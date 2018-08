Topp karusellstemning i ny løype

KRISTIANSAND: Etter det litt skuffende oppmøtet på regnværsløpet forrige torsdag, slo løperne kjapt tilbake, og sørget for en deltakelse og en godstemning på høyde med de aller beste. Det gjorde godt igjen å oppleve et stadig tilsig av folk i løypene, og første puljen i normalløypa var et syn i seg selv når det store antallet deltakere bølget ut av startområdet.

Karusellsjef John Humborstads nylagte løype ble en umiddelbar suksess, og i målområdet kunne han formelig håve inn rosende ord fra løperne.

Løypa gjorde absolutt maksimal bruk av myke og fine skogsstier, og grusveibitene ble kun brukt som et springbrett til neste skogsbit. Kjente deler ble bundet sammen av andre som vi ikke hadde vært i før, så vi av og til virkelig lurte på hvor vi var. Absolutt en løype som har kommet for å bli.

De fem raskeste løperne av hvert kjønn, uansett alder, ble disse:

I normalløypa hos kvinnene ble det fin seier til Trine Mjåland (18.09), tett foran et nytt karusellbekjentskap, Marianne Andersen (18.15), så forrige ukes vinner, Camilla Kjelleberg Netland (19.16), foran Anne Haaland Simonsen (19.36) og Elisabeth Gill (20.50).

Hos herrene ble det også kamp i teten, og med full utskiftning fra forrige torsdag. Vinner, med kjempetid, ble Ole Kristian Heggheim (15.36), foran Kristian Pytten (15.40), deretter Joakim Hanssen (16.01), John Magne Lomeland (16.42) og Finn Kollstad (17.18).

Sverre Larsen

På milslukeren deltok hele 199 løpere (mot 156 på 14. løp i fjor), og her var det god kniving i toppen.

Seieren hos kvinnene gikk til et nytt bekjentskap, Ingvild Ofstad (44.15), foran Lisbeth Jensen Gallefoss (44.20) og Anne Kari Borgersen (44.40).

Hos herrene vant Christian Bøen (36.44), foran Jan Rikard Olafsen (36.51) og en ny mann, Elias Angell Spikseth (36.58).

Sverre Larsen

Ole Kristian Heggheim (46), vinneren av normalløypa for herrer

Hvordan er løpeformen din?

– Den er oppadgående. Jeg måtte henge meg på Kristian Pytten i dag. Og så dro jeg fra ham på slutten.

Sverre Larsen

Trine Mjåland (28), vinneren av normalløypa for damer

Hva slags opplevelse fikk du av løypa?

– Det var et skikkelig terrengløp, og normalt sett så foretrekker jeg ikke det. Men det er gøy å prøve seg på noe annet enn det man vanligvis gjør.

Sverre Larsen

Harald Hille (81)

Hva oppnår du med å løpe?

– Jeg holder kroppen litt unna forfall. Det er godt å komme seg ut i naturen. Og det er sosialt gjennom varme, humør og inkludering. Og arrangøren er alltid flink og positiv!

Sverre Larsen

June Pettersen (55)

Liker du deg godt i Jegersberg?

– Ja, jeg synes det er fint her, og mange flotte løyper. Det er en herlig og variert natur! Det er 1. året jeg løper flere løp, men jeg har vært med litt før!

Sverre Larsen

Geir Iglebæk (62), arrangør fra MHWirth

Hva synes du om Jegersberg?

– Jeg er født og oppvokst på Lund og trives veldig godt i Jegersberg. Jeg trener to-fire ganger i uka her, og det er både trening og tur!

Sverre Larsen

Sverre Larsen

Resultater – Vanlig løype (4,2 km)

