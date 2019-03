Lauvåsen IF sprudlet i gallaturnering

RANDABERG/LAUVÅSEN: Ni volleyballspillere i alderen 8 til 11 år fra Lauvåsen IF, med foreldre, søsken og trenere, dro forventningsfulle på busstur i retning Stavanger i helga 15. til 17. mars. Reisemålet var gallaturnering i Randaberghallen, med 75 påmeldte lag med spillere i alderen 6 til 18 år. Her skulle raske bein, taktiske blikk og skuddsikre volleyballarmer jobbe sammen for å sette velplasserte skudd på motstanderens banehalvdel.

Spillerne i de to lagene fra Lauvåsen spilte i gruppene Mini 2 og Mini 3, med ulike aldersbestemte regler, og ulik mengde volleyballslag og kast. Denne inndelingen gjør at lag med ulik erfaring og alder kan spille sammen i en jevn kamp.

I løpet av kampene fikk spillerne til ting på banen de kanskje ikke visste at de kunne, og akrobatiske øvelser som måtte til når ballen skulle nås før den var nær bakken, var både imponerende og spredde glede. Spillerne kunne kjenne på både mestring og på at det var helt greit om en ikke fikk til alt hver gang. En engasjert gjeng med foreldre og søsken gledet seg høylytt over både drømmetreff og nestentreff. Resultatene i kampene var mindre i fokus; spilleglede og samhold i laget ble det viktigste.

Semifinalen for herrer i Mizunoligaen ble spilt etter våre kamper på lørdagen, og det var et av mange høydepunkt i helga å få være publikum til proft volleyballspill. Her spilte Rogaland-laget Randaberg mot Koll fra Oslo, og vår egen hovedtrener Geir Vestbø var dommer i kampen. Kampen var den første av to kamper og Randaberg dro i land seieren foran sitt hjemmepublikum.

Vi håper at denne turneringen kan bli en årlig tradisjon for volleyballagene til Lauvåsen IF, og at det til neste år kanskje er enda flere barn som finner veien til treningene våre i Håneshallen, og blir med oss på tur.

Vil du skrive om deg selv eller for din klubb?

Med opprettelse og oppstart av volleyball i regi av Dvergnes SK og allerede eksisterende tilbud på KSK, lover det godt for videre utvikling og satsing av volleyball i Kristiansand. Volleyballgruppa til Lauvåsen IF ekspanderer muligens også til høsten da en vennegruppe på ungdomsskolen fant veien til hallen på eget initiativ. De trener på onsdager kl. 18.00 i gymsalen på Hånes skole avd. Brattbakken.

Fakta: FAKTA LAUVÅSEN IDRETTSFORENING Lauvåsen Idrettsforening ble stiftet i april 2015. Vi regner med at foreningen vil vokse i takt med utbyggingen av området. Vi ønsker bredde og mangfold! Derfor tilbyr vi flere typer idretter og aktiviteter til både store og små. Alle som vil, skal være med. Vi jobber mot at det skal være så rimelig som overhodet mulig for deg å benytte deg av våre aktiviteter. Stiftelsen til Mats Zuccarello og en av våre sponsorer støtter Lauvåsen IF med midler og utstyr slik at vi kan rekruttere og beholde flere av barna og ungdommene i Lauvåsen IF! Vi ønsker å være en idrettsforening for alle barn og ungdom, og Zuccarellostiftelsens motto er «idretten skal være for alle»!