Bridge-makkere vant åpningsturnering i Lyngdal

LYNGDAL: Den tradisjonsrike Lyngdalturneringen arrangeres i midten av august og markerer alltid overgangen fra gammel til ny sesong for oss bridgespillere. Turneringen er populær og i år var det rett i overkant av 70 spillere som hadde funnet veien til vakre Rosfjord Strandhotell i Lyngdal. Turneringen trekker deltagere både fra vest- og østlandet samt lokale spillere i Agder.

Årets utgave ble en parademarsj for bergenseren Christian Bakke og Oslo-gutten Kåre Bogø. De tok tidlig ledelsen og så seg aldri tilbake. En seiersmargin på tre prosent er svært høyt. Seieren var ikke uventet, Bakke vant i sommer junior-EM og vant to gull på Bridgefestivalen.

Klubbspillingen i gang igjen

Spillere fra Agder har vunnet gull i EM og NM, samt hentet flere medaljer i mesterskapene. Det er ikke langt fra at Agder nå kan regnes som den regionen i Norge med sterkest bridgekompetanse.

Karl Olav Hansen

Men la oss ikke glemme det viktigste – klubbspillingen. Etter en sommer med fri og andre aktiviteter er det flere av våre trofaste klubbspillere som nå kjenner det begynner å klå i hendene etter å spille kort. Noen klubber har allerede begynt, andre har oppstart rett rundt hjørnet.

I Vest-Agder kan du spille klubbridge på følgende steder • Farsund BK - Tirsdag 18.00 Taksalen, Husan • Kristiansands BK- Onsdag 18;30, Håndverkeren • Rekrutteringsklubben Ruter 7 - Tirsdag 18;30, Håndverkeren • Kvinesdal BK - Onsdag 18.00 • Lyngdal BK - Onsdag 18.00 Rosfjord Strandhotell • Mandals BK - Tirsdag 18.30 Nøsted Kjettings kantine • Søgne BK - Søgne Omsorgsenter, Kantinen -Mandag og torsdag kl. 18.30 • Søm BK - Onsdag 18.30 Randesund Bydelshus, Vardåsveien

Kommende sesong blir spennende med høy aktivitet. Les på kretsens hjemmeside www.vabk.org

Her er en liten oversikt over hovedturneringene • 13. oktober 2018 KM LAG – arrangeres i Farsund • 3-4 november 2018 3. og 4. divisjon – 1. spillehelg i Lyngdal • 2-3 februar 2019 3. og 4.divisjon – 2 spillehelg i Kristiansand • 16. mars 2019 KM Mix – arrangeres i Søgne • 6. april 2019 KM PAR – Arrangeres i Kristiansand • 27. april 2019 KM Veteran – Arrangeres i Kvinesdal

Bridgefestivalen

Norsk Bridgeforbund har samlet de fleste av sine norgesmesterskap til et felles arrangement som blir benevnt som bridgefestivalen. For 2018 ble denne arrangert i Drammen første uken i august.

Nils Kvangraven

For oss sørlendinger ble det en festival litt under pari, men vi må ikke glemme Bjørn Fjellestad fra Kristiansand som vant klassen Veteran Par. Dette er kanskje den tøffeste klassen å nå helt opp i hvor det er høy deltagelse. Det er mange tidligere storspillere som børster støv av bridgedressen og stiller opp i Veteranklassen. Veteranklassen er for spillere over 60 år.

I klassen Dame Par ble det derimot et godt innslag fra Agder da Tonje Brogeland fra Flekkefjord vant og Pernille Lindaas fra Arendal kom på andre. Gratulerer til dyktige damespillere.

Et spill fra Bridgefestivalen

Øyvind Lorentsen er en av Søgnes dyktige bridgespillere. På årets festival deltok Øyvind hele uken og sammen med Siri Hove fra Mandal kjempet han høyt oppe på resultatlistene i klassen for Mix. Dette spillet kommer fra Monrad par hvor Øyvind spilte sammen med Paul Otto Johnsen. Spillet ble omtalt i mesterskapets bulletin og var med og kjempet om den gjeve festivalprisen.

Nils Kvangraven

En morsom sluttposisjon

Paul Otto Johnsen og Øyvind Lorentsen fra Søgne Bridgeklubb fikk ikke helt dreisen på NM Monrad PAR, men på dette spillet kom Øyvind i opp i en morsom sluttposisjon han løste perfekt.

Se bare her:

Nils Kvangraven

Vest var i det kreative hjørnet og startet motspillet med ruter 4. Øyvind tenkte vel ikke tanken på at det var fra E kn 4 så han ba om liten fra blindemann og stakk åtteren fra øst med damen.

Nå fulgte en liten spar til knekt og dame som øst lot beholde stikket. Spar 10 fikk også beholde stikket før en kløver gikk til kongen. Kløver til knekten gikk bra og da alle fulgte på kløver ess begynte dette å se bra ut.

Øyvind tok også for hjerter ess før den siste kløveren ble spilt fra blindemann og nå valgte øst å trumfe med ESSET, Øyvind kastet en ruter fra hånden. Øst var helt sikker på at Øyvind hadde ruter ess så han spilte bare en ny trumf som gikk til blindemann.

Posisjonen var blitt denne:

Nils Kvangraven

Øyvind fridde seg med en liten ruter fra nord som gikk til kongen på hånden og esset hos vest. Men hva skulle vest spille tilbake?

Hjerter fra kongen løser den fargen og ruter fra knekten var heller ikke noe bedre!

11 stikk ga selvsagt Øyvind en toppnotering etter et spill fult av tapte muligheter for motspillet fulgt av en perfekt løst sluttposisjon.