K10-14

-Ada GranumEgen bedriftFullført

-Elisabeth KivleEgen bedriftFullført

-Helene Ubostad VehusEgen bedrift29.41

-Inka Marte Berg HovdenEgen bedriftFullført

-Pia EierslandEgen bedriftFullført

-Sara Emilie BergEgen bedriftFullført

-Sara Orf VenæsEgen bedriftFullført

K15-19

1Camilla Kjelleberg NetlandEgen bedrift19.16

2Erika StrandReber Schindler Heis26.00

3Sofie VaboRoger Aamodt Bygg26.37

-Hege KlunglandPer KlunglandFullført

-Ingeborg MyhrmoenLSKFullført

-Maria Ishita SchjøllEgen bedriftFullført

-Maria Svege IglebækEgen bedriftFullført

-Nora Bugge KvernmoEgen bedriftFullført

-Sara StrayEgen bedriftFullført

-Tiril Slåen SvendsenEgen bedriftFullført

K20-24

1Ida Roligheten UthaugStudent22.19

2Ingrid ThorkildsenNikkelverket28.46

-Cathrine FossdalSørlandet SykehusFullført

-Kjersti OlesenKSIFullført

K25-29

1Trine MjålandVA Fylkeskommune18.09

2Malene KleivenSørlandet Sykehus23.38

3Hanne StilandVennesla kommune24.51

4Hanne Kristine HalsetSørlandet Sykehus25.25

5Silje BøenKr.sand kommune26.03

6Silje RefsnesEgen bedrift27.30

7Maria KimestadMizuno29.00

8Linn FlatenUiA29.32

9Stine GrønaasenVennesla kommune31.07

-Emilie LaacheRambøll NorgeFullført

-Heidi Hegland ValleNordeaFullført

-Helene Fidje OlsenStudentFullført

-Helene HaganeEgen bedriftFullført

-Hilde Rakel FarestadNorgesplasterFullført

-Ingrid BentsenSøgne kommuneFullført

-Karoline PettersenKr.sand kommuneFullført

-Kristina BerganeKPILFullført

-Kristina HumborstadTeam MosjonFullført

-Line DokkedalPhoneroFullført

-Lone Ljøstad NilsenEgen bedriftFullført

-Marita Kaarstad SannarnesEgen bedriftFullført

-Marte Hodnemyr MangsethEgen bedriftFullført

-Miriam SandtveitKSIFullført

-Torill HolmSongdalen kommuneFullført

K30-34

1Ingvild Skagestad EngeslandEgen bedrift21.56

2Synnøve ThomassenTangen vgs23.43

3Hege ØsterhusITE Østerhus24.07

4Janne Fjeldsgård AndåsNOV24.21

5Christine WorumEgen bedrift27.03

6Line Maria SlettebøeHotel Norge28.24

7Ingrid BørslidPhonero28.30

8Vibeke GolfFIKO29.17

9Marthe Rosenvinge ErvikArkiv32.00

-Anette OpsahlHydro VigelandFullført

-Birgit SolbergStatbilFullført

-Caroline Breidenthal OlsenCowiFullført

-Helle NordhagenSørlandet BBLFullført

-Janni Løvås SeverinsenPhoneroFullført

-Johanne Røssland NupenSørlandet SykehusFullført

-Kristine Marie RingsbyHarestua BarnehageFullført

-Line HagaEgen bedriftFullført

-Monica HannaasSørlandet SykehusFullført

-Ragnhild SkomedalUiAFullført

-Tonje Marie EgeMizuno NorgeFullført

-Wioleta MysykKr.sand kommuneFullført

K35-39

1Marianne AndersenEgen bedrift18.15

2Anne Haaland SimonsenEgen bedrift19.39

3Elisabeth GillKr.sand kommune20.50

4Monica Mjåland ThortveitEgen bedrift21.40

5Katja Lykke TonstadKr.sand kommune23.03

6Hege Hennig LundeEgen bedrift25.33

7Stefanie JohnsenUNIT425.38

8Elisabeth Haarr DønnestadRepstad25.49

9Kristin ØygardenFundament27.12

10Åshild JohannessenKr.sand kommune29.20

11Helene SkøienEgen bedrift37.08

-Anne-Karin JensenPhoneroFullført

-Astrid Grønås GranumEgen bedriftFullført

-Beate LygreSørlandet SykehusFullført

-Birgit Wigstøl KjelsrudPhoneroFullført

-Birgitte Haugeland OlsenSørlandet SykehusFullført

-Hege FinnestadEgen bedriftFullført

-Hilde ThomassenHarestua BarnehageFullført

-Ingvill TjernøPhoneroFullført

-Kristin MollestadTeam MosjonFullført

-Kristin Solås SvendsenVA VegvesenFullført

-Lena Louise VenneslandSørlandet SykehusFullført

-Lene WestinTollvesenetFullført

-Maria Therése AndrénKildenFullført

-May Snemyr FalkgjerdetDNBFullført

-Reidun MoiEgen bedriftFullført

-Siv Hege MøllSørlandet SykehusFullført

-Sunniva FinnePhoneroFullført

-Trine UgelstadTTS MarineFullført

K40-44

1Hilde FuruborgKr.sand kommune21.08

2Charlotte P. AspholmLøplabbet23.08

3Pia Riise BerlingKr.sand kommune23.57

4Siri Merete R. JohannessenKr.sand kommune25.15

5Veslemøy HanssenSørlandet Sykehus27.16

6Anita MorkaEgen bedrift27.21

7Gro Elise PrestvoldRepstad28.22

8Marianne UlsakerNorgesEnergi28.43

9Merete StrømKr.sand kommune29.52

10Ida Camilla Egeland NordhagenEvry33.05

11Marianne BøePosten33.48

-Anne Berit Neset EgelandSørlandet BBLFullført

-Else Dvergsnes AamodtRepstadFullført

-Guri L. RokkonesVA VegvesenFullført

-Hege Cecilie JensenKr.sand kommuneFullført

-Hege EngerPhoneroFullført

-Hilde EngedalEgen bedriftFullført

-Hilde MarvikPhoneroFullført

-Inger Lise SkogenEgen bedriftFullført

-Jenny Beate KjønnåsKirkens BymisjonFullført

-Katrine Valderhaug JoreKr.sand kommuneFullført

-Kristin Anette HegglandSpareBank1-SR-BankFullført

-Linda BomannEgen bedriftFullført

-Linda KjellemoSørlandet SykehusFullført

-Lise WagtskjoldElkem FiskaaFullført

-Marie ReiråskagSørlandet SykehusFullført

-Marit Sagen-SolheimKr.sand kommuneFullført

-Nina JerstadFirenorFullført

-Rita HenriksenSørlandet SykehusFullført

-Sarah Helene UpsahlNOVFullført

-Signe EndresenKirkens BymisjonFullført

-Siri Helene Puntervold NilssenUiAFullført

-Sissel Askedal RossebøAgder EnergiFullført

-Solfrid Berg HovdenKr.sand kommuneFullført

-Solgunn BerstadSørlandet SykehusFullført

-Tone BergEgen bedriftFullført

-Tone Linnebo TrelsgårdKr.sand kommuneFullført

-Veronica B. PedersenKr.sand kommuneFullført

-Vigdis SebergVA VegvesenFullført

K45-49

1Christina WhiteNikkelverket22.24

2Bodil Kvernenes NørsettEgen bedrift24.20

3May-Lene Lunde UbergVennesla kommune24.37

4Jenny AamodtOneCo24.43

5My Choi HsiungSørlandet Sykehus25.55

6Nina Sandø KlunglandPer Klungland28.07

7Marianne Skjelbred-KnutsenTangen vgs28.28

-Agnes Zahl-OlsenKr.sand kommuneFullført

-Anette MyhreKSIFullført

-Anita EngerEgen bedriftFullført

-Anita Torland KivleSørlandet SykehusFullført

-Annette LangdalFalck HelseFullført

-Åse Anita HalvorsenKr.sand PolitiFullført

-Åse Hasselberg KorsmoKr.sand kommuneFullført

-Åshild SkoftelandLærerneFullført

-Cecilie EkebergMerkantil ServiceFullført

-Elin FossliSørlandet SykehusFullført

-Ellen RugslandEgen bedriftFullført

-Hege Bamle SiegwarthNorrøna StorkjøkkenFullført

-Heidi SkeaNikkelverketFullført

-Hilde ErdvigRambøll NorgeFullført

-Ingrid WangsvikKildenFullført

-Ingvild LangelandFalck HelseFullført

-Janne Birgitte PrestvoldFædrelandsvennenFullført

-Jorunn FjeldkjønSørlandet SykehusFullført

-Karen MortensenUiAFullført

-Kristin RepstadRepstadFullført

-Liv Hege Fosselie AasLærerneFullført

-Marianne HumborstadStatbilFullført

-Marion GottwaldKr.sand kommuneFullført

-Marit AmundsenCameron SenseFullført

-Mona HjelmelandStatbilFullført

-Nina FosseDagfin SkaarFullført

-Ragna HagelandKvadr. SkolesenterFullført

