på trening. Defensivt har vi fokus på det vi skal. Vi låser og strenger rom, og er tøffe i duellspillet. Alt i alt opplever jeg vi har god kontroll, og det er en skikkelig selvtillits-boost å holde nullen mot et OBOS-lag, sier Ilir Kukleci som spilte hele kampen for Arendal.

God kamp

20-åringen, som kom til Arendal fra Frigg i vinter, leverte en meget god kamp. Før pause spilte han stopper ved siden av Avni Pepa, mens Sune Kiilerich overtok i midtforsvaret da Pepa fikk hvile i 2. omgang.

– Alle stopperne leverer en meget god kamp, fastslår Steinar Pedersen.

Arendal skapte også en del offensivt, men ikke nok til å få uttelling. Nærmest var muligens Fabian Stensrud Ness da han kom alene med Pål Vestly Heigre i Sandnes Ulf-målet. Men den tidligere Viking- og Strømsgodset-keeperen leverte en meget god prestasjon da han hindret scoring før hvilen.

"Jeg synes vi er bedre enn Sandnes Ulf"

– Ilir Kukleci

Etter pause var det Ulrik Berglann som var nærmest scoring da han avsluttet en meget god Arendal-kontring med å fyre av et skudd fra 16-meteren. Men igjen var det en god Sandnes Ulf-keeper som hindret scoring og fikk slått til corner.

– Jeg synes vi er bedre enn Sandnes Ulf, og vi står godt offensivt når vi har ball. Vi er uheldige som ikke scorer, men det var en tøff kamp. Likevel ser vi at relasjonene og samspillet blir stadig bedre, mener Ilir Kukleci som er glad for at spillerne lyktes med å gjenskape mye av det de har jobbet med på treningsfeltet.

Fremgang

Steinar Pedersen er også fornøyd etter en treningskamp der mye var bedre enn tidligere i vinter. Akkurat nå er han ikke så opptatt av mål og resultater, men han er veldig fornøyd med å se fremgang:

– Vi er bedre enn Sandnes Ulf i dag, og det skal vi ta med oss videre. De har noen rutinerte spillere i bakhånd som ikke var med i dag, men vi møtte et godt lag og leverte en god prestasjon. Utover i 2. omgang slipper vi dem til med to sjanser, men det må skrives på kontoen for mange bytter.

– Det er vanskelig å holde strukturen og relasjonene når stadig nye spillere kommer inn og flere skal prøve seg i nye posisjoner. Men Leopold (Wahlstedt) gjør to kvalifiserte redninger og bidrar til at vi holder nullen, fastslår Arendal-treneren som nå gir spillerne fri noen dager.

– Det har spillerne fortjent. Vi går inn i en ny fase i oppkjøringen nå der den fysiske belastningen blir mindre og vi kan jobbe mer med det taktiske, sier Pedersen.

ARENDALS LAG: Leopold Wahlstedt- Sune Kiilerich, Ilir Kukleci, Avni Pepa, Mads Nørby Madsen – Stian Michalsen, Conrad Wallem, Jakob Rasmussen, Ulrik Reinaldo Berglann – Rasmus Lynge Christensen, Fabian Stensrud Ness. Benyttede innbyttere: Dejan Corovic, Vital Kaba, Kim Kvaalen, Preben Skeie, Markus Håbestad, Anders Hylen Pedersen, Sander Emanuelsen (prøvespiller) og Julio Espinoza.