Agder med storseier mot Buskerud

MJØNDALEN: NFF Agder J05 spilte første kamp. En jevn og tett kamp, som Buskerud avgjorde med to mål i 2. omgang. Selv om det ble tap, så var det mye positiv å ta med seg. Disse jentene har nå være i gang siden oktober og har hatt en fin utvikling.

NFF Agder J04 gjorde sin beste kretskamp for året og vant til slutt meget fortjent 4–0. De spilte flott angrepsfotball og var solide bakover. En spennende årgang i Agder med mange gode spillere.

NFF Agder J03 vant 1–0 etter et flott frispark fra Emma Pettersen. Agder var det klart beste laget, men slet med uttellingen denne gangen. Dette er den tredje strake seieren til 03-laget, som har en meget god vår.

NFF Agder G04 spilte mot et sterkt Buskerud-lag. Agder tok ledelsen 1–0 med Eivind T. Langås etter et flott angrep. I 2. omgang ble Agder presset bakpå, men forsvarte seg bra og var farlige på overganger. Det endte til slutt med en sterk 1–0 seier til Agder.

NFF Agder G03 spilte sin siste kretskamp. Det endte til slutt med tap 3–2 for et veldig bra Buskerud-lag. Agder ledet 1–0 og 2-1, men måtte til slutt se at Buskerud scoret to mål mot slutten.

Vil du skrive om deg selv eller for din klubb? Rune Stensland, Fædrelandsvennens produktsjef for Lokalsporten, ønsker bidrag fra utøvere og klubber velkommen! Ta direkte kontakt med Rune på en av følgende:

Resultater:

J05: NFF Buskerud-NFF Agder 2–0

J04: NFF Buskerud-NFF Agder 0–4. Mål: Hannah Meberg 2, Ina Andresen og Idun B. Kydland.

J03: NFF Buskerud-NFF Agder 0–1. Mål: Emma Pettersen.

G04: NFF Buskerud-NFF Agder 0–1. Mål: Eivind T. Langås

G03: NFF Buskerud-NFF Agder 3–2. Mål: Sander Svela og Dejan Prelevic.