-Randi Marie RypestølHellvik HusFullført

-Siri Berhus JohansenOneCoFullført

-Tine Farestad LangelandKr.sand kommuneFullført

-Tone Bugge NilsenEgen bedriftFullført

-Tove Andersen FrikstadVaroddFullført

-Trine LidiEgen bedriftFullført

-Trude Bømark HannestadNikkelverketFullført

-Vibeke Bals B. HåverstadCameron SenseFullført

K50-54

1Kjersti Fuglerud SødalSørlandet Sykehus22.02

2Bjørg Kari HauglandNikkelverket22.29

3Tone EllingsenKr.sand Politi25.37

4Gro BørteSørlandet Sykehus26.26

5Elisabeth Skaaland NesetSørlandet Sykehus27.23

6Ulla BenjaminsenEgen bedrift27.29

7Hanne AanensenSørlandet Sykehus27.43

8Gunn Kristin WetrhusTangen vgs28.09

9Toril BrantzegCameron Sense28.54

10Marianne SvendsenEgen bedrift35.58

-Anita SvendsenNikkelverketFullført

-Anne Berit ThorsenTeam MosjonFullført

-Anne Sofie KaalandTollvesenetFullført

-Anne TorridalKr.sand kommuneFullført

-Anne-May H. GybergTeam MosjonFullført

-Astrid VegusdalVA VegvesenFullført

-Aud Kristine FjeldstadEgen bedriftFullført

-Beate Weistad KnutsenDampbagerietFullført

-Berit ColdalKruse SmithFullført

-Birte EierslandEgen bedriftFullført

-Bodhil HofsethEgen bedriftFullført

-Brita HansenKr.sand PolitiFullført

-Camilla MidbrødSørlandet SykehusFullført

-Connie SvendsenEgen bedriftFullført

-Elisabeth S. DahlEgen bedriftFullført

-Frøydis Nordgård VikUiAFullført

-Grete Sætre BruheimEgen bedriftFullført

-Grethe-Lill LundeSørlandet BBLFullført

-Gudrun Rosseland SørliPostenFullført

-Gunhild HagelandEgen bedriftFullført

-Helle GrytvikVismaFullført

-Hilde EftevågStormbergFullført

-Hilde HaugedalStatbilFullført

-Hilde HultinPhoneroFullført

-Inés LundTangen vgsFullført

-Inger Lise HæråsRevisjon SørFullført

-Inger Margrethe FidjeKr.sand kommuneFullført

-Ingunn SolborgNikkelverketFullført

-Janne ThorstensenStatbilFullført

-Judy ErlandEgen bedriftFullført

-Karen Adine NevlandCameron SenseFullført

-Kari HauglandEgen bedriftFullført

-Karianne ØenPostenFullført

-Kirsti LossiusStatbilFullført

-Kristin Eidem PedersenTilsynsgampeneFullført

-Kristin Mossing BerntsenMHWirthFullført

-Linda N. NesseSørlandet SykehusFullført

-Liv Astri H. SkarbergSørlandet SykehusFullført

-Margareth WathnePostenFullført

-Marianne AasenStatbilFullført

-Marit GausdalHG-ByggFullført

-Marit NorbyKr.sand kommuneFullført

-Mona JohannessenSørlandet SykehusFullført

-Mona KristensenVA FylkeskommuneFullført

-Mona MortensenRepstadFullført

-Mone StusvigTeam MosjonFullført

-Nina Gumpen HansenGumpen GruppenFullført

-Randi Helen VågenesEgen bedriftFullført

-Riina UpsalEgen bedriftFullført

-Rita HolstMizuno NorgeFullført

-Signe-Marie KileKr.sand kommuneFullført

-Siw Irene LerstadKr.sand kommuneFullført

-Solveig LøhaugenWigemyrFullført

-Solveig SchiaKr.sand kommuneFullført

-Torill BrottveitReturkraftFullført

-Turid GøytilPostenFullført

K55-59

1Unn LjøstadSørlandet Sykehus22.43

2Frøydis Aslagsen TønnessenTTS Marine31.49

3Mette CyvinEgen bedrift41.28

-Alice CowardKvadr. SkolesenterFullført

-Anne Grete MjålandKr.sand kommuneFullført

-Anne Marie TjessemTeam MosjonFullført

-Anne-Britt FrivollTangen vgsFullført

-Åse HauglandKvadr. skolesenterFullført

-Astrid NilsenPostenFullført

-Barbro BerntsenNikkelverketFullført

-Bente Norheim AbrahamsenSørlandet SykehusFullført

-Benthe KallhovdReturkraftFullført

-Berit Eikaas IngebretsenTeam MosjonFullført

-Brita Kling CeliusEgen bedriftFullført

-Brith Jorun ÅteigenMHWirthFullført

-Britt Hilde HattremRadisson BLU CaledonienFullført

-Eli JensenSørlandet SykehusFullført

-Elin PedersenKr.sand kommuneFullført

-Elin VatneBoss IndustriFullført

-Ester Tufte LarsenKr.sand kommuneFullført

-Gerd Eftevåg BjørgeMHWirthFullført

-Grete JakobsenTrimtexFullført

-Grete TvedtenT.O. SlettebøeFullført

-Grethe Ringøen VikesåSørlandet SykehusFullført

-Gro Lindvik RobstadStrømmestiftelsenFullført

-Inger Helen HorsgårdKr.sand kommuneFullført

-Ingjerd LindSørlandet SykehusFullført

-Ingrid ViervangSparebanken SørFullført

-Johanne Helle LianeEgen bedriftFullført

-Jorunn MørkesdalSparebanken SørFullført

-Jorunn StokkaKr.sand kommuneFullført

-June ØsterhusITE ØsterhusFullført

-June PettersenMerkantil ServiceFullført

-Kari Ann Solum JakobsenVA FylkeskommuneFullført

-Kari ObrestadSørlandet SykehusFullført

-Karin Løining DynestølKruse SmithFullført

-Kirsti HansenFuture ProductionFullført

-Kjersti Aulin HeggemAgder EnergiFullført

-Konstanse SkeieMHWirthFullført

-Lillian LieEgen bedriftFullført

-Lillian TørressenTollvesenetFullført

-Linda Manshaus SætenSørlandet SykehusFullført

-Liv Astri JørgensenLærerneFullført

-Liv Bente H. FriestadUiAFullført

-Liv Heidi TorsvikPostenFullført

-Liv Kari I. KarlsenEgen bedriftFullført

-Marion Steinsland PettersenPostenFullført

-May Tove AndveINITEKFullført

-May-Britt HagerupTeam MosjonFullført

-Mette UnderlandEgen bedriftFullført

-Mona SteinslandEgen bedriftFullført

-Norunn GumpenEgen bedriftFullført

-Oona MyhreMerkantil ServiceFullført

-Ragnhild AasenBerg-HansenFullført

-Randi HidreskogThe Light GroupFullført

-Randi NordahlNikkelverketFullført

-Sidsel KvernmoSørlandet SykehusFullført

-Signe Gunn MyreVA VegvesenFullført

-Sissel Margrethe RøsokKr.sand kommuneFullført

-Solfrid BjørnstølAdvokatfirma TofteFullført

-Solfrid VisteEgen bedriftFullført

-Torhild HenriksenEgen bedriftFullført

-Toril BenjaminsenEgen bedriftFullført

-Torunn HellerenTelesportFullført

-Vera Ringdal FolkvordKr.sand PolitiFullført

-Wenche UllandEgen bedriftFullført

-Wenche WessmanRevisjon SørFullført

K60-64

1Margaret Anne HealdKr.sand kommune25.38

2Marit Nilsen LeipslandKr.sand kommune27.47

3Sølvi NoraasSørlandet Sykehus28.03

4Reidun KlunglandCameron Sense30.58

5Brit Ingeborg DanielsenSørlandet Sykehus31.11

-Ann Helen TverrliKr.sand kommuneFullført

-Anne Berit EriksenTollvesenetFullført

-Anne Grete LindelandUiAFullført

-Anne Gro TengesdalStatbilFullført

-Anne Marit FjeldsgårdBoen BrukFullført

-Anne Wenche HagenVaroddFullført

-Annie H. VigsnesKr.sand kommuneFullført

-Arnhild TrygslandEgen bedriftFullført

-Åse HoltheVA FylkeskommuneFullført

-Åse Reidun AxelsenPostenFullført

-Astri RuudSchenkerFullført

-Aud Undheim AndersenNordeaFullført

-Berit H. MikalsenSørlandet SykehusFullført

-Bothild KvernlandKr.sand kommuneFullført

-Brita Nordby JohnsenTeam MosjonFullført

-Eli OseEgen bedriftFullført

-Elin R. Langøy IlebekkSørlandet SykehusFullført

-Ellinor VedalTollvesenetFullført

-Else BordenEgen bedriftFullført

-Eva Wikstrand EdvardsenKr.sand kommuneFullført

