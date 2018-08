Forsterket Donn starter høstjakta

KRISTIANSAND: Serieleder Lyngdal besøker Kongsgårdbanen i 3. divisjon onsdag kveld, mens A-laget reiser til Kolbotn for å spille mot tabelltreeren i 2. divisjon søndag. Utvilsomt en tøff start på høstsesongen, men trener Mads Ljosland er på offensiven:

– Vi har levert gode prestasjoner mot sterke lag i både NM J19 og Gothia Cup i sommer, og spillerstallen er forsterket. Utgangspunktet er meget bra, sier Donn-treneren.

Fremtiden foran seg

For ei uke siden ble jentene slått ut av NM da Klepp som ventet ble for sterke på Jæren. Grønntrøyene, som har vunnet tre av de ti mesterskapene som er arrangert i denne aldersklassen, seiret 3–1.

– Etter min mening er dette det beste laget vi har møtt i år, inkludert det råsterke LSK 2-mannskapet som knuste oss i april. Klepp hadde seks landslagsspillere og to som er mer eller mindre fast på A-laget i Toppserien, sier Ljosland.

Etter å ha slått ut Gimletroll, Amazon Grimstad og Nanset tidligere i turneringen, mener han at det er grunn til å forvente mer i neste års NM.

– Vi har ikke en eneste 19-åring på laget, og bare fire spillere i 2000-kullet. De har fremtiden foran seg, sier han.

Kontroversielt tap

Tidligere i sommer slo laget hans godt fra seg også i Gothia Cup, der en kontroversiell dommeravgjørelse snøt Donn for 2–0-ledelse mot Vålerenga i åttedelsfinalen.

– Dommeren blåste ett sekund før vi trillet ballen i åpent mål, og ga oss frispark på 25 meters hold. Det ga Vålerenga hjelpen de trengte for å komme inn i kampen igjen, og vi tapte 1–2, sier midtstopper Emma Opsahl Lervik.

Vålerenga gikk to uker senere til topps i Norway Cup.

– At vi spiller jevnt med et toppet Vålerenga J19, viser hvor langt vi har kommet de siste månedene, legger hun til.

Debutant

I høst får publikum stifte bekjentskap med en ny spiller. Iselin Johansen (21) meldte overgang fra Amazon Grimstad i sommer, og har flere sesonger bak seg i 2. divisjon for moderklubben Lyngdal.

– Jeg gleder meg vilt til å komme i gang med kampene! Så langt har det vært veldig gøy på trening, og jeg tror vi går mot en god høstsesong, sier Iselin.

Samtidig er også Mina Ljosland (18) tilbake i Donn, hvor hun begynte karrieren. Hun takket for seg etter ett år i Amazon Grimstad, til tross for at hun startet hver eneste kamp i 1. divisjon.

– Jeg trivdes veldig godt i Amazon, og har mange gode minner fra tiden der. Men spillestilen er mer direkte enn hva jeg er vant til, og jeg ble ikke så mye involvert i spillet som jeg kunne ønsket, sier Mina.

Samarbeidslag

Hun spilte sin siste kamp for Amazon under Dana Cup, der ytterligere seks Donn-spillere (Leah Nygaard, Miriam Reinhardsen, Marte Lønn Foss, Malin Aas Skomedal, Emma Øvland Rygg og Emma Opsahl Lervik) var på utlån. Det sammensatte laget spilte seg fram til semifinale i J17-klassen, der det ble tap på straffespark mot polske Bielawianka Bielawa.

I tillegg ble Frida Abrahamsen (18) lånt ut til Amazons siste seriekamp før sommeren, og fikk smake på nivået mot serieleder Grei i 1. divisjon.

– Alt i alt har mange fått nyttige referanser gjennom knalltøff matching også i sommer, og det bidrar til at de står bedre rustet foran høstsesongen enn hva tilfellet var i april, sier trener Mads Ljosland.