Seks seire har gitt KIF ny selvtillit

KRISTIANSAND: – På vårt beste hører vi hjemme i en annen liga, hevder Erlend Årstein Hansen, kaptein for serieleder KIF i 2. divisjon. Han mener mer treningsvilje og fokus på vinnerkultur er suksessoppskriften. Nå er målet er å bli mer stabile. I siste seriekamp, søndag 21. oktober, knuste KIF hjemmelaget Sandnes med hele 18 mål (25-43).

Fakta: KIF-HERRENES SPILLERSTALL SESONGEN 2018-19 Spillere: # 2 Erlend Årstein Hansen, linjespiller # 3 Jon Robertsen, bakspiller høyre # 4 Mathias Christiansen, bakspiller midt # 6 Petter Johansen, bakspiller # 7 Eric Nicolay Jensen, kantspiller venstre # 9 Jesper Brekke Hansen, kantspiller venstre # 12 Adin Sehovic, målvakt # 16 Markus Nilsen, målvakt # 17 Christoffer Ryder Lislevand, kantspiller høyre # 18 Bendik Holstad, kantspiller høyre # 19 Kristian Malerød Larsen, linjespiller # 23 Sebastian Schultz Hansen, bakspiller # 63 Stian Nygaard Michaelsen, linjespiller # 75 Jostein Pedersen, bakspiller venstre # 22 Frederik Sorth Petersen, bakspiller Aleksander Fridén, bakspiller (spiller ikke fast) Trenerteam: Robin Rosander Haugsgjerd, hovedtrener Øyvind Skjeggedal

– Vi står bra bakover og vi lager mange mål. Men vi har fokus på å bli bedre, på å utvikle oss, for det er alltid noe vi kan gjøre bedre, forteller strekspilleren, som hamret inn ni mål i siste kamp.

Finn Sverre Lislevand

Fra bunn til topp

KIF har gått fra bunnoppgjør forrige sesong til å toppe årets tabell i pulje 3. Bortsett fra et lite «arbeidsuhell» mot Nærbø, har det blitt seks seire på syv kamper. Og en måldifferanse på 65 mål (!). Herkules og Viking HK følger på de neste tabellplassene.

– Vi er i ferd med å bygge opp et lag som skal på toppen av norsk herrehåndball. Det er langtidsplanen, sier Tommy Egeli, styreleder i KIF Håndball.

Finn Sverre Lislevand

Skuffelsen etter nedrykket er et tilbakelagt kapittel. Nå sees det fremover. Nøkkelen er et godt sportslig apparat og trenerteam, samt tøffe treninger, ofte seks dager i uka. Styrelederen trekker spesielt frem tilbudet med treningsgruppen der unge spillere fra klubbene i Kristiansand kan delta, som positivt for rekrutteringen til herrehåndballen i byen.

Finn Sverre Lislevand

– Målet er å skape drømmer hos unge guttespillere. Da må de lære av de beste. Det jobbes nå godt i klubbene rundt om i byen, sier Egeli.

Finn Sverre Lislevand

Ni mål på tampen

Jon Robertsen, som kom fra Haugaland før sesongen, har vist seg å være et solid tilskudd i spillerstallen. I siste seriekamp mot Sandnes scoret han ni ganger på drøye ti minutter. Totalt kan han notere seg for 35 mål så langt, noe som gir en foreløpig sjetteplass i puljen og best av KIF-spillerne. Målkongen Sebastian Schultz Hansen har to kamper mindre og ligger tre plasser bak med 31 mål. Deretter følger playmakeren Mathias Christiansen på 11. plass med 29 mål. Emil Vieugue fra Viking HK topper puljen med 52 mål.

Finn Sverre Lislevand

Men den mest positive forskjellen fra tidligere er at det nå scores jevnt fra alle posisjoner på banen. Mens det før var noen få som stod for de fleste målene, er det nå mange som tegner seg på scoringslisten.

Finn Sverre Lislevand

Nå går folk på herrekamper igjen

Entusiasmen i KIF sprer om seg. Nå er både tilskuere og sponsorer på vei inn i hallen igjen, kan styreleder Egeli fortelle. Han tror det vil bli trangt om plassen i Idda Arena lørdag 3. november når Stavanger kommer på besøk.

Finn Sverre Lislevand

– Underholdningsverdien øker ved at mange ser håndball sammen. Og det er her du vil treffe håndballfolket, lyder reklamen fra en svært så fornøyd styreleder om dagen.

Finn Sverre Lislevand

HJEMMEKAMP: KIF-Stavanger, lørdag 3. november, kl. 16:00, Idda Arena.