-Helle B. LundAgder EnergiFullført

-Ingebjørg SundtjønnSørlandet SykehusFullført

-Inger VehusEgen bedriftFullført

-Ingrid IglebekkVA VegvesenFullført

-Janne Hagen VangStatbilFullført

-Jannicke GreipslandEgen bedriftFullført

-Kari FrøylandMHWirthFullført

-Kirsten B. FauskeKr.sand kommuneFullført

-Kirsten Ingrid HegglandEgen bedriftFullført

-Kirsten Lund LøklingSørlandet SykehusFullført

-Kjellaug GorisDNBFullført

-Lill BrelandKr.sand kommuneFullført

-Lillian FlydalVA FylkeskommuneFullført

-Linda SteinslandSparebanken SørFullført

-Lisbeth NilsenKr.sand kommuneFullført

-Liv HalvorsenKr.sand kommuneFullført

-Liv Møller-HansenEgen bedriftFullført

-Maria Stokkeland SøbyeSørlandet SykehusFullført

-Marie Kristin HaarrSongdalen kommuneFullført

-Marit Nodeland SødalKr.sand kommuneFullført

-May-Britt FarestadNorgesplasterFullført

-Mie KaasaDNT SørFullført

-Nina RibeEgen bedriftFullført

-Oddbjørg Johanne MoeAquaramaFullført

-Ragnhild AuestadTeam MosjonFullført

-Reidun Drivdal ThomassenTollvesenetFullført

-Rita HægelandSørlandet SykehusFullført

-Rita PedersenKr.sand kommuneFullført

-Rita TorbjørnsenSørlandet SykehusFullført

-Signy Anne B. StenersenSørlandet SykehusFullført

-Sigrun FossheimSørlandet SykehusFullført

-Siri Marianne CowardStatbilFullført

-Solfrid StavsethSiAFullført

-Susanne JohannessenKr.sand kommuneFullført

-Tone Marie SpikkelandEgen bedriftFullført

-Tora TrydalSørlandet SykehusFullført

-Torhild RypestølSørlandet SykehusFullført

-Torunn EvensenBerg-HansenFullført

-Tove Eialin MikaelsenMerkantil ServiceFullført

-Tove Merete RismyhrKr.sand kommuneFullført

K65-69

1Eli ErikssenPosten27.32

2Maria SyvertsenEgen bedrift30.04

3Gretha HallarenKr.sand kommune30.32

4Arnhild KristiansenEgen bedrift36.32

-Anne Karin BeurlingEgen bedriftFullført

-Anni LundenEgen bedriftFullført

-Arina AxelssenEgen bedriftFullført

-Bente ØklandEltelnetworks VAFullført

-Berit Lauvrak DaleSørlandet SykehusFullført

-Bjørg Ellingsen NordlieIdrettensFullført

-Bjørg FrøysaaLærerneFullført

-Bjørg-Eirin KilanderOptimeraFullført

-Eldri KirkesolaTilsynsgampeneFullført

-Eli HommeklandEgen bedriftFullført

-Elin Glad BalchenEgen bedriftFullført

-Elin GundersenSørlandet SykehusFullført

-Elna SkjebstadDNBFullført

-Else ØderudKr.sand kommuneFullført

-Gerd Vigdis SlettedalSørlandet SykehusFullført

-Hildur HåverstadSørlandet SykehusFullført

-Hildur Toft SundtjønnNikkelverketFullført

-Ingeborg Elise RojahnEgen bedriftFullført

-Inger Knutsen TønneSørlandet SykehusFullført

-Inger Lise OsmundsenTelesportFullført

-Inger Marie OudalstølCameron SenseFullført

-Janne JohansenPensjonistFullført

-Jorunn VojeElkem FiskaaFullført

-Kari KjelleEgen bedriftFullført

-Kari LyngholtEgen bedriftFullført

-Karin Bente HålandEgen bedriftFullført

-Lill VedalEgen bedriftFullført

-Liv A. LindgrenAgder EnergiFullført

-Liv TenningenTeam MosjonFullført

-Louise Maria SyrtveitStatbilFullført

-Magnhild IglebækStatbilFullført

-Møyfrid SandvikEgen bedriftFullført

-Olaug DrangeOptimeraFullført

-Ragnhild LudvigsenUiAFullført

-Randi Strøm-OlsenSparebanken SørFullført

-Randi ThomassenHuntonitFullført

-Reidun FidjeLærerneFullført

-Siri LøvbuktenStatbilFullført

-Solveig VoldmoIdrettensFullført

-Tone Heggstad RoaldGjesteklasseFullført

-Tove MagnussenT.O. SlettebøeFullført

-Wenche GraanerSørlandet SykehusFullført

-Wenche LudvigsenEgen bedriftFullført

K70-74

1Randi Steen HarstadLærerne28.14

2Anne Marie PedersenKr.sand kommune33.34

3Marit Lauvrak EllefsenDNB38.05

-Aase KiledalStatbilFullført

-Ann-Elise RobertsenSørlandet SykehusFullført

-Anne ByremoEgen bedriftFullført

-Anne Grete Le PageEgen bedriftFullført

-Anne-Elisabeth JørgensenSongdalen kommuneFullført

-Anny BjørnhomEgen bedriftFullført

-Åse Holmen NybergEgen bedriftFullført

-Åse JakobsenKr.sand kommuneFullført

-Aslaug MosbyKr.sand kommuneFullført

-Aslaug WandsvikOptimeraFullført

-Berit TønnessenMHWirthFullført

-Bjørg GrønnestadStatbilFullført

-Brita Stav JohanssenLærerneFullført

-Britt GabrielsenNordeaFullført

-Edel Gladys HolteTollvesenetFullført

-Eldbjørg LarsenOceaneering RotatorFullført

-Else-Margrethe BredlandUiAFullført

-Eva HaugedalEgen bedriftFullført

-Eva Wullum FosselieLærerneFullført

-Gro SkogenKr.sand kommuneFullført

-Inger Øgård ChristensenEgen bedriftFullført

-Ingrid JacobsenSørlandet SykehusFullført

-Ingunn Orø HauglandSørlandet SykehusFullført

-Jorun RoaldEgen bedriftFullført

-Kari BreenKr.sand kommuneFullført

-Laila O. KarlsenEgen bedriftFullført

-Lillian Helene NordbyKr.sand kommuneFullført

-Liv JakobsenKr.sand PolitiFullført

-Liv Jorun Østerberg AsklandKr.sand kommuneFullført

-Liv May NielsenKvadr. SkolesenterFullført

-Marit GrindheimStatbilFullført

-Randi MellingsæterDagfin SkaarFullført

-Rannveig Opsal NielsenEgen bedriftFullført

-Rose JohansenRadisson BLU CaledonienFullført

-Tonny Allis EsperåsOSM OffshoreFullført

-Turid GjerustadSørlandet SykehusFullført

K75-79

-Anne Marie SaaghusEgen bedriftFullført

-Anne Marie SandøKr.sand kommuneFullført

-Birgit DrangsholtEgen bedriftFullført

-Bjørg Lillian HommeEgen bedriftFullført

-Bjørg StaalesenEgen bedriftFullført

-Ellinor MikalsenHuntonitFullført

-Frøydis EkelandEgen bedriftFullført

-Kirsten SpikkelandKr.sand kommuneFullført

-Olaug VehusLærerneFullført

-Reidun ØstervoldLærerneFullført

-Rose DunsethEgen bedriftFullført

-Sigrunn StedalEgen bedriftFullført

-Wenche FastTeam MosjonFullført

K80-84

-Asbjørg EmanuelsenEgen bedriftFullført

-Bjørg Hanna LundOSM OffshoreFullført

-Eva BujordetJernbanenFullført

-Gudveig JørundlandLærerneFullført

-Ingrid PettersenKr.sand kommuneFullført

-Mette SchoderEgen bedriftFullført

-Solveig HaslerudNordeaFullført

-Sylvi HilleEgen bedriftFullført

K85-89

-Helga Løken TallaksenEgen bedriftFullført

M10-14

-Adrian SkøienEgen bedrift35.08

-Emil SandvikEgen bedrift37.08

-Even EngerEgen bedrift23.54

-Fredrik PyttenEgen bedrift28.13

-Harald EkornåsvågEgen bedriftFullført

-Joakim GroosEgen bedriftFullført

-Jonas Berg JeppestølEgen bedrift28.41

-Josef KlunglandPer Klungland26.21

-Magnus Gill JohnsenEgen bedrift29.47

-Sebastian JensenEgen bedrift23.53

M15-19

1Kristian PyttenEgen bedrift15.40

2Herman von der OheEgen bedrift18.22

3Tobias Alnæs HovenSkoleelev19.07

4Truls KlunglandPer Klungland19.18

5Adrian Stendal-KarlsenEgen bedrift21.16

6Simen AamodtOneCo21.25

7Oskar S. MessenlienEgen bedrift30.28

-Henrik DokmoEgen bedriftFullført

-Snorre SlettebøeT.O. SlettebøeFullført

