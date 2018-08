Magien i å være to

De ser sprudlende friske og opplagte ut, og det kan virke som om det å ta en stillesittende prat med meg tvinger dem til å være i ro litt lenger enn de egentlig ønsker. De er nemlig på farten ut for å gjennomføre nok et av høstens Terrengkaruselløp. Sammen.

Jeg forsøker derfor ganske kjapt å spørre dem hva de tenker er nøkkelen til et friskt og godt liv. Svaret kommer kjapt og samstemt; «Vi holder oss i god form og er derfor nesten ikke syke. Vi er så heldige at vi liker å gjøre aktiviteter sammen, og har nok en stor fordel der. Ingen av oss sitter hjemme småsure når den andre skal ut, og ingen har dårlig samvittighet for å bruke mye tid i skogen og på dans. Det er jo ikke alle som har ektefellen som treningspartner!»

Fakta: Terminliste Terrengkarusellen høsten 2018 Tors. 30. aug Roligheden/Marvika 3,6 Tors. 13. sept Aquarama/Bystranda 4,5 Tors. 20. sept Baneheia/Bymarka Lør. 22. sept Søgne/Kjellandsheia Tors. 27. sept 18. Dyreparken 3,95 Tors. 11. okt Baneheia Tors.18. okt Odderøya 3,85 For mer informasjon

Det har de helt rett i tenker jeg, og kjenner meg egentlig ganske misunnelig. Hjemme hos oss liker vi godt å være aktive, men altfor ofte blir det hver for oss.

Mens mine tanker går til egen hjemmebane og hvordan vi kanskje kunne få til litt mer aktivitet sammen, kommer Einar og Gudveig med flere refleksjoner. «Et godt tips kan være å melde seg på noe som er litt fast, for eksempel Terrengkarusellen som går hver torsdag i sommerhalvåret. Hvis planen for å holde seg aktiv er å gjøre en eller annen aktivitet «av og til», er det utrolig lett at det sklir ut».

Kjartan Bjelland

Innertier igjen, slår jeg stille fast for meg selv, og tenker tilbake på alle de fantastiske planene jeg har vært med på å lage hjemme. Vi har nemlig hatt masse planer, den ene sprekere enn den andre. Det mangler ikke på viljen (tror jeg), men vi kommer litt til kort når det gjelder gjennomføringen.

Etter hvert skjønner jeg at det er på tide å slippe Einar og Gudveig ut i løypa. Idet de reiser seg rekker jeg å spørre dem hva som trekker dem til Terrengkarusellen gang etter gang. «Magien er de flotte løypene og at absolutt alle kan delta».

Javel, tenker jeg og sykler hjemover, jeg skal ha en prat med min kjære.