Kelsey Hood ny hovedtrener for damelaget til Express

GRIMSTAD: Etter at Asle Johnsen valgte å trappe ned sitt engasjement som trener måtte vi på utkikk etter ny hovedtrener for damelaget. Med Kelsey i førersetet er vi sikre på at hun vil ta jentefotballen i Express til nye høyder!

IL Express

Med seg i trenerteamet får hun med seg Alf William "Affe" Kristiansen og Terje Pedersen.

Vi ønsker også å takke Asle Johnsen for den fantastiske jobben han har gjort med dette laget de siste årene! Vi håper dette ikke er det siste vi ser av Asle.