-Vetle KalvøEgen bedriftFullført

M20-24

1Kristian SvendsenEgen bedrift21.23

2Simen AleksandersenStudent22.20

3Aleksander ByeNikkelverket23.58

4Knut HovetEgen bedrift24.21

5Morten CowardStudent26.22

-Eirik ThorkildsenEgen bedriftFullført

-Ola Brunes StakkelandNordeaFullført

M25-29

1Marius EngelandHennig-Olsen Is18.19

2Petter Marki ErichsenKSI19.00

3Espen Coward RefsnesLærerne19.19

4Anders SkuggevikStudent20.12

4Ruben NilsenEgen bedrift20.12

6Preben RichardsenEgen bedrift21.33

7Henrik Svaland AasMulticonsult21.35

8Øyvind FrigstadStudent25.08

-Andreas Lund OlsenT.O. SlettebøeFullført

-Daniel JerglingVA VegvesenFullført

-Daniel MegårdNordeaFullført

-Eirik TollisenEgen bedriftFullført

-Glenn FossheimNorrøna StorkjøkkenFullført

-Helge RosenvoldNordeaFullført

-Jørgen HalsetSørlandet SykehusFullført

-Lasse SevatdalPostenFullført

-Max HegerEgen bedriftFullført

M30-34

1Joakim HanssenFundament16.01

2John Magne LomelandByggm. Frode Lomeland16.42

3Aleksander EngeslandEgen bedrift19.16

4Morten TveitRambøll Norge20.26

5Eirik Mørch AaenEgen bedrift21.31

6Morten TryfossPhonero22.24

7Ola AlmvikSørl. Bilv. Mekonomen24.18

8Daniel NaglestadEgen bedrift24.28

9Vegar SakseidEgen bedrift25.30

10Thor Håkon Bang HansenPhonero26.29

11Christoffer FonahnPhonero31.19

-Haakon MoenKr.sand kommuneFullført

-Jone StrømsvågVA VegvesenFullført

-Jørgen EnghEgen bedriftFullført

-Kim André ReinhartsenPhoneroFullført

-Lars Wensell HamrePhoneroFullført

-Mads Ljøstad NilsenEgen bedriftFullført

-Petter Wesley LarsenLærerneFullført

-Stian Klingsheim SundalNordeaFullført

M35-39

1Samuel VingerhagenSweco Grøner17.40

2Tarjei BreiteigAgder Energi17.56

3Lars Ingemann SodefjedEgen bedrift18.51

4Magne SørvigLSK19.14

5Arne KristoffersenKr.sand kommune19.32

6Morten ØyaOasen Skole20.03

7Geir Vidar JeppestølHuntonit20.08

8Morten G. AggvinEgen bedrift20.29

9Rolf ØygardenKr.sand Dyrepark21.57

10Hans Erik NordinEgen bedrift22.15

11Jostein NordliTINE Kristiansand23.34

12Kristian Wiik RavnaasAgder Energi23.50

13Tommy RasmussenEgen bedrift24.37

14Mads HatlevikUiA24.52

15Tom Erik EllingsenKr.sand kommune25.20

16Manuel SpartaUiA26.42

17Endre HellesmarkCameron Sense27.07

18Arnstein Bernt OlsenNOV27.14

19Hans Olav SønderlandPhonero27.46

20Miguel PereiraNOV29.04

21Fredrik GarmannslundSørlandet Sykehus30.45

-Arnt Georg HenriksenEgen bedriftFullført

-Fredrik KorsvikKr.sand PolitiFullført

-Jan-Helge HolstEgen bedriftFullført

-Kay Arne SøgårdSørlandet SykehusFullført

-Kristian JortveitNikkelverketFullført

-Morten SongedalVA VegvesenFullført

-Odd-Håvard ThraningElkem FiskaaFullført

-Ole Lunde-BorgersenEgen bedriftFullført

-Øyvind Stenvik AndersenKr.sand kommuneFullført

-Svein Arild SyvertsenEgen bedriftFullført

-Thomas AndreassenSørlandssent. EiendomFullført

-Thomas ZachariassenSørlandet SykehusFullført

-Tor-Aage LukashaugenKr.sand kommuneFullført

M40-44

1Finn KollstadFundament17.18

2Trond Sverre HagelienEgen bedrift17.22

3Jon-Egil EngerEgen bedrift17.38

4Geir KongshaugEgen bedrift17.40

5Andreas JølstadSørmegleren19.09

6Trond Arne BergEgen bedrift20.50

7Alf Reidar LundeLSK20.58

8Joshua BatesRambøll Norge21.00

9Terje HeiselTratec Norcon21.22

10Sigmund MoslandVA Vegvesen22.00

11Håvard WiigSørlandet Sykehus24.26

12Ingvald GrimstveitEgen bedrift24.39

13Arve UdøKr.sand kommune25.31

14Dagfinn LiestølEgen bedrift26.17

-Arild TrelsgårdAgder EnergiFullført

-Jon Erik GroosPhoneroFullført

-Kurt PedersenEvryFullført

-Lars Jørgen PetersonEgen bedriftFullført

-Ole André Schjøll BjørnestølSongdalen kommuneFullført

-Petter HæstadEgen bedriftFullført

-Roger Arne JohnsenNikkelverketFullført

-Thomas OlsenArkivFullført

-Tommy BolsøyCameron SenseFullført

M45-49

1Ole Kristian HeggheimNordea15.36

2Frode LindblomTangen vgs17.35

3Ståle ThortveitSørmegleren18.47

4Kjetil KarlsenTangen vgs18.58

5Christian von der OheEgen bedrift19.25

6Håvard FlåLærerne20.09

6Tor Henning LienNOV20.09

8Stig André JansenAgder Taxi20.48

9Øystein LieSørlandet Sykehus20.58

10Kenneth FinsådalEgen bedrift21.52

11Rune SalthaugAgder Energi21.57

12Olav Einar RikeAgder Energi22.10

13Ragnar HauklienReturkraft22.24

14Gunnar MollestadEgen bedrift22.26

15Geir BeurlingKBR22.31

16Knut Arild KnutsenEgen bedrift23.02

17Lars Olav KragholmStrømmestiftelsen24.00

18Nils Petter LianEgen bedrift24.16

19Arne Landmark BakkenVA Fylkeskommune24.18

20Torjus ÅkreNikkelverket24.33

21Rune NilsenHydro Vigeland24.37

22Dag SvingenT.O. Slettebøe24.58

23Jan Erik SmithsenEgen bedrift25.42

24Trond Kjetil SæterlidNikkelverket26.26

25Leif WestgårdEgen bedrift26.38

26Jens Petter KittelsenPhonero27.00

27Kjell Hugo EliassenEgen bedrift27.54

28Roy Georg AbrahamsenTeam Mosjon38.11

-Ådne Prestø LieNikkelverketFullført

-Alf Borge StusvigTeam MosjonFullført

-Frank FosseDagfin SkaarFullført

-Hans Jørgen BeckmannKr.sand PolitiFullført

-Jonny DåstølElkem FiskaaFullført

-Kenneth GregersenElkem FiskaaFullført

-Kjetil KristiansenEgen bedriftFullført

-Kjetil TønnessenNOVFullført

-Magne EgebakkenNikkelverketFullført

-Ove PollestadSparebanken SørFullført

-Per Eirik MikalsenGoman BakerietFullført

-Robert MellefontEgen bedriftFullført

-Rune ReinertsenEgen bedriftFullført

-Rune SolheimNOVFullført

-Svein Arild HaldorsenGumpen GruppenFullført

-Svein ScheieStatbilFullført

-Sverre LarsenTeam MosjonFullført

-Tom Fraser SkeaNikkelverketFullført

-Vidar FidjeElkem FiskaaFullført

M50-54

1Finn Terje UbergVennesla kommune17.27

2Rune SkuggedalElkem Fiskaa19.04

3Geir JernæsLærerne19.11

4Paul Håkon ScheieKrim.omsorgen i Agder20.32

5Ole MyhrmoenLSK20.35

6Gunnar HaraldstadT.O. Slettebøe20.36

7Sigvald AamodtOneCo20.40

8Håkon NymoTeam Mosjon20.47

9Svein Gunnar OlsenPwC21.35

10Helge NesetMHWirth21.56

11Jarl BøhnNOV22.20

12Bent Einar SveinallOneCo22.50

13Knut Kåstad NygardEvry22.55

14Tung Hua HsiungNikkelverket23.36

15Sigmund BrekkaTeam Mosjon23.46

16Harald VingerhagenEgen bedrift24.00

17Harald MurstadSørlandet Sykehus24.04

18Øyvind RønningOptimera24.30

19Nils Erik RypestølNOV24.44

20Trond BaadeTeam Mosjon26.01

21Sigurd LundTeam Mosjon27.15

22Harry Verner HartvigsenTangen vgs27.47

23Stein AuestadAgder Energi28.03

24Jon Olav UpsalSweco Grøner29.22

25Kjetil ReithaugArkiv30.39

26Bård KristiansenEgen bedrift32.00

27Leif G. HolandNHO38.40

-Aksel SlettebøeT.O. SlettebøeFullført

-Alf Gunnar UllebergElcom SørFullført

-Alf Helge FredriksenEgen bedriftFullført

-Allan SvendsenEgen bedriftFullført

