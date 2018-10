Vindbjart med storseier i siste kamp på Moseidmoen gress

VENNESLA: Etter skuffelsen mot Åssiden sist, slo vi tilbake i første omgang mot det andre bunnlaget i divisjonen, Egersund 2. Da spillerne gikk til pause, sto det 6-0 på lystavla. Sluttresultatet ble 7-1 og de tre poengene er nok til å sikre en sluttplassering som nummer to eller tre ved sesongslutt. Litt skuffende ble det gjestene som skåret det siste målet på gresset før det forsvinner, men Øyvind Løkkebø Gausdal er jo absolutt en passende mann til å registrere siste Vindbjart-mål på det gresset, og også et nytt hat trick på rekordlisten.

Fakta: Kampfakta Norsk Tipping-ligaen, 3.divisjon, Vindbjart – Egersund 2, 7-1 1-0 Børge Engesland (17 min) 2-0 Berry Gerezgi (22 min) 3-0 Christian Beqiraj Follerås (30 min) 4-0 Øyvind Løkkebø Gausdal (32 min) 5-0 Øyvind Løkkebø Gausdal (35 min) 6-0 Markus Nyhus (38 min) 7-0 Øyvind Løkkebø Gausdal (51 min) 7-1 Jan-Teodor Noreng Tollefsen (58 min) Vindbjart: Johnny Kristiansen Borden, Daniel Tveitaa Johansen, Christian Beqiraj Follerås (Ishan Skårdal fra 58 min), Halvor Hovstad, Sondre Nordhagen, Børge Engesland (Christian Tveit fra 54 min), Simen Aanonsen, Magnus Langerud (Martin Gardiner fra 63 min), Markus Nyhus, Øyvind Løkkebø Gausdal (Alla Abdallah fra 74 min), Berry Gerezgi (Lasse Næss fra 49 min). Ikke benyttet: Halvor Homme. Ingen gule kort.

Etter en nokså rolig start på kampen begynte målshowet etter et drøyt kvarter. En smart cornervariant ble slått ut til en ledig Simen Aanonsen, og da hans skuddforsøk stoppet opp inne i feltet, var Børge Engesland på plass og skåret på sin egen retur.

Stian Bøe

Noen minutter senere var vi enda smartere. Bortelagets keeper ble avblåst for å plukke opp et tilbakespill, Gaus tok frisparket før noen av motstanderne, inkludert keeper kom seg på plass,og sendte ballen til Bereketab ‘Berry’ Gerezgi som enkelt la på til 2-0.

3-0 kom etter en ny corner, denne gang ble den klarert tilbake til Berry, Christian Beqiraj Follerås headet flott ballen tilbake i lengste hjørne. Gaus ble endelig med på festen med mål nummer fire og fem, en stupheading nede ved stolperota og en volley på direkten. Litt etter stakk han også gjennom Markus Nyhus for 6-0, dette var før det var gått førti minutter.

Stian Bøe

Andre omgang startet slik første sluttet og Gaus fullførte hat tricket sitt med dagens fineste Vindbjart-skåring, en flyvende heading i krysset etter et perfekt innlegg fra Follerås. Etter 7-0 byttet vi ut spillere som lå på grensen til suspensjon, og unggutta Lasse Næss, Ishan Skårdal og Martin Gardiner fikk alle 30-40 minutter på banen.

Dessverre ble det nok for mange omrokeringer i laget, EIK reduserte til 7-1 med en chip fra langt hold, og vi klarte ikke å skåre flere mål selv. Vi avsluttet kampen med åtte spillere som holder G19-alder, et par innleide fra Jerv, en som kom fra Tveit for et par år siden, og fem ekte venndøler. Et bra utgangspunkt for fremtiden.

Siste kamp som gjenstår nå er borte mot Pors førstkommende lørdag. De reddet plassen i dag, sammen med Madla, med seier 8-2 borte mot Åssiden. Madla slo Sandefjord 2, som dermed rykker ned til 4. divisjon. Andre veien går etter alt å dømme Sola, de slo Urædd og trenger bare ett poeng mot Egersund 2 for å sikre opprykk til PostNord-ligaen.