-Aril BergmannThe Light GroupFullført

-Arild BerganT.O. SlettebøeFullført

-Arild SkaiåEgen bedriftFullført

-Bjørn UppstadProcon Rådgiv.ing.Fullført

-Espen EggerdinkRPC PackagingFullført

-Espen ØenSøgne kommuneFullført

-Flemming OlsenEgen bedriftFullført

-Frank IversenKr.sand kommuneFullført

-Frank Robert DahlNikkelverketFullført

-Frank SalvesenKr.sand PolitiFullført

-Fredrik EngeEgen bedriftFullført

-Geir StrandReber Schindler HeisFullført

-Gudmund LykkedrangTelesportFullført

-Helge Woxeng NygårdEgen bedriftFullført

-Henrik JohansenGumpen GruppenFullført

-Henrik RingereideKr.sand kommuneFullført

-Jan Eddy RyenEgen bedriftFullført

-Jan Hilmar AuslandRPC PackagingFullført

-Jan Vidar HansenNikkelverketFullført

-John Torgeir RolandKBRFullført

-Jørgen KilenNorgesplasterFullført

-Jostein VistePostenFullført

-Kjell Gunnar GundersenCBFullført

-Kjetil AasenEgen bedriftFullført

-Kjetil ThorsdalenJernbanenFullført

-Knut AurebekkKr.sand PolitiFullført

-Lars Elling EkornåsvågEgen bedriftFullført

-Lars R. HannestadColor LineFullført

-Martin Johan VindheimTeam MosjonFullført

-Nils Arne JohannessenTrimtexFullført

-Ola TaraldrudAgder EnergiFullført

-Ole Kristian LauvlandFalck HelseFullført

-Øystein A. KvåseEgen bedriftFullført

-Pemba Lama TamangCameron SenseFullført

-Per Arvid FinstadMHWirthFullført

-Per Ole Lie LavreEgen bedriftFullført

-Rune GrimsbyCameron SenseFullført

-Steinar BerganNikkelverketFullført

-Steinar RosselandNOVFullført

-Svein-Olav NordihusOneCoFullført

-Thor Magne StifossHuntonitFullført

-Tor BerganNikkelverketFullført

-Tor Jøran KivleMHWirthFullført

-Trond AarstadCBFullført

-Tyge CarlsenEgen bedriftFullført

-Ulrich DalsethCBFullført

M55-59

1Stein-Erik ScheieTelesport19.36

2Atle SvendsenHennig-Olsen Is19.42

3Joar KvaaseOtera21.43

4Gunnar CowardEgen bedrift22.08

5Erik TveitSPISS22.31

6Geir Allan HolteReber Schindler Heis23.26

7Bjørn KristensenKvadr. Skolesenter23.34

8Oluf Christian BøckmannNikkelverket23.45

9Terje G. FrigstadEgen bedrift23.49

10Kenneth AbrahamsenGumpen Gruppen23.55

11Tore HansenLillesand kommune23.56

12Erik FjeldstadElkem Fiskaa24.14

13Lars Helge FossdalSørlandet Sykehus24.33

14Oddvar BorgersenCameron Sense24.42

15Kai StokkelandEgen bedrift25.00

16Pål Alfred LarsenStatbil25.24

17Terje NandrupEgen bedrift25.25

18Arvid HaaverstadEgen bedrift25.35

19John Rune IngebretsenTeam Mosjon26.25

20Ole LossiusEgen bedrift26.40

21Jan JensenEgen bedrift27.22

22Arne B. AndersenStatbil28.02

23Trygve EkseContiga29.00

24Eddie WathnePosten31.55

-Arne LangerakReber Schindler HeisFullført

-Asgeir NæssVeidekke AgderFullført

-Bernt Ivar OlsenEgen bedriftFullført

-Bjørn AbrahamsenNOVFullført

-Bjørn Andreas FriestadSparebanken SørFullført

-Bjørn HolenNorrøna StorkjøkkenFullført

-Bjørn Øystein LarsenAgder EnergiFullført

-Børre HornnesKr.sand kommuneFullført

-Børre JohnsenNOVFullført

-Dag BrekkanJernbanenFullført

-Finn Egil OlsenMHWirthFullført

-Helge LaudalFirenorFullført

-Jan Petter HornAgder EnergiFullført

-Jan Ragnar LarsenEgen bedriftFullført

-Jan Vidar MattingsdalEgen bedriftFullført

-Jens AasHydro VigelandFullført

-Jon Ivar StakkelandRasmussengruppenFullført

-Kjell Tore HauglandØvrebø vgsFullført

-Kristian Linge TønnessenEgen bedriftFullført

-Lars JuvastølNorrøna StorkjøkkenFullført

-Leif BirkelandJernbanenFullført

-Leif LitsheimEgen bedriftFullført

-Lloyd FlatebøPostenFullført

-Oddvar SørheimKr.sand kommuneFullført

-Øyvind Borge OttesenNikkelverketFullført

-Øyvind KulienRPC PackagingFullført

-Paul Trygve SchikoraSchenkerFullført

-Per LundStatbilFullført

-Reidar WessmanEgen bedriftFullført

-Roald StallemoPostenFullført

-Roar TvedtenT.O. SlettebøeFullført

-Rolf Bjarne LieEgen bedriftFullført

-Rolf Harald BodinTollvesenetFullført

-Rune NorheimElkem FiskaaFullført

-Svein Trygve LundEgen bedriftFullført

-Svein-Erik RustadAgder EnergiFullført

-Tarjei AustegardEgen bedriftFullført

-Thorbjørn HamreCBFullført

-Tom HagaEgen bedriftFullført

-Tom Reidar AbusdalAgder EnergiFullført

-Tom-Arne StallemoHuntonitFullført

-Tor-Jan AsklandCBFullført

-Torfinn BusethElkem FiskaaFullført

-Trond AndersenCBFullført

-Trond RobstadTratec NorconFullført

-Vidar EkseKBRFullført

-Vidar JakobsenAgder EnergiFullført

-Vidar SannesLSKFullført

M60-64

1Rune LøklingNikkelverket19.24

2Geir GundersenKr.sand Skruefabrikk19.50

3Lasse JohnsenAdv.f. Myhre & Johnsen21.45

4Reinier van der SpekEgen bedrift22.18

5John HansenAsker & Bærum Politi23.12

6Leif JohannessenTeam Mosjon23.27

7Arild AurebekkGumpen Gruppen23.50

8Halvar BjerlandEgen bedrift24.29

9Ole Petter DrangsholtITE Østerhus24.31

10Arnfinn FolkvordNikkelverket24.41

11Arild MoenTangen vgs25.24

12Vidar HåverstadEgen bedrift25.28

13Terje Cederberg HansenSøgne kommune26.31

14Olav RykkelidJernbanen26.57

15Pål Martens BratlandEgen bedrift26.59

16Helge JohannessenTINE Kristiansand27.02

17Asbjørn NarvestadRepstad27.04

17Roar ThorkildsenEgen bedrift27.04

19Geir Arne IglebækMHWirth27.05

20Hans Kristian ArnesenEgen bedrift27.45

21Ole Ingvar GauslaaJernbanen28.20

21Øystein FørelandCB28.20

23Trygve G. RichardsenNordea28.50

24Roy SheppardCB29.03

25Arvid BrattlandGumpen Gruppen29.05

26Kurt SnemyrKr.sand Dyrepark29.35

27Steinar TverrliLærerne29.55

28Karl SandsmarkVA Vegvesen30.49

29Odd Gaute DrivdalEgen bedrift31.53

30Oddvar PaulsenStrømmestiftelsen32.20

31Per Kåre SelleSiA32.30

32Geir Egil ÅsenCB38.29

33Fred SkagestadNHO51.18

-Arild JørgensenLærerneFullført

-Arne MyklebostEgen bedriftFullført

-Arnstein AanensenEgen bedriftFullført

-Bernt BlindheimAgder EnergiFullført

-Bjørn ReinhartsenOneCoFullført

-Eilif JohanssenTeam MosjonFullført

-Einar Lynne NilsenLærerneFullført

-Erik DyngvoldGevir 07Fullført

-Ernst Johnny JenssenVA VegvesenFullført

-Helge AabakkJernbanenFullført

-Henning HolstEgen bedriftFullført

-Inge SolbergRadisson BLU CaledonienFullført

-Jan Martin DrivdalMHWirthFullført

-Jan MikaelsenNorrøna StorkjøkkenFullført

-Jens Øyvind DynestølBoen BrukFullført

-Johnny HansenEgen bedriftFullført

-Jon MatreEgen bedriftFullført

-Kåre AasenRepstadFullført

-Kåre DanielsenSørlandet SykehusFullført

-Lars CowardEgen bedriftFullført

-Lars Edvin OlsenVaroddFullført

-Magne KiledalEgen bedriftFullført

-Martin UglandKr.sand PolitiFullført

-Nils BjørgeMHWirthFullført

-Nils Martin PedersenSparebanken SørFullført

-Odd Halvor VassbøRambøll NorgeFullført

-Odd Steinar GranPostenFullført

-Oddvar StrømmeTeam MosjonFullført

-Øystein BakkeTollvesenetFullført

-Øystein SkaarEgen bedriftFullført

-Øyvind TorgersenKr.sand kommuneFullført

-Per Arvid TredalFuture ProductionFullført

-Per Frode HansenFuture ProductionFullført

-Reidar Ruud JohnsenThe Light GroupFullført

-Roar EngeslandEgen bedriftFullført

-Ståle UndheimPostenFullført

-Stein ØynaGoman BakerietFullført

-Svein Arne WetrhusTeam MosjonFullført

-Svein B. SødalSeafrontFullført

-Svein Erik MarumDagfin SkaarFullført

-Svein Helge MollestadTeam MosjonFullført

-Svein Kr. HaanesAdvokatfirma TofteFullført

-Trygve DahlAgder EnergiFullført

-Vidar SandtveitOptimeraFullført

M65-69

1Edgard EllertsenNikkelverket21.38

2Bjørn Dag TruchsVisma23.42

3Paul JoreidTeam Mosjon23.56

4Finn GitmarkEgen bedrift24.37

5Reidar Stav JohanssenLærerne25.18

6Aslak BjotveitStatbil25.37

7Arild VehusTeam Mosjon25.51

8Kåre PedersenOptimera27.40

9Birger HafslundMHWirth30.20

10Torbjørn PaulsenVisma30.45

11Torstein LeipslandTeam Mosjon30.46

12Bengt O. KlemoRPC Packaging32.04

13Jan Tore JørgensenArkiv32.18

14Helge Eg JohansenEgen bedrift35.10

15Ole Ingar PaulsenStatbil36.09

-Alf HaalandEgen bedriftFullført

-Alf KorsvikSørlandet SykehusFullført

-Alf SundtjønnNikkelverketFullført

-Anders WahlstedtSørlandet SykehusFullført

-Arne FidjeMHWirthFullført

-Arne HålandEgen bedriftFullført

-Arne LelandOptimeraFullført

-Arne MoenTeam MosjonFullført

-Arne TenningenITE ØsterhusFullført

-Arve AakreEgen bedriftFullført

-Brede Arvid NordhagenAir ProductsFullført

-Carl Viggo AxelssenEgen bedriftFullført

-Egil MongstadStrømmestiftelsenFullført

-Håkon M. OmlandNordialogFullført

-Hans Olav HagenVA VegvesenFullført

-Harald MyhreNikkelverketFullført

-Helge MoseidPostenFullført

-Helge SolvikT.O. SlettebøeFullført

-Jens StienPostenFullført

-Johannes OudalstølCameron SenseFullført

-John HaarrKr.sand kommuneFullført

-Jon EriksenEgen bedriftFullført

-Kjell BjærumAgder EnergiFullført

-Kjell Egil GjerdeIdrettensFullført

-Knut FosselieTeam MosjonFullført

-Mardon DrangsholtNordeaFullført

-Odd Gunnar RøylandKr.sand PolitiFullført

-Odd NomelandRejlersFullført

-Odd Øyvind FløysvikPostenFullført

-Oddmund SjøveianKr.sand kommuneFullført

-Oddvar SkårEgen bedriftFullført

-Oddvar VårdalKr.sand kommuneFullført

-Øystein EdvardsenRadisson BLU CaledonienFullført

-Per MagnussenT.O. SlettebøeFullført

-Per Otto OseJernbanenFullført

-Roald SandbergRejlersFullført

-Roar HoldøEgen bedriftFullført

-Stein RuenesT.O. SlettebøeFullført

-Svenn Erik LarsenPostenFullført

-Sverre HegglandEgen bedriftFullført

-Terje AasenAgder EnergiFullført

-Terje PedersenKr.sand PolitiFullført

-Tor Helge FosselieMHWirthFullført

-Tor PedersenStrai KjøkkenFullført

-Tor Reidar HommeBertel O. SteenFullført

-Tore HansenVA VegvesenFullført

-Tore HeidenreichTeam MosjonFullført

-Torstein N. KovelandTINE KristiansandFullført

-Vidar OsmundsenSørlandet SykehusFullført

M70-74

1Tore BerntsenVA Fylkeskommune26.30

2Sverre Kaddeberg SkaarTeam Mosjon27.57

3Øystein StamlandRivco29.33

4Trond HarstadLærerne30.30

5Øystein VesterhusNikkelverket31.19

6Johannes Jacobus FeenstraEgen bedrift32.00

7Gunnar Kristian VindenæsLSK32.32

8Nils SørlieEgen bedrift35.00

9Leif Vøttrup WiigElkem Fiskaa35.07

10Asbjørn AbrahamsenTINE Kristiansand35.14

-Åge HolgersenNikkelverketFullført

-Arild MarkussenVennesla kommuneFullført

-Arnsten AriansenEgen bedriftFullført

-Arvid MartinsenEgen bedriftFullført

-Audun KjøstvedtTeam MosjonFullført

-Egil Koestøl HansenEgen bedriftFullført

-Erik TønnesenEgen bedriftFullført

-Finn ThomsenEgen bedriftFullført

-Fritz Ivar LundbakkEgen bedriftFullført

-Gunnar A. NordbyAgder EnergiFullført

-Gunnar FossestølEgen bedriftFullført

-Gunnar Johan IglebækAgder EnergiFullført

-Håkon KildeboEgen bedriftFullført

-Hans A. DrangeOptimeraFullført

-Harry ArntsenKr.sand kommuneFullført

-Helge StrømAgder EnergiFullført

-Hilmar Tony OpdahlEgen bedriftFullført

-Ivar FosseliJernbanenFullført

-Ivar KaafjordTeam MosjonFullført

-Jan Magne StrandbergReber Schindler HeisFullført

-Jan Ole UrdalBoss IndustriFullført

-Jan SkogenEgen bedriftFullført

-Jon Anders ØsthusAgder EnergiFullført

-Jonny A. TveitEgen bedriftFullført

-Kai GybergVaroddFullført

-Kåre EidsaaKr.sand kommuneFullført

-Karl Ivar MoenCaverion NorgeFullført

-Kjell HoltheNordeaFullført

-Kjell I. SvendsenRadisson BLU CaledonienFullført

-Kjell TønnessenTelesportFullført

-Knut TveitenAgder EnergiFullført

-Leif Sigbjørn OmdalSongdalen kommuneFullført

-Leiv TorstveitLærerneFullført

-Magne FinneKruse SmithFullført

-Odd WandsvikOptimeraFullført

-Oddleif LianArkivFullført

-Oddleiv LolandKvadr. SkolesenterFullført

-Oddvar GlidjeLærerneFullført

-Odfinn LokaNordeaFullført

-Øivind FredriksenOptimeraFullført

-Øyvind KårikstadEgen bedriftFullført

-Per Gunnar ØstervoldLærerneFullført

-Stein ErikssenNordeaFullført

-Svein ØderudKr.sand kommuneFullført

-Sven Erik FagermannLSKFullført

-Sverre StrømmenEgen bedriftFullført

-Terje Gitmark EriksenFædrelandsvennenFullført

-Thomas Stav JohanssenGevir 07Fullført

-Thorstein HanssenEgen bedriftFullført

-Tor Svein LangåsStatbilFullført

-Toralf AsklandEgen bedriftFullført

-Tore TangenKr.sand kommuneFullført

-William EdvardsenEgen bedriftFullført

-Willy PettersenOceaneering RotatorFullført

-Yngvar BreenCBFullført

-Yngvar SkaarLSKFullført

M75-79

1Arne HauglandTratec Norcon28.00

2Arne Hallvard HolteEgen bedrift34.19

-Alf HauglandEgen bedriftFullført

-Benny JakobsenReber Schindler HeisFullført

-Bjarne FidjeEgen bedriftFullført

-Bjørn SyvertsenVennesla kommuneFullført

-Didrik Jarl SolliSparebanken SørFullført

-Håkon LaudalVA VegvesenFullført

-Jan Åge EsperåsRadisson BLU CaledonienFullført

-John Arvid LieLærerneFullført

-Johnny Arnt BessesenNikkelverketFullført

-Jon HegglandPostenFullført

-Kåre DunsethEgen bedriftFullført

-Kjell BaaslandEgen bedriftFullført

-Nils Andreas PersenElkem FiskaaFullført

-Paul AskildsenEgen bedriftFullført

-Tore OlsenRadisson BLU CaledonienFullført

M80-84

1Oddvar AbrahamsenOptimera38.00

-Arne RafaelsenNikkelverketFullført

-Bjørn EkbergEgen bedriftFullført

-Einar JørundlandLærerneFullført

-Harald R. HilleEgen bedriftFullført

-Jan A. StølenUiAFullført

-Kai Birger FlåEgen bedriftFullført

-Olaf DrangsholtPostenFullført

-Per Oddgeir SaurEgen bedriftFullført

-Per Steen SandellNikkelverketFullført

-Sverre PettersenKr.sand kommuneFullført

M85-89

-Kjell HaugenTilsynsgampeneFullført

-Reidar RingereideUiAFullført

Resultater – Milslukeren (8,4 km)

K15-19

-Julianne Zahl-OlsenEgen bedriftFullført

K20-24

1Ingvild OfstadEgen bedrift44.15

2Karianne KlunglandPTSS62.00

-Kirsti NesseStudentFullført

K25-29

1Maria HavenEgen bedrift51.51

2Kristina Lindquist PedersenSørlandet Sykehus62.00

-Hilde FollesøSørlandet SykehusFullført

K30-34

1Camilla ViervangSparebanken Sør51.28

2Helene WathneSongdalen kommune55.08

3Siri SundalEvry56.00

4Anette BirkelandKr.sand kommune58.09

5Maria NærdalVennesla kommune65.32

-Eva Helén TandbergKSIFullført

-Katrine SelandKr.sand PolitiFullført

K35-39

1Helene Eik AndersenEgen bedrift49.30

2Katja Mamaeva ChristoffersenNOV56.06

3Teresa PhamEgen bedrift56.21

4Marte Karen Hiorth JohnsonVA Fylkeskommune71.45

K40-44

1Anne Kristin HolteVA Fylkeskommune47.53

2Hege Pedersen UdjusEgen bedrift59.47

-Gry ØvreeideEgen bedriftFullført

-Kathrine GregersenEgen bedriftFullført

-Nina Slåen SvendsenEgen bedriftFullført

-Tonje NilsenSørlandet SykehusFullført

K45-49

1Anne Kari BorgersenNOV44.40

2Sigrun DrangsholtLærerne48.08

2Unni MeselAquarama48.08

4Hanne Therese EkraLærerne50.30

5Hege Andersen HommeEgen bedrift59.27

6Cathrine KrügerVA Fylkeskommune59.41

7Anette Risvand FossheimVA Fylkeskommune60.41

8Rita AbrahamsenEgen bedrift61.00

9Elizabeth Martinez MoralesCB68.46

-Hanne Christin HermansenEgen bedriftFullført

-Heidi Elisabeth HauglandTeam MosjonFullført

-Linda MustEgen bedriftFullført

-Marianne Fidje MjålandSørlandet SykehusFullført

-Torill Wikne HaagensenEgen bedriftFullført

K50-54

1Inger Britt BakstadTeam Mosjon53.58

2Anne-Cathrine HodnemyrVennesla kommune55.38

3Hanne Liv RefsnesAgder Energi58.29

4Trine Beate ResmannEgen bedrift64.00

-Anne Kirsti BrekkeElkem FiskaaFullført

-Anne Marie EkelandSørlandet SykehusFullført

-Anny HermansenKr.sand kommuneFullført

-Eli JohannessenT.O. SlettebøeFullført

-Gunn GrødemSongdalen kommuneFullført

-Inger ReinhartsenOneCoFullført

-Marit NomelandKr.sand kommuneFullført

-Nelly Merete GrapendaalKr.sand kommuneFullført

-Tove MangsethKr.sand kommuneFullført

K55-59

1Lisbeth Jensen GallefossKr.sand kommune44.20

2Siri Marit AaslandEgen bedrift55.26

3Mona GuttormsenMulti Regnskap62.57

4Eva CowardLærerne66.00

5Gro HaatveitValle Sparebank66.15

-Anne Sigfrid UppstadKr.sand kommuneFullført

-Enny-Karin VindheimKr.sand kommuneFullført

-Inger LygreKr.sand kommuneFullført

-Inger-Lise SchultzMacGregorFullført

-May-Britt StifossSørlandet SykehusFullført

K60-64

1Nina SunnåsLærerne65.01

2Ellen Britt EngelstadSørlandet Sykehus73.00

2Vivian HolmKr.sand kommune73.00

-Kari Bergstad TredalNordicFullført

K65-69

1Elin StrayVA Vegvesen61.18

-Elin Pedersen SundtjønnKr.sand kommuneFullført

-Sigrun KorneliussenKr.sand kommuneFullført

-Torunn HegglandDNBFullført

-Vigdis HåbeslandVA FylkeskommuneFullført

K70-74

-Bjørg MyklandPostenFullført

M15-19

1Trond HauklienEgen bedrift39.26

M20-24

1Per Christian EngeEgen bedrift42.28

M25-29

1Elias Angell SpiksethEgen bedrift36.58

2Jørgen Solli Strøm-OlsenTrucknor Kr.sand37.47

3Espen GrundetjernUiA42.30

4Dag-Erik TvedtNOV42.44

5André Kristian KjøstvedtSweco Grøner51.00

6Halvor HovetEgen bedrift58.01

M30-34

1Kristian EmanuelsenNOV40.46

2Lars Klemet JakobssonElkem Fiskaa44.04

3Anders LundevoldEgen bedrift48.00

4Morten SevilhaugIdrettens51.34

5Brede JensenEgen bedrift53.48

6Daniel BentsenEgen bedrift54.50

7Kjetil GrundetjernKr.sand kommune55.05

8Øystein HeggernesEgen bedrift60.07

9Eivind Johan IsaksenSweco Grøner68.40

M35-39

1Christian BøenEgen bedrift36.44

2Terje SkøienSørlandet Sykehus39.28

3Tov RambergProcon Rådgiv.ing.40.52

4Erik SørensenKSI46.50

5Erland Førde MøllKirkens Bymisjon48.13

6Stig JensenHandelsbanken49.00

7Alf SynstadElkem Fiskaa74.00

-Erlend StienAsplan Viak Kr.sandFullført

-Martin NerheimOneCoFullført

M40-44

1Jan Rikard OlafsenStatbil36.51

2Gaute GrastveitEgen bedrift41.57

3Torgeir RøynlidVA Vegvesen42.31

4Lars Jarle YttriNOV43.38

5Odd Anders ArntzenOtera45.42

6Tor Ivar MjålandEgen bedrift46.51

7Morten BomannVest-Agder-Museet47.47

8Kjetil PaulsenKr.sand kommune52.11

8Tom JensenEgen bedrift52.11

10Kai DrangeEgen bedrift59.27

11Hans Kristian NilsenUiA76.00

-Magnus VatlandElkem FiskaaFullført

-Sigmund LodeIdrettensFullført

M45-49

1Leif Tore EriksenEgen bedrift39.56

2Gisle Martens HandegaardHennig-Olsen Is45.00

3Johan HeideElkem Fiskaa45.45

4Bjørnar SvendsenRPC Packaging46.54

5Geir ClausenKBR48.31

6Rune MorkCameron Sense52.20

7Kjell TorkelsenAdvokatfirma Tofte58.05

8Kai GimreEgen bedrift68.40

-Helge FramnesStena RecyclingFullført

-Ole Henrik ThuneAgder EnergiFullført

M50-54

1Jan Kåre EriksenKr.sand Politi42.00

2Geir EllingsenEgen bedrift44.18

3Gunnar LauvslandT.O. Slettebøe45.23

4Tor ÅmdalAgder Energi46.26

5Ole Johan BueklevRepstad50.10

6Peder SletfjerdingNOV50.41

7Arne HodnemyrEgen bedrift50.54

8Yngvar KiledalHandelsbanken51.28

9Svein Geir BjørnøyBoss Industri52.15

10Michael HaagensenEgen bedrift52.34

11Bjørn Helge CarlsenVA Fylkeskommune53.33

12Omar LieEvry56.12

13Arne Dagfinn AndersenEgen bedrift58.00

14Bjørn Håkon KristensenLSK60.25

15Kristen BueF & A Egeland61.00

16Andy Mac ConnacherOptimera64.07

17Svein EikaasSeafront68.40

-Geir Martin AnderssonTeam MosjonFullført

-Ivar FossdalHuntonitFullført

-Jan ØvlandSongdalen kommuneFullført

-Kjell Inge SøreideFundamentFullført

-Kjetil NorbyEgen bedriftFullført

-Trond SørensenEgen bedriftFullført

M55-59

1Hans-Jørgen FiskaadalVestre Torv47.31

2Geir Brekke OlsenT.O. Slettebøe51.50

3Audun Wilhelm JensenHennig-Olsen Is53.20

4John ZahlCameron Sense54.00

5Petter NygårdKr.sand kommune54.53

6Robert CowardKr.sand kommune56.00

7Per NygårdRepstad61.00

-Halvard BirkelandEgen bedriftFullført

-Hugo ThoresenEgen bedriftFullført

-Jan KjellevandStena RecyclingFullført

-Jan Øyvind PedersenVA VegvesenFullført

-Jan Torger NilsenElkem FiskaaFullført

-Jon Arve KallhovdT.O. SlettebøeFullført

-Jon Steinar ViervangSparebanken SørFullført

-Morten OmdalSørlandet SykehusFullført

-Tom Kjetil MurbergEgen bedriftFullført

-Tom-Ole KirkhusNordeaFullført

M60-64

1Knut OwingVA Fylkeskommune46.19

2Øistein RosenTeam Mosjon50.35

3Reidar SæstadDNB54.30

4Svein GrundetjernKr.sand Dyrepark55.13

5Bruce BergendoffEgen bedrift56.47

6Carl Georg OmdalStatbil70.30

-Hans Petter BentsenSørlandet SykehusFullført

-Roald BorgemyrTelesportFullført

-Terje TaraldsenAgder EnergiFullført

M65-69

1Per SlettedalMHWirth57.27

2Kristen BueTeam Mosjon60.17

-Anders TorbjørnsenJernbanenFullført

-Arne Tolli PedersenKr.sand kommuneFullført

-Hans Petter RuudAgder EnergiFullført

-Jan Olle RasmussenSørlandet SykehusFullført

-John Magnus HumborstadTeam MosjonFullført

-Kåre BerleTeam MosjonFullført

-Tor-Kåre HøstelandKr.sand kommuneFullført

M70-74

1Tore SvennevigPosten52.42

2Sigbjørn SpikkelandSørlandet Sykehus57.07

3Peder GrønnestadVennesla kommune57.31

4Alf GurandsrudKr.sand kommune58.48

5Jon Emil NatvigGjesteklasse61.00

6Jan Reinhard HansenEgen bedrift61.30

7Tor Egil PedersenEgen bedrift66.00

8Knut PilskogFirenor84.40

-Arne PaulsenEgen bedriftFullført

-Erik Bugge NilsenEgen bedriftFullført

-Gunnar Magne KåsaAgder EnergiFullført

-Hans H. SchelderupTeam MosjonFullført

-Kåre VestølElkem FiskaaFullført

-Odd JakobsenEgen bedriftFullført

-Svein Arne AndreassenTelesportFullført

-Svein GrummedalNOVFullført

M75-79

1Borgar HauglandTeam Mosjon63.05

-Harald FlåDNT SørFullført

-Helge BreenNordeaFullført

-Odd Kåre RistEgen bedriftFullført

-Steinar JohannessenTeam MosjonFullført